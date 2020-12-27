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Ливерпуль - Вест Бромвич
Лидс - Бернли
Вест Хэм - Брайтон энд Хоув Альбион
Вулверхэмптон - Тоттенхэм

Текстовая онлайн трансляция матча Ливерпуль против Вест Бромвич

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    12' (1:0) Мане Садио (10) (Матип Жоэль (32))
     
    60' Матип Жоэль (32) уходит с поля, Уилльямс Рис (46) вышел на поле
     
    62' Klopp J.
     
    83' Джонс Кертис (17) уходит с поля, Окслейд-Чемберлен Алекс (15) вышел на поле
     
    90' Фирмино Роберто (9) уходит с поля, Ориги Дивок (27) вышел на поле
     
    56' О'Ши Дара (27)
     
    73' Робинсон Каллум (7) уходит с поля, Перейра Матеус (12) вышел на поле
     
    78' Ахирн-Грант Карлан (29) уходит с поля, Остин Чарли (15) вышел на поле
     
    82' (1:1) Аджайи Семи (6) (Перейра Матеус (12))
     
    90+1' Галлахер Конор (18) уходит с поля, Иванович Бранислав (20) вышел на поле
    Голы
    Мане Садио
    ассистент Матип Жоэль     		1:0 12’
    82’ 1:1 Аджайи Семи
    ассистент Перейра Матеус
    Наказания
    56’ О'Ши Дара
    Klopp J. 62’
    Замены
    Вышел Ушел Вышел Ушел
    Уилльямс Рис Матип Жоэль 60’
    73’ Перейра Матеус Робинсон Каллум
    78’ Остин Чарли Ахирн-Грант Карлан
    Окслейд-Чемберлен Алекс Джонс Кертис 83’
    Ориги Дивок Фирмино Роберто 90’
    90+1’ Иванович Бранислав Галлахер Конор
    Статистика
    		 17 Удары по воротам 5
    		2 Удары в створ 3
    		8 Фолы 5
    		7 Угловые 3
    		1 Офсайды 5
    		78% Владение мячом 22%
    		2 Cэйвы 1
    		1 Предупреждения 1
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    Все комментарии
    заDOOMчивый
    заDOOMчивый ответ IKER-RAUL (раскрыть)
    сегодня в 00:57
    Челси от этих Три за тайм пропустил и Сити в конце,ну никак не стоило недооценивать.ВБА - гроза вторитетов.достойны прописки на следующий год.
    заDOOMчивый
    заDOOMчивый
    сегодня в 00:56
    Ливерпуль настоящий робингуд.дарит аутсайдерам 1 очко, Брайтон, Фулхэм и ВБА. Ещё и Шеффилду намекали(даже пенальти в наши ставили),но там такая безнадёга,что даже ничью не удержали. За то с Лестером и Волками сыграли "без шансов".просто устроив погром. Учитывая что Сороки находятся,как и хрустальные орлы, может всё таки "Ювентус" разгромят?!
    IKER-RAUL
    IKER-RAUL
    вчера в 23:58
    сами себе привезли ничью, сами потеряли два очка...Тысячу раз говорил: забейте минимум два мяча потом уже катайте эту вату с владением мячом!!! кому нужны эти проценты владения мячом , если за весь матч только два удара в створ?!? Делайте выводы парни ведь это АПЛ , здесь очки просто так никто не отдаст!
    Evilhuman
    Evilhuman
    вчера в 23:35
    Эх ливер, вы умудрились запороть экспресс из 6 матчей, при чем ваш был последний и самый "верный",тьфу
    протон1
    протон1
    вчера в 23:29
    теперь и гвардиола признан лучшим тренером века. ну что за бредятина а?
    Steven Gerrard 008
    Steven Gerrard 008
    вчера в 23:13
    Вест Бромвич мог бы подождать с увольнением Билича)
    Хет трик Дзюбы
    Хет трик Дзюбы
    вчера в 23:06
    опять экспресс подкинули.....ээхх Ливерпуль....
    Том Хеннинг Эвребе
    Том Хеннинг Эвребе ответ Вседержитель вернулся (раскрыть)
    вчера в 23:02
    Скорее бабушка окропила золотым дождем вместо фиалок садового гнома и его друзей.
    Марсело Бьелса
    Марсело Бьелса ответ Заур-ЗВЕРЬ (раскрыть)
    вчера в 22:20
    Большой посох)
    Вседержитель вернулся
    Вседержитель вернулся ответ juvenale (раскрыть)
    вчера в 22:20
    А как же Астон Вилла?)
    Доброй ночи
    Kirill Erokhin
    Kirill Erokhin
    вчера в 22:20
    Во втором тайме Ливерпуль играл плохо, видимо подумали, что 1 гола будет достаточно, вот Дрозды и наказали, хотя они очки в этом сезоне, и у Челси, и МС уже забирали, ничего 3 очка еще есть нужно теперь выигрывать у Ньюкасла и Соттона.
    Вседержитель вернулся
    Вседержитель вернулся ответ vastudio (раскрыть)
    вчера в 22:18
    Бабушка одарила фиалок золотым дождем, дабы не завяли)
    vastudio
    vastudio ответ Вседержитель вернулся (раскрыть)
    вчера в 22:17
    Как недавно фиалки одну бабушку у неё дома)))
    заDOOMчивый
    заDOOMчивый
    вчера в 22:15
    Пацаны решили,что 7 мячей сами по себе залетят,даже бить по воротам не надо.
    Заур-ЗВЕРЬ
    Заур-ЗВЕРЬ
    вчера в 22:14
    вернется Ван Дейк, все встанет на свое место, все же он большой болт в этом клоповском механизме))
    allemz
    allemz ответ juvenale (раскрыть)
    вчера в 22:13
    С Вест Бромом как-то неожиданно получилось, Ливер уверенно начал, а потом хз как было (не досматривал)
    Князь Всея Турина
    Князь Всея Турина
    вчера в 22:12
    это вам не Кристал а Большой Сэм. Дрозды в отлчии от хрустальных орлов,решили крепко вцепиться в ничью.
    juvenale
    juvenale ответ allemz (раскрыть)
    вчера в 22:12
    а ты говорил,что только мс может очки у них отобрать)
    1bear
    1bear ответ vastudio (раскрыть)
    вчера в 22:12
    сам в шоке....
    санек002
    санек002 ответ 25процентный клоун (раскрыть)
    вчера в 22:08
    да уж!это точно!
    Aibek Satykulov
    Aibek Satykulov ответ Марсело Бьелса (раскрыть)
    вчера в 22:07
    Эти игры ещё надо выйграть,АВ график очень тяжёлый
    Брулин
    Брулин
    вчера в 22:07
    Надо было забивать с запасом, соперник позволял. А во втором тайме перестроился да ещё и отыгрался. 1 момент - 1 гол. Будет хороший урок.
    DXTK
    DXTK
    вчера в 22:04
    не ожидал, что ливер тут потеряет очки которые обычно клопп надевает на глаза, упустить победу на 19 командой это конечно не преступление но на действующего чампиона без смеха не взглянешь, хотя что говорить фухэм тоже отобрал....... ...........смотрю вба теперь эллардайс тренирует, ну у большого сэма есть опыт повытаскиванию подобных клубов со дна....
    25процентный клоун
    25процентный клоун ответ Martini_1987 (раскрыть)
    вчера в 22:01
    Вылетите, вот Клоп уйдёт сафрикашками, и будете барахтаться внизу, вот и посмеемся, через пару лет))
    Вседержитель вернулся
    Вседержитель вернулся ответ allemz (раскрыть)
    вчера в 21:59
    Для турнирного расклада предпочту победы МС и ТТХ соответственно)
    allemz
    allemz ответ Вседержитель вернулся (раскрыть)
    вчера в 21:58
    Добрый.
    МС стал ещё ближе к 1 месту, завтра надо обыгрывать Эвертон, ну и чтоб волки с большим аппетитом встретили кур у себя дома)
    lobsterdam
    lobsterdam
    вчера в 21:58
    основа лфк не нашла аргументов к придонному Вест Бромиджу!
    Вседержитель вернулся
    Вседержитель вернулся ответ Том Хеннинг Эвребе (раскрыть)
    вчера в 21:57
    Ну а пока тренируется на Хэндерсоне)
    Вседержитель вернулся
    Вседержитель вернулся ответ allemz (раскрыть)
    вчера в 21:55
    Кому то дрозды
    Навешали …

    Добрый вечер. Так не только для ТТХ, но и для МС и МЮ шанс появится)
    Rheinfall
    Rheinfall
    вчера в 21:55
    Случается и такое , тем интереснее становится АПЛ.
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