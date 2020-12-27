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1 : 1
завершен
вчера, 19:30
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Стадион Энфилд Роуд
Телетрансляция: Okko Спорт
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Мане Садио
ассистент Матип Жоэль
|1:0
|12’
|82’
|1:1
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Аджайи Семи
ассистент Перейра Матеус
|56’
|О'Ши Дара
|Klopp J.
|62’
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|Уилльямс Рис
|Матип Жоэль
|60’
|73’
|Перейра Матеус
|Робинсон Каллум
|78’
|Остин Чарли
|Ахирн-Грант Карлан
|Окслейд-Чемберлен Алекс
|Джонс Кертис
|83’
|Ориги Дивок
|Фирмино Роберто
|90’
|90+1’
|Иванович Бранислав
|Галлахер Конор
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|17
|Удары по воротам
|5
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|2
|Удары в створ
|3
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|8
|Фолы
|5
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|7
|Угловые
|3
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|1
|Офсайды
|5
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|78%
|Владение мячом
|22%
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|2
|Cэйвы
|1
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|1
|Предупреждения
|1
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По первому тайму думал что 3 очка у Ливерпуля уже в кармане, но после перерыва "дрозды" во главе с Большим Семом перевернули игру за что и были вознаграждены одним баллом! Тем интересней сезон в АПЛ
По первому тайму думал что 3 очка у Ливерпуля уже в кармане, но после перерыва "дрозды" во главе с Большим Семом перевернули игру за что и были вознаграждены одним баллом! Тем интересней сезон в АПЛ