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1 : 2
завершен
15 декабря 2020, 22:30
вторник
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Стадион Везерстадион
|12’
|0:1
|Геррейру Рафаэль
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Мохвальд Кевин
ассистент Эггештайн Максимилиан
|1:1
|28’
|78’
|1:2
|Ройс Марко
|35’
|Ройс Марко
|Гросс Кристиан
|54’
|60’
|Витсель Аксель
|Фольтемаде Ник
|87’
|Шмид Романо
|90+2’
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|Биттенкурт Леонардо
|Мохвальд Кевин
|65’
|Фольтемаде Ник
|Саржент Джошуа
|65’
|Эррас Патрик
|Осако Юя
|73’
|73’
|Брандт Юлиан
|Беллингхэм Джуд
|80’
|Джан Эмре
|Мукоко Юссуфа
|85’
|Загаду Дэн-Аксель
|Хуммельс Матс
|85’
|Пищек Лукаш
|Морей Матеу
|Шмид Романо
|Мбом Жан-Мануэль
|86’
|Агу Феликс
|Топрак Омер
|86’
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|6
|Удары по воротам
|15
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|3
|Удары в створ
|9
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|10
|Фолы
|12
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|4
|Угловые
|4
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|1
|Офсайды
|4
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|45%
|Владение мячом
|55%
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|7
|Cэйвы
|2
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|3
|Предупреждения
|2
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