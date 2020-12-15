В 1 Павленка Иржи Голов пропущено: 2 Фолов совершено: 1 Спасений: 7 Пенальти отражено: 1 Фол, который привел к пенальти: 1 Пасы: 44 Точность пасов: 31 Минут сыграно: 96

П 5 Аугустинссон Людвиг Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Фолов заработано: 1 Отборы: 1 Всего навесов: 10 Точные навесы: 2 Перехваты: 2 Выносы: 3 Пасы: 43 Точность пасов: 31 Минут сыграно: 96

П 23 Гебре Селасси Теодор Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Отборы: 1 Всего навесов: 1 Перехваты: 4 Выносы: 2 Пасы: 31 Точность пасов: 24 Минут сыграно: 96

З 36 Гросс Кристиан Фолов совершено: 2 Отборы: 2 Перехваты: 2 Выносы: 1 Желтые карточки: 1 Пасы: 68 Точность пасов: 61 Минут сыграно: 96

З 21 Топрак Омер Фолов заработано: 2 Отборы: 1 Блоки: 1 Перехваты: 3 Выносы: 5 Пасы: 33 Точность пасов: 26 Минут сыграно: 86

З 32 Фридль Марко Фолов заработано: 2 Отборы: 1 Перехваты: 3 Пасы: 62 Точность пасов: 55 Минут сыграно: 96

П 34 Мбом Жан-Мануэль Отборы: 1 Перехваты: 1 Выносы: 2 Удары в каркас ворот: 1 Пасы: 29 Точность пасов: 23 Минут сыграно: 87

П 6 Мохвальд Кевин Ударов всего: 2 Ударов в створ: 1 Голов забито: 1 Фолов заработано: 3 Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Всего навесов: 1 Перехваты: 3 Пасы: 51 Точность пасов: 47 Минут сыграно: 66

П 35 Эггештайн Максимилиан Голевые передачи: 1 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 4 Всего навесов: 1 Перехваты: 1 Пасы: 34 Точность пасов: 28 Минут сыграно: 96

Н 8 Осако Юя Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 2 Отборы: 1 Перехваты: 3 Выносы: 1 Пасы: 23 Точность пасов: 16 Минут сыграно: 73

Н 19 Саржент Джошуа Отборы: 1 Блоки: 1 Всего навесов: 1 Перехваты: 2 Пасы: 13 Точность пасов: 8 Минут сыграно: 66

Запасные игроки

В 27 Капино Стефанос

З 17 Агу Феликс Всего навесов: 1 Пасы: 6 Точность пасов: 4 Минут сыграно: 10

З 13 Велькович Милош

З 18 Мойсандер Никлас

П 10 Биттенкурт Леонардо Ударов всего: 1 Отборы: 1 Пасы: 14 Точность пасов: 11 Минут сыграно: 30

П 22 Чонг Тахит

П 20 Шмид Романо Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Желтые карточки: 1 Пасы: 3 Точность пасов: 1 Минут сыграно: 9

П 29 Эррас Патрик Пасы: 19 Точность пасов: 13 Минут сыграно: 23