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0 : 1
завершен
20 января 2021, 22:30
среда
Стартовый состав
Цена (млн. €): 68.8 - 553
Очков за игру в нац. чемп.: 1.1 - 2.3
Средний возраст: 26.5 - 28.1
Средний рост: 183.4 - 183.8
Легионеров: 6 - 5
Схемы: 3-4-2-1 - 4-2-3-1
Серия побед: 0 - 1
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Стадион ВВК-Арена
|13’
|0:1(П)
|Левандовски Роберт
|Хедира Рани
|15’
|Удуохай Феликс
|62’
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|Штробль Тобиас
|Хедира Рани
|46’
|67’
|Сане Лерой
|Гнабри Серж
|67’
|Толиссо Корентен
|Левандовски Роберт
|Финнбогасон Альфред
|Рихтер Марко
|72’
|Нидерлехнер Флориан
|Хан Андре
|72’
|Йенсен Фредрик
|Варгас Рубен
|72’
|80’
|Мусиала Джамал
|Коман Кингсли
|89’
|Мартинес Хави
|Мюллер Томас
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|9
|Удары по воротам
|13
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|0
|Удары в створ
|4
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|15
|Фолы
|11
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|5
|Угловые
|7
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|2
|Офсайды
|4
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|36%
|Владение мячом
|64%
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|4
|Cэйвы
|0
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|2
|Предупреждения
|0
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