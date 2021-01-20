В 1 Нойер Мануэль Выносы: 2 Пасы: 25 Точность пасов: 21 Минут сыграно: 90

З 27 Алаба Давид Ударов всего: 1 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Выносы: 2 Пасы: 70 Точность пасов: 64 Минут сыграно: 90

З 17 Боатенг Джером Фолов совершено: 1 Отборы: 2 Перехваты: 2 Выносы: 1 Пасы: 67 Точность пасов: 60 Минут сыграно: 90

З 5 Павар Бенжамен Фолов заработано: 3 Фолов совершено: 1 Отборы: 4 Всего навесов: 4 Перехваты: 3 Выносы: 1 Фол, который привел к пенальти: 1 Пасы: 71 Точность пасов: 65 Минут сыграно: 90

З 21 Эрнандес Люка Фолов заработано: 2 Фолов совершено: 2 Отборы: 4 Всего навесов: 3 Выносы: 3 Заработанные пенальти: 1 Пасы: 55 Точность пасов: 45 Минут сыграно: 90

П 18 Горецка Леон Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Перехваты: 1 Выносы: 1 Пасы: 47 Точность пасов: 41 Минут сыграно: 90

П 6 Киммих Йозуа Ударов всего: 1 Фолов заработано: 2 Отборы: 1 Всего навесов: 8 Точные навесы: 2 Перехваты: 1 Выносы: 1 Пасы: 72 Точность пасов: 65 Минут сыграно: 90

П 7 Гнабри Серж Ударов всего: 2 Ударов в створ: 2 Фолов заработано: 2 Отборы: 2 Всего навесов: 3 Точные навесы: 1 Пасы: 29 Точность пасов: 26 Минут сыграно: 67

П 29 Коман Кингсли Ударов всего: 1 Офсайды: 1 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Всего навесов: 4 Точные навесы: 1 Перехваты: 1 Пасы: 32 Точность пасов: 26 Минут сыграно: 80

Н 9 Левандовски Роберт Ударов всего: 4 Ударов в створ: 1 Голов забито: 1 Офсайды: 1 Фолов совершено: 1 Всего навесов: 1 Пенальти забито: 1 Удары в каркас ворот: 1 Пасы: 20 Точность пасов: 17 Минут сыграно: 67

П 25 Мюллер Томас Ударов всего: 1 Офсайды: 1 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 3 Отборы: 4 Всего навесов: 2 Точные навесы: 1 Пасы: 28 Точность пасов: 21 Минут сыграно: 89

Запасные игроки

В 35 Нюбель Александер

З 19 Дэвис Альфонсо

З 4 Зюле Никлас

З 20 Сарр Буна

П 11 Коста Дуглас

П 8 Мартинес Хави Фолов заработано: 1 Выносы: 1 Пасы: 4 Точность пасов: 2 Минут сыграно: 1

П 42 Мусиала Джамал Офсайды: 1 Пасы: 8 Точность пасов: 7 Минут сыграно: 10

П 24 Толиссо Корентен Фолов заработано: 1 Отборы: 2 Пасы: 10 Точность пасов: 8 Минут сыграно: 23