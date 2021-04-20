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2 : 0
завершен
20 апреля 2021, 21:30
вторник
Стартовый состав
Цена (млн. €): 455.5 - 211
Очков за игру в нац. чемп.: 2.3 - 1.6
Средний возраст: 26.9 - 25.3
Средний рост: 184.3 - 181.7
Легионеров: 5 - 9
Схемы: 4-2-3-1 - 3-4-2-1
Серия побед: 2 - 1
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Стадион Альянц Арена (Мюнхен)
|Чупо-Мотинг Эрик
|1:0
|7’
|Киммих Йозуа
|2:0
|13’
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|46’
|Беллараби Карим
|Диаби Мусса
|46’
|Вирц Флориан
|Фримпонг Джереми
|60’
|Демирбай Керем
|Арангис Чарлес
|Куасси Нианзу
|Боатенг Джером
|63’
|Сане Лерой
|Коман Кингсли
|63’
|Горецка Леон
|Мюллер Томас
|63’
|70’
|Амири Надим
|Бендер Свен
|Скотт Кристофер
|Мусиала Джамал
|82’
|Сарр Буна
|Павар Бенжамен
|82’
|83’
|Венделл
|Синкгравен Дэйли
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|23
|Удары по воротам
|7
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|8
|Удары в створ
|4
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|6
|Фолы
|13
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|7
|Угловые
|3
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|3
|Офсайды
|3
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|61%
|Владение мячом
|39%
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|4
|Cэйвы
|6
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