В 1 Нойер Мануэль Спасений: 4 Пасы: 28 Точность пасов: 27 Минут сыграно: 94

П 27 Алаба Давид Ударов всего: 2 Ударов в створ: 2 Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Всего навесов: 2 Точные навесы: 1 Перехваты: 2 Выносы: 1 Пасы: 58 Точность пасов: 54 Минут сыграно: 94

З 17 Боатенг Джером Блоки: 1 Выносы: 2 Пасы: 71 Точность пасов: 65 Минут сыграно: 63

З 19 Дэвис Альфонсо Фолов заработано: 3 Отборы: 2 Всего навесов: 3 Точные навесы: 1 Перехваты: 3 Выносы: 3 Пасы: 77 Точность пасов: 75 Минут сыграно: 94

З 5 Павар Бенжамен Фолов заработано: 1 Отборы: 1 Всего навесов: 1 Точные навесы: 1 Перехваты: 1 Пасы: 59 Точность пасов: 55 Минут сыграно: 82

З 21 Эрнандес Люка Фолов совершено: 1 Перехваты: 2 Выносы: 2 Пасы: 76 Точность пасов: 74 Минут сыграно: 94

П 6 Киммих Йозуа Ударов всего: 2 Ударов в створ: 2 Голов забито: 1 Фолов совершено: 3 Отборы: 3 Всего навесов: 9 Точные навесы: 3 Перехваты: 1 Выносы: 1 Пасы: 69 Точность пасов: 60 Минут сыграно: 94

П 42 Мусиала Джамал Ударов всего: 2 Ударов в створ: 1 Офсайды: 1 Фолов заработано: 3 Отборы: 3 Всего навесов: 1 Перехваты: 4 Пасы: 43 Точность пасов: 34 Минут сыграно: 82

П 29 Коман Кингсли Ударов всего: 2 Фолов заработано: 2 Всего навесов: 4 Пасы: 41 Точность пасов: 35 Минут сыграно: 63

П 25 Мюллер Томас Ударов всего: 2 Ударов в створ: 2 Пасы: 40 Точность пасов: 32 Минут сыграно: 63

Н 13 Чупо-Мотинг Эрик Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Голов забито: 1 Офсайды: 2 Фолов заработано: 2 Фолов совершено: 1 Перехваты: 1 Выносы: 1 Пасы: 22 Точность пасов: 20 Минут сыграно: 94

Запасные игроки

В 35 Нюбель Александер

З 23 Куасси Нианзу Отборы: 1 Пасы: 14 Точность пасов: 13 Минут сыграно: 31

З 20 Сарр Буна Фолов заработано: 1 Пасы: 6 Точность пасов: 6 Минут сыграно: 12

З 44 Станишич Йосип

П 18 Горецка Леон Ударов всего: 1 Отборы: 1 Перехваты: 1 Пасы: 12 Точность пасов: 9 Минут сыграно: 31

П 28 Дантас Тиаго

П 8 Мартинес Хави

П 32 Скотт Кристофер Отборы: 1 Пасы: 4 Точность пасов: 3 Минут сыграно: 12