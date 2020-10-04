В 1 Куртуа Тибо Спасений: 4 Пасы: 43 Точность пасов: 26 Минут сыграно: 95

З 5 Варан Рафаэль Ударов всего: 1 Фолов заработано: 1 Отборы: 1 Перехваты: 1 Выносы: 5 Пасы: 37 Точность пасов: 27 Минут сыграно: 95

З 23 Менди Ферлан Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Всего навесов: 1 Перехваты: 4 Выносы: 1 Пасы: 51 Точность пасов: 50 Минут сыграно: 95

З 6 Начо Фолов заработано: 2 Фолов совершено: 1 Отборы: 3 Всего навесов: 4 Перехваты: 1 Выносы: 1 Пасы: 40 Точность пасов: 38 Минут сыграно: 95

З 4 Рамос Серхио Отборы: 1 Перехваты: 2 Выносы: 3 Пасы: 63 Точность пасов: 56 Минут сыграно: 95

П 15 Вальверде Федерико Ударов всего: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 3 Всего навесов: 1 Перехваты: 4 Пасы: 43 Точность пасов: 35 Минут сыграно: 89

П 14 Каземиро Фолов заработано: 2 Фолов совершено: 3 Отборы: 5 Всего навесов: 3 Точные навесы: 1 Перехваты: 3 Выносы: 2 Желтые карточки: 1 Пасы: 56 Точность пасов: 45 Минут сыграно: 95

П 10 Модрич Лука Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Всего навесов: 8 Точные навесы: 1 Перехваты: 3 Пасы: 54 Точность пасов: 48 Минут сыграно: 89

Н 11 Асенсио Марко Фолов заработано: 4 Всего навесов: 3 Перехваты: 1 Пасы: 36 Точность пасов: 31 Минут сыграно: 69

Н 9 Бензема Карим Ударов всего: 3 Ударов в створ: 1 Голов забито: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Всего навесов: 1 Выносы: 1 Пасы: 32 Точность пасов: 27 Минут сыграно: 95

Н 20 Винисиус Жуниор Ударов всего: 3 Ударов в створ: 1 Голов забито: 1 Отборы: 1 Всего навесов: 1 Пасы: 38 Точность пасов: 33 Минут сыграно: 69

Запасные игроки

В 26 Альтубе Диего

В 13 Лунин Андрей

З 32 Виктор Чуст

З 12 Марсело

П 17 Васкес Лукас Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 2 Всего навесов: 2 Точные навесы: 1 Выносы: 1 Пасы: 8 Точность пасов: 8 Минут сыграно: 26

П 22 Иско Фолов заработано: 1 Отборы: 1 Пасы: 4 Точность пасов: 3 Минут сыграно: 6

П 21 Эдегор Мартин Пасы: 2 Точность пасов: 2 Минут сыграно: 6

Н 18 Йович Лука