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0 : 2
завершен
04 октября 2020, 17:00
воскресенье
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Стадион Эстадио де ла Серамика (Вильярреал)
|16’
|0:1
|Винисиус Жуниор
|90+5’
|0:2
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Бензема Карим
ассистент Родриго
|4’
|Каземиро
|Барди Энис
|72’
|Мирамон
|90+3’
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|Мелеро
|Марти Рохер
|55’
|де Фрутос Хорхе
|Вукчевич Никола
|55’
|Гомес Даниэль
|Моралес Хосе Луис
|69’
|69’
|Васкес Лукас
|Винисиус Жуниор
|69’
|Родриго
|Асенсио Марко
|Радойя Неманья
|Малса Микаэль
|73’
|89’
|Эдегор Мартин
|Вальверде Федерико
|89’
|Иско
|Модрич Лука
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|11
|Удары по воротам
|13
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|4
|Удары в створ
|3
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|14
|Фолы
|8
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|4
|Угловые
|6
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|3
|Офсайды
|1
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|44%
|Владение мячом
|56%
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|1
|Cэйвы
|4
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|2
|Предупреждения
|1
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Барсу с трофеем.
Барсу с трофеем.
Спасибо Куртуа за прошлый сезон, просто втащил Реел к чемпионству. Надеюсь и в этом будет так же шикарен.
Спасибо Куртуа за прошлый сезон, просто втащил Реел к чемпионству. Надеюсь и в этом будет так же шикарен.
Аррргхх, ну хоть победа!
Аррргхх, ну хоть победа!
С победой Реал
С победой Реал
Очередной аккаунт роналдо743?
Очередной аккаунт роналдо743?
Все эти игроки делают результат в новых командах.
Все эти игроки делают результат в новых командах.
Винисиус чётко положил в дальний угол ворот. Второй матч подряд приносит победу для Реала.
Родриго хорошо отдал на Карима Бензема.
В игре чего-то не хватает, конечно. Может быть травмированных не хватает. Надеюсь, что в следующем году мы увидим в составе Реала: Мбаппе, Упамекано, Камавинга и Холланда!!! Также хотелось бы посмотреть на Гутьерреса!
Винисиус чётко положил в дальний угол ворот. Второй матч подряд приносит победу для Реала.
Родриго хорошо отдал на Карима Бензема.
В игре чего-то не хватает, конечно. Может быть травмированных не хватает. Надеюсь, что в следующем году мы увидим в составе Реала: Мбаппе, Упамекано, Камавинга и Холланда!!! Также хотелось бы посмотреть на Гутьерреса!