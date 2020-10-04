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Леванте - Реал
Осасуна - Сельта
Алавес - Атлетик
Кадис - Гранада
Барселона - Севилья

Текстовая онлайн трансляция матча Леванте против Реал

Леванте Логотип футбольный клуб Леванте (Валенсия) 0:2 Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид) Реал
Леванте
Реал
0 : 2
завершен
04 октября 2020, 17:00
воскресенье
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Испания. Примера 2020/2021, 5 тур
Стадион Эстадио де ла Серамика (Вильярреал)
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    Голы
    16’ 0:1 Винисиус Жуниор
    90+5’ 0:2 Бензема Карим
    ассистент Родриго
    Наказания
    4’ Каземиро
    Барди Энис 72’
    Мирамон 90+3’
    Замены
    Вышел Ушел Вышел Ушел
    Мелеро Марти Рохер 55’
    де Фрутос Хорхе Вукчевич Никола 55’
    Гомес Даниэль Моралес Хосе Луис 69’
    69’ Васкес Лукас Винисиус Жуниор
    69’ Родриго Асенсио Марко
    Радойя Неманья Малса Микаэль 73’
    89’ Эдегор Мартин Вальверде Федерико
    89’ Иско Модрич Лука
    Статистика
    		 11 Удары по воротам 13
    		4 Удары в створ 3
    		14 Фолы 8
    		4 Угловые 6
    		3 Офсайды 1
    		44% Владение мячом 56%
    		1 Cэйвы 4
    		2 Предупреждения 1
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    Все комментарии
    амурец
    амурец
    05 октября в 03:59
    Реал с победой, но вопросов к игре Реала много
    eleven LC
    eleven LC ответ da da da (раскрыть)
    04 октября в 20:52
    Ты не много опоздал поздравлять Барсу с "трофеем",кубок Гампера они выиграли пару недель назад!
    da da da
    da da da
    04 октября в 20:44
    слабовата играет Реал,я бы даже сказал по нищенски от соперника,позор.
    Барсу с трофеем.
    Евгений Макрушин
    Евгений Макрушин
    04 октября в 20:07
      NGYRZ
      NGYRZ
      04 октября в 19:43
      матч посмотреть не удалось, но судя по статистике Куртуа опять расстреливали и снова Бельгиец спасал дырявую защиту Реала. Ну и конечно же целыз 6 голов забил Реал за 4 игры, жесть.

      Спасибо Куртуа за прошлый сезон, просто втащил Реел к чемпионству. Надеюсь и в этом будет так же шикарен.
      112910415
      112910415
      04 октября в 19:40
      и у Реала имеются проблемы ...
      vastudio
      vastudio
      04 октября в 19:38
      Отскок года! Везёт -же сливкам)
      Санчо Панса
      Санчо Панса
      04 октября в 19:37
      На классе! Хотя, до гола Бензема все было не так однозначно. Радует, что в обороне королевичи отыграли на ноль) Всех преданных мадридистов с непростой выездной победой!
      Брулин
      Брулин
      04 октября в 19:29
      Тибо как всегда тащит. Если бы Бенз не забил, то заслуженно был бы худшим.
      Керосинщик против Князя
      Керосинщик против Князя
      04 октября в 19:27
      Киэнджин вернулся, рано поверил в Кумана и требл, аха-ха.
      RoArt
      RoArt
      04 октября в 19:26
      Блин, привык что матчи вечером, пропустил!
      Аррргхх, ну хоть победа!
      Керосинщик против Князя
      Керосинщик против Князя ответ Враги у Князя на посохе (комментарий удален) (раскрыть)
      04 октября в 19:26
      Значит Крис.
      Керосинщик против Князя
      Керосинщик против Князя
      04 октября в 19:20
      Потом будет аккаунт MESSIBOSS, аха-ха.
      Леха Малышев
      Леха Малышев
      04 октября в 19:17
      Не вижу пока у Реала предпосылок к чемпионству в ЛаЛиге, а ЛЧ вообще в ближайшие года 3 не видать. Нужно серьезно обновлять центр поля. Винисиус быстр, но кпд у него в районе 1%. Модрич стар но все ещё хорош. Бензема должен играть под нормальным нападающим и никак иначе. Куртуа топ. Вальверде нужно подтянуть технику. Менди и Каземиро молодцы
      Керосинщик против Князя
      Керосинщик против Князя ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
      04 октября в 19:16
      Киэнджин или Крюгер.
      eleven LC
      eleven LC
      04 октября в 19:12
      Реал набирает обороты,это хорошо,скоро матч с Барсой который многое прояснит!
      С победой Реал
      feris1
      feris1
      04 октября в 19:11
      Реал с победой!
      95-shishani-95
      95-shishani-95
      04 октября в 19:09
        Ruslan3132
        Ruslan3132 ответ No problem (комментарий удален) (раскрыть)
        04 октября в 19:05
        Приветствую Нурик )) Нынешнее кока-кола поколение такое )) че поделать ))
        95-shishani-95
        95-shishani-95
        04 октября в 19:03
        Зря Реал продал Хакими и Регилона! Да и Хамес зажигает в Эвертоне! При правильном использовании, Хамес может многое дать команде.
        Все эти игроки делают результат в новых командах.
        Ruslan3132
        Ruslan3132 ответ BARCABOSS (комментарий удален) (раскрыть)
        04 октября в 19:02
          Ruslan3132
          Ruslan3132 ответ BARCABOSS (комментарий удален) (раскрыть)
          04 октября в 19:00
          какое у тебя класико 14 октября? Фифа21 купил что ли
          95-shishani-95
          95-shishani-95
          04 октября в 19:00
          С победой лучший клуб в истории футбола!!!
          Винисиус чётко положил в дальний угол ворот. Второй матч подряд приносит победу для Реала.
          Родриго хорошо отдал на Карима Бензема.
          В игре чего-то не хватает, конечно. Может быть травмированных не хватает. Надеюсь, что в следующем году мы увидим в составе Реала: Мбаппе, Упамекано, Камавинга и Холланда!!! Также хотелось бы посмотреть на Гутьерреса!
          Ruslan3132
          Ruslan3132
          04 октября в 18:59
          Не, ну молодцы Реал...специально не забивают много голов, оставляя интригу для нас, для болельщиков, до самого конца ) Чтоб так сказать не скучали при просмотре ) Леванте молодцы, играли на атаку. С победой Мадридисты! Игра пока только в поиске, но очки залетают пока в копилку ) Но надо набирать.
          ФанГалактикоса
          ФанГалактикоса
          04 октября в 18:55
            Леха Малышев
            Леха Малышев ответ BARCABOSS (комментарий удален) (раскрыть)
            04 октября в 18:55
            Игра убогая, абсолютно не радует, возможно будет 4:0 в пользу Барселоны
            Леха Малышев
            Леха Малышев
            04 октября в 18:53
            Странно, Бензема не запорол момент
            Леха Малышев
            Леха Малышев ответ BARCABOSS (комментарий удален) (раскрыть)
            04 октября в 18:52
            Насколько я помню там было движение рукой в сторону мяча.
            Леха Малышев
            Леха Малышев ответ BARCABOSS (комментарий удален) (раскрыть)
            04 октября в 18:49
            Он падал и играл рукой
            Леха Малышев
            Леха Малышев ответ BARCABOSS (комментарий удален) (раскрыть)
            04 октября в 18:46
            Красная была сомнительная, но пенальти был чистейший
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