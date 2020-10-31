В 13 Нето Голов пропущено: 1 Спасений: 2 Пасы: 19 Точность пасов: 19 Минут сыграно: 95

З 18 Альба Жорди Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 2 Всего навесов: 1 Пасы: 45 Точность пасов: 39 Минут сыграно: 69

З 15 Ленгле Клеман Фолов заработано: 2 Фолов совершено: 2 Отборы: 3 Выносы: 1 Желтые карточки: 1 Пасы: 56 Точность пасов: 50 Минут сыграно: 45

З 3 Пике Жерар Ударов всего: 1 Фолов заработано: 1 Отборы: 2 Перехваты: 2 Выносы: 2 Пасы: 103 Точность пасов: 101 Минут сыграно: 95

З 20 Роберто Серхи Отборы: 2 Всего навесов: 1 Точные навесы: 1 Выносы: 1 Пасы: 99 Точность пасов: 93 Минут сыграно: 95

П 5 Бускетс Серхио Фолов заработано: 1 Желтые карточки: 1 Пасы: 48 Точность пасов: 42 Минут сыграно: 45

П 21 Де Йонг Френки Ударов всего: 1 Фолов заработано: 1 Отборы: 1 Пасы: 103 Точность пасов: 97 Минут сыграно: 95

Н 7 Гризманн Антуан Ударов всего: 2 Ударов в створ: 1 Голов забито: 1 Фолов заработано: 2 Отборы: 3 Перехваты: 1 Выносы: 3 Пасы: 36 Точность пасов: 31 Минут сыграно: 95

П 11 Дембеле Усман Всего навесов: 1 Пасы: 22 Точность пасов: 18 Минут сыграно: 45

П 10 Месси Лионель Ударов всего: 7 Ударов в створ: 5 Фолов заработано: 3 Отборы: 1 Всего навесов: 2 Точные навесы: 1 Желтые карточки: 1 Пасы: 66 Точность пасов: 51 Минут сыграно: 95

П 22 Фати Анссумане Ударов всего: 3 Ударов в створ: 1 Фолов заработано: 1 Отборы: 1 Всего навесов: 1 Перехваты: 1 Пасы: 38 Точность пасов: 34 Минут сыграно: 78

Запасные игроки

В 26 Пенья Игнасио

В 36 Тенас Арнау

З 2 Дест Сержиньо Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Всего навесов: 2 Пасы: 21 Точность пасов: 20 Минут сыграно: 26

З 24 Фирпо Эктор

П 6 Аленья Карлес

П 8 Пьянич Миралем Ударов всего: 2 Ударов в створ: 1 Фолов заработано: 1 Отборы: 2 Всего навесов: 3 Пасы: 85 Точность пасов: 80 Минут сыграно: 50

Н 9 Брейтуэйт Мартин Пасы: 1 Точность пасов: 1 Минут сыграно: 17

Н 29 Конрад

Н 16 Педри Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Пасы: 50 Точность пасов: 37 Минут сыграно: 50