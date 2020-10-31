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Алавес - Барселона
Реал - Уэска
Атлетик - Севилья
Осасуна - Атлетико

Текстовая онлайн трансляция матча Алавес против Барселона

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    Голы
    Луис Риоха 1:0 31’
    63’ 1:1 Гризманн Антуан
    Наказания
    Хота 15’
    Дейверсон 22’
    39’ Месси Лионель
    44’ Ленгле Клеман
    44’ Бускетс Серхио
    Хота 62’
    Дуарте Рубен 87’
    Замены
    Вышел Ушел Вышел Ушел
    Падилья Мартин Наварро Хоакин 41’
    46’ Тринкан Франсишку Дембеле Усман
    46’ Пьянич Миралем Бускетс Серхио
    46’ Педри Ленгле Клеман
    Хоселу Дейверсон 57’
    Тавареш Томас Мендес Эдгар 58’
    69’ Дест Сержиньо Альба Жорди
    Гарсия Ману Луис Риоха 72’
    Марин Адриан Пина Томас 72’
    78’ Брейтуэйт Мартин Фати Анссумане
    Статистика
    		 4 Удары по воротам 25
    		3 Удары в створ 9
    		16 Фолы 4
    		2 Угловые 14
    		1 Офсайды 3
    		20% Владение мячом 80%
    		7 Cэйвы 2
    		4 Предупреждения 3
    		1 Удаления 0
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    Все комментарии
    Я на стреме
    Я на стреме
    сегодня в 01:05
    у барсы всё вроде хорошо , если бы не этот мальчик на стандартах
    NGYRZ
    NGYRZ
    сегодня в 01:04
    Генич конечно тот еще глор Барселоны, просто так откровенно топить, это аналог Орлова для Зенита.
    Bеликий Кня3ь
    Bеликий Кня3ь ответ NGYRZ (раскрыть)
    сегодня в 01:04
    Судьба наказывает барсу. В Турине, в матче, который особого значения не имел, Месси забил с липового пенальти. В сегодняшнем матче, в котором было важно одержать победу, Месси из кучи моментов всё запорол. Это карма. По нём интер плачет. Аха-ха)
    Qatar Airways
    Qatar Airways
    сегодня в 01:04
    Ночь сегодня тёмная, я бы под её покровом на месте игроков Барселоны утопил Пьянича в Средиземном море. Не знаю за кого он играл сегодня - за Алавес, за Ювентус или за буфетчицу Людочку в картах на раздевание, но Барселона из-за него играла в меньшинстве, пока судья не удалил игрока Алавеса, уровняв составы.
    Не покупайте ничего у Ювентуса никогда. В «Пятёрочке» такое на задний двор вывозят и умирать оставляют, пока цепкие руки проиндексированных пенсионеров не заберут.
    Ну и Куману пора уже. Давно тренирует, устал, ему нужно куда-нибудь съездить. Можно в челюсть.
    П.С. Это первый матч на моей памяти с диким количеством ошибок у Месси. Постарел малыш, может и правда имеет смысл его продать, пока это принесёт большие деньги.
    Killofwrath
    Killofwrath ответ NGYRZ (раскрыть)
    сегодня в 01:03
    серьезно?) ну если бы не пенальти, Реал бы шел в подвале таблицы)
    параZит
    параZит ответ eleven LC (раскрыть)
    сегодня в 01:02
    рано радуешься
    Killofwrath
    Killofwrath ответ eleven LC (раскрыть)
    сегодня в 01:02
    Ну, Реал сейчас действительно выглядит как середняк, максимально заряженный судьей, тем более 8ам сливочным не светит даже выхода из группы ЛЧ
    У Барсы всё ясно - перестройка, пусть строятся
    NGYRZ
    NGYRZ
    сегодня в 01:02
    глоры Месси: "просто сегодня пенальти не было"
    параZит
    параZит
    сегодня в 01:01, ред.
    Спартак v2.0
    eleven LC
    eleven LC
    сегодня в 01:01
    Барселона сейчас выглядит как середняк,12-е место не даст соврать
    Месси совсем перестал забивать,и это не так уж плохо
    А давайте ка Барса не попадёт в лигу чемпионов,вот будет ржака!
    Реал Чемпион
    Летучий-Голландец.
    Летучий-Голландец. ответ Тео Джонс (раскрыть)
    сегодня в 01:00
    Да это с самого начала ясно было, что Куман не потянет)
    Бартомеу был в панике после 8:2.. нужно было кого то пригласить и вот выбор пал на Рональда.
    Его уберут в конце сезона, уверен в этом на 99%
    vastudio
    vastudio
    сегодня в 01:00
    Такими темпами и попадание в 10-ку будет успехом.
    Bеликий Кня3ь
    Bеликий Кня3ь ответ Тео Джонс (раскрыть)
    сегодня в 00:59
    А чему завидовать. Скоро сдуется, как Неймар. Аха-ха)
    Тео Джонс
    Тео Джонс ответ Bеликий Кня3ь (раскрыть)
    сегодня в 00:58, ред.
    Завидуйте молча, вам то таких воспитанников не видать еще лет сто ахах)
    RIR68
    RIR68
    сегодня в 00:58
    розовые футболки)))
    одели бы радужные, вообще бы про76и бы!!!
    ФанГалактикоса
    ФанГалактикоса
    сегодня в 00:57
    bartomeuout
    valverdeout
    Homelander
    Homelander
    сегодня в 00:57
    ХАВИ придёт. Это неизбежно.
    FROBI
    FROBI
    сегодня в 00:57
    Короче, диагноз: ушёл Инъеста, и мозг исчез. Хаос.
    Летучий-Голландец.
    Летучий-Голландец.
    сегодня в 00:57
    Очередное фиаско)
    Таких походу будет много.
    Нестабильность, которую мы ожидали в начале сезона.
    Тео Джонс
    Тео Джонс ответ Bеликий Кня3ь (раскрыть)
    сегодня в 00:56
    Так спокойно, что завалили Де Йонга, после чего должна была быть железная пенка, лол.
    Homelander
    Homelander ответ Тео Джонс (раскрыть)
    сегодня в 00:56, ред.
    Я не согласен . Вратарь Алавеса кураж ловил. Нето провал и все.
    Я на стреме
    Я на стреме
    сегодня в 00:56
    как же прекрасна барселона в своей беспомощности
    Тео Джонс
    Тео Джонс
    сегодня в 00:55
    То что Месси раньше клал закрытыми глазами, сейчас мажет на изи, лол.
    NGYRZ
    NGYRZ
    сегодня в 00:55
    Фанати Барселонаи: " Виноват Бартомеу и розовая форма"
    Фара Миркасимов
    Фара Миркасимов
    сегодня в 00:54
    Барса должен был проиграть удаления не было вообще
    Bеликий Кня3ь
    Bеликий Кня3ь
    сегодня в 00:54
    Алавес спокойно оборонялся, пока судья не оставил их в меньшинстве(
    Тео Джонс
    Тео Джонс
    сегодня в 00:54
    Воротник Алавеса конечно герой матча, но Куман удивляет, игры у команды зеро.
    Homelander
    Homelander
    сегодня в 00:54
    Барса - Ювентус 2-0
    Bеликий Кня3ь
    Bеликий Кня3ь
    сегодня в 00:53
    Аха-ха), кто там смеялся с офсайдов Мораты?
    Месси с офсайда, Гризман с офсайда. Если бы не судья, то и вовсе проиграли бы.
    FROBI
    FROBI
    сегодня в 00:53
    Удивлён... Автобус ни о чём, и какой-то мини-футбол в розовом.
    Что это было?
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