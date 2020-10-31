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1 : 1
завершен
вчера, 23:00
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Стадион Мендисорроса
|Луис Риоха
|1:0
|31’
|63’
|1:1
|Гризманн Антуан
|Хота
|15’
|Дейверсон
|22’
|39’
|Месси Лионель
|44’
|Ленгле Клеман
|44’
|Бускетс Серхио
|Хота
|62’
|Дуарте Рубен
|87’
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|Падилья Мартин
|Наварро Хоакин
|41’
|46’
|Тринкан Франсишку
|Дембеле Усман
|46’
|Пьянич Миралем
|Бускетс Серхио
|46’
|Педри
|Ленгле Клеман
|Хоселу
|Дейверсон
|57’
|Тавареш Томас
|Мендес Эдгар
|58’
|69’
|Дест Сержиньо
|Альба Жорди
|Гарсия Ману
|Луис Риоха
|72’
|Марин Адриан
|Пина Томас
|72’
|78’
|Брейтуэйт Мартин
|Фати Анссумане
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|4
|Удары по воротам
|25
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|3
|Удары в створ
|9
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|16
|Фолы
|4
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|2
|Угловые
|14
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|1
|Офсайды
|3
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|20%
|Владение мячом
|80%
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|7
|Cэйвы
|2
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|4
|Предупреждения
|3
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|1
|Удаления
|0
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Не покупайте ничего у Ювентуса никогда. В «Пятёрочке» такое на задний двор вывозят и умирать оставляют, пока цепкие руки проиндексированных пенсионеров не заберут.
Ну и Куману пора уже. Давно тренирует, устал, ему нужно куда-нибудь съездить. Можно в челюсть.
П.С. Это первый матч на моей памяти с диким количеством ошибок у Месси. Постарел малыш, может и правда имеет смысл его продать, пока это принесёт большие деньги.
Не покупайте ничего у Ювентуса никогда. В «Пятёрочке» такое на задний двор вывозят и умирать оставляют, пока цепкие руки проиндексированных пенсионеров не заберут.
Ну и Куману пора уже. Давно тренирует, устал, ему нужно куда-нибудь съездить. Можно в челюсть.
П.С. Это первый матч на моей памяти с диким количеством ошибок у Месси. Постарел малыш, может и правда имеет смысл его продать, пока это принесёт большие деньги.
У Барсы всё ясно - перестройка, пусть строятся
У Барсы всё ясно - перестройка, пусть строятся
Месси совсем перестал забивать,и это не так уж плохо
А давайте ка Барса не попадёт в лигу чемпионов,вот будет ржака!
Реал Чемпион
Месси совсем перестал забивать,и это не так уж плохо
А давайте ка Барса не попадёт в лигу чемпионов,вот будет ржака!
Реал Чемпион
Бартомеу был в панике после 8:2.. нужно было кого то пригласить и вот выбор пал на Рональда.
Его уберут в конце сезона, уверен в этом на 99%
Бартомеу был в панике после 8:2.. нужно было кого то пригласить и вот выбор пал на Рональда.
Его уберут в конце сезона, уверен в этом на 99%
одели бы радужные, вообще бы про76и бы!!!
одели бы радужные, вообще бы про76и бы!!!
valverdeout
valverdeout
Таких походу будет много.
Нестабильность, которую мы ожидали в начале сезона.
Таких походу будет много.
Нестабильность, которую мы ожидали в начале сезона.
Месси с офсайда, Гризман с офсайда. Если бы не судья, то и вовсе проиграли бы.
Месси с офсайда, Гризман с офсайда. Если бы не судья, то и вовсе проиграли бы.
Что это было?
Что это было?