В 1 Эррера Серхио Голов пропущено: 4 Выносы: 1 Спасений: 6 Пасы: 28 Точность пасов: 19 Минут сыграно: 94

З 2 Видаль Начо Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Всего навесов: 4 Точные навесы: 1 Перехваты: 2 Выносы: 1 Пасы: 16 Точность пасов: 13 Минут сыграно: 94

З 4 Гарсия Унаи Фолов совершено: 1 Всего навесов: 1 Перехваты: 1 Выносы: 4 Пасы: 25 Точность пасов: 22 Минут сыграно: 94

З 22 Навас Рауль Отборы: 3 Перехваты: 3 Выносы: 8 Пасы: 23 Точность пасов: 19 Минут сыграно: 94

П 6 Ойер Фолов совершено: 2 Отборы: 3 Перехваты: 2 Выносы: 1 Пасы: 21 Точность пасов: 13 Минут сыграно: 64

З 12 Ронкалья Факундо Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 3 Всего навесов: 1 Перехваты: 1 Выносы: 2 Пасы: 28 Точность пасов: 26 Минут сыграно: 94

Н 14 Гарсиа Рубен Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 2 Всего навесов: 4 Точные навесы: 1 Пасы: 24 Точность пасов: 17 Минут сыграно: 74

П 21 Иньиго Перес Фолов совершено: 1 Всего навесов: 3 Точные навесы: 1 Пасы: 30 Точность пасов: 22 Минут сыграно: 63

П 27 Монкайола Ударов всего: 1 Фолов совершено: 3 Всего навесов: 2 Перехваты: 1 Выносы: 1 Пасы: 27 Точность пасов: 22 Минут сыграно: 94

Н 17 Будимир Анте Ударов всего: 1 Фолов заработано: 2 Отборы: 3 Всего навесов: 1 Пасы: 19 Точность пасов: 14 Минут сыграно: 74

П 7 Хони Всего навесов: 2 Точные навесы: 1 Пасы: 6 Точность пасов: 3 Минут сыграно: 23

Запасные игроки

В 26 Альварес Иньяки

В 13 Рубен

З 3 Хуан Крус Отборы: 2 Всего навесов: 3 Точные навесы: 1 Перехваты: 2 Выносы: 1 Пасы: 20 Точность пасов: 17 Минут сыграно: 71

З 23 Эрнандес Аридан

П 8 Брашанац Дарко Фолов совершено: 1 Всего навесов: 1 Выносы: 1 Пасы: 8 Точность пасов: 7 Минут сыграно: 30

П 10 Торрес Роберто Ударов всего: 2 Ударов в створ: 1 Фолов заработано: 1 Всего навесов: 1 Удары в каркас ворот: 1 Пасы: 10 Точность пасов: 7 Минут сыграно: 31

Н 37 Дельгадо Хавьер

Н 11 Кике Барха Ударов всего: 2 Ударов в створ: 2 Всего навесов: 1 Пасы: 2 Точность пасов: 1 Минут сыграно: 20