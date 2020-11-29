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4 : 0
завершен
сегодня, 16:00
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Стадион Камп Ноу
|Брейтуэйт Мартин
|1:0
|29’
|Гризманн Антуан
|2:0
|42’
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Коутиньо Филиппе
ассистент Гризманн Антуан
|3:0
|57’
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Месси Лионель
ассистент Тринкан Франсишку
|4:0
|73’
|Месси Лионель
|74’
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|23’
|Хуан Крус
|Хони
|Бускетс Серхио
|Педри
|46’
|Тринкан Франсишку
|Брейтуэйт Мартин
|61’
|Дембеле Усман
|Коутиньо Филиппе
|61’
|Фирпо Эктор
|Дест Сержиньо
|61’
|63’
|Торрес Роберто
|Иньиго Перес
|64’
|Брашанац Дарко
|Ойер
|Аленья Карлес
|Ленгле Клеман
|67’
|74’
|Кике Барха
|Гарсиа Рубен
|74’
|Энрик Гальего
|Будимир Анте
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|20
|Удары по воротам
|10
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|11
|Удары в створ
|5
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|8
|Фолы
|12
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|5
|Угловые
|3
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|1
|Офсайды
|2
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|72%
|Владение мячом
|28%
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|5
|Cэйвы
|6
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|1
|Предупреждения
|0
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кубок Обладатель (10): 1959/60, 1960/61, 1964/65, 1971/72, 1975/76, 1984/85, 1990/91, 1991/92, 1995/96, 2012/13
лига европы 3
кубок обладателей кубков 1
суперкубок уефа 3
межконт кубок 1
зачем врать
кубок Обладатель (10): 1959/60, 1960/61, 1964/65, 1971/72, 1975/76, 1984/85, 1990/91, 1991/92, 1995/96, 2012/13
лига европы 3
кубок обладателей кубков 1
суперкубок уефа 3
межконт кубок 1
зачем врать
браво, Барса !
браво, Барса !
Но, как обычно, забивает никому не нужный мусорный гол!
Но, как обычно, забивает никому не нужный мусорный гол!
Болельщиков Барсы с победой, игра понравилась) играли с прямым конкурентом)) оказались намного сильнее.
Нужно улучшить статистику на выезде..
Болельщиков Барсы с победой, игра понравилась) играли с прямым конкурентом)) оказались намного сильнее.
Нужно улучшить статистику на выезде..
Но могу сказать что кроме дня рождения Барселоне в 2020 праздновать нечего !
Но могу сказать что кроме дня рождения Барселоне в 2020 праздновать нечего !