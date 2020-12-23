|Вальядолид
|0:3
|Барселона
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0 : 3
завершен
сегодня, 00:00
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Стадион Хосе Соррилья
Телетрансляция: МАТЧ! Футбол 1
|21’
|0:1
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Ленгле Клеман
ассистент Месси Лионель
|35’
|0:2
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Брейтуэйт Мартин
ассистент Дест Сержиньо
|65’
|0:3
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Месси Лионель
ассистент Педри
|62’
|Альба Жорди
|68’
|Де Йонг Френки
|Фернандес Хоакин
|77’
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|Тони Суарес
|Мараньяо
|46’
|Перес Кике
|Плано Оскар
|57’
|Меса Роке
|Мичел
|57’
|Орельяна Фабиан
|Жота
|57’
|71’
|Умтити Самюэль
|Араухо Рональд
|71’
|Бускетс Серхио
|Де Йонг Френки
|71’
|Фирпо Эктор
|Альба Жорди
|Гвардиола Серхи
|Хавьер Санчес
|79’
|81’
|Коутиньо Филиппе
|Педри
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|12
|Удары по воротам
|21
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|5
|Удары в створ
|10
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|12
|Фолы
|10
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|4
|Угловые
|5
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|4
|Офсайды
|0
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|39%
|Владение мячом
|61%
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|7
|Cэйвы
|5
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|1
|Предупреждения
|2
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Очень приятно смотреть на его игру.
Прибавляет в каждом матче, талантливый игрок. Я желаю ему удачи)
Очень приятно смотреть на его игру.
Прибавляет в каждом матче, талантливый игрок. Я желаю ему удачи)
На выезде выиграли, при чем с разгромом, при чем не пропустили, при том, что играл Лангле))) сегодня походу особенный день!
Болельщиков Барсы с победой)
Очень важная победа.
На выезде выиграли, при чем с разгромом, при чем не пропустили, при том, что играл Лангле))) сегодня походу особенный день!
Болельщиков Барсы с победой)
Очень важная победа.