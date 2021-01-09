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0 : 4
завершен
09 января 2021, 20:30
суббота
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Стадион Лос Карменес
|12’
|0:1
|Гризманн Антуан
|35’
|0:2
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Месси Лионель
ассистент Гризманн Антуан
|42’
|0:3
|Месси Лионель
|63’
|0:4
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Гризманн Антуан
ассистент Дембеле Усман
|Сольдадо Роберто
|45’
|49’
|Мингеса Оскар
|Суарес Луис Хавьер
|73’
|Вальехо Хесус
|78’
|82’
|Бускетс Серхио
|87’
|Альба Жорди
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|Милья Луис
|Монторо Анхель
|46’
|Вальехо Хесус
|Нева Карлос
|46’
|Суарес Луис Хавьер
|Сольдадо Роберто
|46’
|Кенеди
|Мачис Дарвин
|65’
|65’
|Брейтуэйт Мартин
|Месси Лионель
|65’
|Пьянич Миралем
|Де Йонг Френки
|Альберто Соро
|Эррера Янхель
|67’
|73’
|Тринкан Франсишку
|Педри
|73’
|Пуч Рикард
|Дембеле Усман
|81’
|Фирпо Эктор
|Дест Сержиньо
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|8
|Удары по воротам
|14
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|4
|Удары в створ
|4
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|16
|Фолы
|3
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|4
|Угловые
|1
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|2
|Офсайды
|1
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|27%
|Владение мячом
|73%
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|0
|Cэйвы
|4
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|2
|Предупреждения
|3
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|1
|Удаления
|0
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Физическое состояние футболистов Барселоны улучшилось, взаимопонимание налаживается, передачи разрезающие оборону возвращаются, реализация порадовала. Гризманн наконец-то вливается, Дейонг, Педри на высоком уровне. Оборона всё ещё слабая, нужны рослых, жёстких два фланговых и как минимум один центровой защитники.
В целом, поздравляю с победой!!! Очень надеюсь что, свет в конце тоннеля появился и начали отрыватся со дна.
Физическое состояние футболистов Барселоны улучшилось, взаимопонимание налаживается, передачи разрезающие оборону возвращаются, реализация порадовала. Гризманн наконец-то вливается, Дейонг, Педри на высоком уровне. Оборона всё ещё слабая, нужны рослых, жёстких два фланговых и как минимум один центровой защитники.
В целом, поздравляю с победой!!! Очень надеюсь что, свет в конце тоннеля появился и начали отрыватся со дна.
В этом сезоне не часто удаётся с таким крупным счётом выигрывать на выезде.
Очень рад за Гризли, надеюсь у него попрет)
Месси дубль в двух играх подряд, один вообще со штрафного. Давно он не забивал)
Сегодня реализация в первом тайме обеспечила результат. Год начали здорово, ждем продолжения)
В этом сезоне не часто удаётся с таким крупным счётом выигрывать на выезде.
Очень рад за Гризли, надеюсь у него попрет)
Месси дубль в двух играх подряд, один вообще со штрафного. Давно он не забивал)
Сегодня реализация в первом тайме обеспечила результат. Год начали здорово, ждем продолжения)