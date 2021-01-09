В 1 Силва Руй Голов пропущено: 4 Выносы: 1 Пасы: 24 Точность пасов: 11 Минут сыграно: 90

З 22 Дуарте Домингуш Фолов совершено: 1 Блоки: 1 Перехваты: 4 Выносы: 1 Пасы: 39 Точность пасов: 33 Минут сыграно: 90

З 15 Нева Карлос Всего навесов: 1 Пасы: 8 Точность пасов: 8 Минут сыграно: 45

З 6 Санчес Герман Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Перехваты: 2 Выносы: 1 Пасы: 37 Точность пасов: 30 Минут сыграно: 90

З 2 Фулкье Димитри Офсайды: 1 Фолов совершено: 2 Отборы: 1 Блоки: 1 Всего навесов: 2 Перехваты: 1 Выносы: 1 Пасы: 22 Точность пасов: 18 Минут сыграно: 90

П 10 Антонио Пуэртас Ударов всего: 2 Ударов в створ: 2 Офсайды: 1 Фолов совершено: 1 Всего навесов: 3 Перехваты: 1 Пасы: 24 Точность пасов: 16 Минут сыграно: 90

П 19 Монторо Анхель Фолов совершено: 1 Блоки: 1 Всего навесов: 2 Точные навесы: 1 Пасы: 19 Точность пасов: 17 Минут сыграно: 45

П 21 Эррера Янхель Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Перехваты: 2 Выносы: 2 Пасы: 26 Точность пасов: 22 Минут сыграно: 67

П 8 Этеки Ян Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 3 Перехваты: 1 Пасы: 28 Точность пасов: 24 Минут сыграно: 90

П 11 Мачис Дарвин Ударов всего: 2 Ударов в створ: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Всего навесов: 1 Перехваты: 1 Пасы: 15 Точность пасов: 12 Минут сыграно: 65

Н 9 Сольдадо Роберто Ударов всего: 1 Фолов совершено: 1 Перехваты: 1 Желтые карточки: 1 Пасы: 12 Точность пасов: 9 Минут сыграно: 45

Запасные игроки

В 31 Фабрега Арнау

В 13 Эсканделл Аарон

З 20 Вальехо Хесус Фолов совершено: 2 Красные карточки: 1 Пасы: 12 Точность пасов: 8 Минут сыграно: 33

З 3 Перес Неуэн

З 28 Санчес Пепе

П 12 Азиз Рамон

П 26 Альберто Соро Фолов совершено: 2 Пасы: 8 Точность пасов: 6 Минут сыграно: 23

П 14 Вико Феде

П 24 Кенеди Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Отборы: 1 Всего навесов: 1 Пасы: 3 Точность пасов: 2 Минут сыграно: 25

П 5 Милья Луис Отборы: 1 Всего навесов: 2 Точные навесы: 2 Пасы: 19 Точность пасов: 16 Минут сыграно: 45

Н 23 Молина Хорхе