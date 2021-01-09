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Гранада - Барселона
Севилья - Реал Сосьедад
Атлетико - Атлетик
Осасуна - Реал

Текстовая онлайн трансляция матча Гранада против Барселона

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
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Мелбет 7.71 5.63 1.38
Лига ставок 7.00 5.60 1.43
 
45' Сольдадо Роберто (9)
 
3
46' Монторо Анхель (19) уходит с поля, Милья Луис (5) вышел на поле
46' Нева Карлос (15) уходит с поля, Вальехо Хесус (20) вышел на поле
46' Сольдадо Роберто (9) уходит с поля, Суарес Луис Хавьер (7) вышел на поле
 
65' Мачис Дарвин (11) уходит с поля, Кенеди (24) вышел на поле
 
67' Эррера Янхель (21) уходит с поля, Альберто Соро (26) вышел на поле
 
73' Суарес Луис Хавьер (7)
 
78' Вальехо Хесус (20)
 
12' (0:1) Гризманн Антуан (7)
 
35' (0:2) Месси Лионель (10) (Гризманн Антуан (7))
 
42' (0:3) Месси Лионель (10)
 
49' Мингеса Оскар (28)
 
63' (0:4) Гризманн Антуан (7) (Дембеле Усман (11))
 
2
65' Месси Лионель (10) уходит с поля, Брейтуэйт Мартин (9) вышел на поле
65' Де Йонг Френки (21) уходит с поля, Пьянич Миралем (8) вышел на поле
 
2
73' Педри (16) уходит с поля, Тринкан Франсишку (17) вышел на поле
73' Дембеле Усман (11) уходит с поля, Пуч Рикард (12) вышел на поле
 
81' Дест Сержиньо (2) уходит с поля, Фирпо Эктор (24) вышел на поле
 
82' Бускетс Серхио (5)
 
87' Альба Жорди (18)
Голы
12’ 0:1 Гризманн Антуан
35’ 0:2 Месси Лионель
ассистент Гризманн Антуан
42’ 0:3 Месси Лионель
63’ 0:4 Гризманн Антуан
ассистент Дембеле Усман
Наказания
Сольдадо Роберто 45’
49’ Мингеса Оскар
Суарес Луис Хавьер 73’
Вальехо Хесус 78’
82’ Бускетс Серхио
87’ Альба Жорди
Замены
Вышел Ушел Вышел Ушел
Милья Луис Монторо Анхель 46’
Вальехо Хесус Нева Карлос 46’
Суарес Луис Хавьер Сольдадо Роберто 46’
Кенеди Мачис Дарвин 65’
65’ Брейтуэйт Мартин Месси Лионель
65’ Пьянич Миралем Де Йонг Френки
Альберто Соро Эррера Янхель 67’
73’ Тринкан Франсишку Педри
73’ Пуч Рикард Дембеле Усман
81’ Фирпо Эктор Дест Сержиньо
Статистика
 8 Удары по воротам 14
4 Удары в створ 4
16 Фолы 3
4 Угловые 1
2 Офсайды 1
27% Владение мячом 73%
0 Cэйвы 4
2 Предупреждения 3
1 Удаления 0
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Все комментарии
112910415
112910415
24 января в 20:00
сладкая пилюля в тяжелой болезни
abramjan
abramjan
10 января в 12:14
Думаю меся заслужил увеличенный контракт до 2045 года
abramjan
abramjan
10 января в 12:13
Гроза Осасун снова в деле))....девочки а восторге
Санчо Панса
Санчо Панса
10 января в 09:42
Да, Барселона хороша, спору нет! И ведь никак не спишешь на удаление Вальехо, которое произошло тогда, когда счет был 0-4...Всех преданных болельщиков блаугранас с разгромной выездной победой!
Comentarios
Comentarios
10 января в 07:18
Хоть игра стала появлятся.. перестал со схемами мудрить .
Van Vanovich
Van Vanovich
10 января в 06:39
Рад что Гризман забил. Хорошо будет , если один из 3х дорогих балластов заиграет. На Дембеле надежды особо нет, если даже заиграет с дисциплиной подведет, если только Куман его гонять не будет. Коут тяжелый случай.
Van Vanovich
Van Vanovich
10 января в 06:36
Неужели реализация моментов нормальная стала. А то в прошлых турах ужасная была.
Шишанутый
Шишанутый ответ ilyafrom (раскрыть)
10 января в 05:54
А знаеш почему? Потому что гном в оборону не отрабатывает. Естественно что стоя весь матч в центральном круге не возможно забить автогол а Рон по всему полю пашет и в свою штрафную на защиту ворот приходит. Рон лучший, он всем забил!!
L.Hamilton
L.Hamilton ответ Per4ick (раскрыть)
10 января в 02:07
Но и 4 серебра со сборной не назовёшь выступления провальными. Так уж судьба решила! Если было бы суждено, то и португалец бы выиграл у греков в 2004 году.
А последний евро в зачёт, и на руку сыграл новый формат турнира, а иначе за 3 место в группе они собирали чемоданы как раньше))
L.Hamilton
L.Hamilton
10 января в 02:02
Барса сделала то, что должна была делать в предыдущих матчах, а именно, реализовать свои моменты.
95-shishani-95
95-shishani-95
10 января в 01:10
Гранада абсолютно никакая! Барсу и болельщиков с заслуженной победой!
Per4ick
Per4ick ответ Beka_byaka (раскрыть)
10 января в 00:01, ред.
чел ну никак серебро ЧМ не может быть ценнее золото евро как бы тебе не хотелось обратного, хорошо хоть про серебро копы ничего не стал говорить)
Beka_byaka
Beka_byaka ответ Beka_byaka (раскрыть)
09 января в 23:58, ред.
Согласен, стабильности может пока и нет, но просвет намечается. Молодежь должна сказать свое слово, и показать себя.
Эдип на Ганимеде
Эдип на Ганимеде ответ fanliverpoolfan23 (раскрыть)
09 января в 23:57
Лучше Месси, чем солаху или вандику)
fanliverpoolfan23
fanliverpoolfan23
09 января в 23:18
Золотой мяч месси
Dauletbek
Dauletbek
09 января в 22:58
Барса с победой! Но Гранада не показатель. Сегодня победили, потом ничья и теряем очки
Beka_byaka
Beka_byaka ответ NGYRZ (комментарий удален) (раскрыть)
09 января в 22:55
Во первых, разговор веду не с тобой. Во вторых на все твои сообщения ответил без уахахахах. Если конструктив не интересует то думаю тебе мимо.
ПСЖ хоть и французкий клуб не забывай что команда формируется на самом высоком уровне уже несколько лет. И не удивительно пропустили всего 1 и могли забить как минимум 3. Никто не спорит.
Лион, выстрелил, был на максимальном ходу, не стоял как Барселона, не пасовал каждый 5 й пас на своего вратаря который не мог нормально выбить мяч. В итоге 3:0.
Не сравнивай эту Барселону с ПСЖ. Кстати а где был тогда реал?? Или Ювентус? Или Ливерпуль??
Barcelona
Barcelona
09 января в 22:49
Барса есть Барса! Почему-то я не удивлен такому результату.
Всех блаугранес с победой!
Летучий-Голландец.
Летучий-Голландец. ответ Эдип на Ганимеде (раскрыть)
09 января в 22:48
Это реальность)
Начало сезона не задалось.. много очков потеряли, особенно дома..
Я себе по другому представлял смену поколений)) а не то, что сделали руководство Барселоны.
Ну что есть, то есть)
Куман пытается исправить ситуацию, нам остаётся только пожелать ему и команде удачи)
DEIVID_1
DEIVID_1
09 января в 22:47
Приведу пример Кака 2007. Да, тот Милан был гораздо сильнее, но какой феноменальный гол создал Кака в 1/2 ЛЧ на Олд Траффорд. Это чисто индивидуальное мастерство, не зависящее от того кто твои партнёры. Что мешало Ибре творить такое?
Beka_byaka
Beka_byaka ответ Эдип на Ганимеде (раскрыть)
09 января в 22:45
Если вы про то что Бавария была на пике, но в игре с парижом не показала себя, это также как и немцы в Бразилии. Финал это финал. Там команды не рискуют.

Насчёт Мбаппе, все только и ждут когда он проявит себя наконец-то. Но почему-то все тускло и в финале намного круче выглядел Неймар. Париж тоже с таким набором играков не подарком для Баварии был..
Эдип на Ганимеде
Эдип на Ганимеде ответ Летучий-Голландец. (раскрыть)
09 января в 22:42
В ЛЧ-то будет Барса, вопрос, на каком месте. Ставлю на третье после мадридцев, Севилью игра на 2 фронта умотает.
Эдип на Ганимеде
Эдип на Ганимеде ответ Beka_byaka (раскрыть)
09 января в 22:40
НЕ согласен. Парижане были куда острее. Просто Мбаппе перегорел и не забивал из идеальных позиций. Это был фактор везения. Ещё в первом тайме парижане могли громить 3:0.
DEIVID_1
DEIVID_1 ответ Эдип на Ганимеде (раскрыть)
09 января в 22:40
    Beka_byaka
    Beka_byaka ответ Эдип на Ганимеде (раскрыть)
    09 января в 22:39, ред.
    Насчёт 8-2:
    Та Бавария, объективно была на самом высоком уровне за последние 10 лет как минимум. Они были на пике!! Барселона на оборот, на крутом спаде за последние 20 лет!! И один игрок на футболе не воин. Темболее на современном, сейчас нет явных аутсайдеров, и явных фаворитов. АПЛ не даст соврать. Насчёт прошлогоднего провала на энфилде, почему-то никто не говорит о провале двухнедельной давности Ливерпуля на Камп ноу, где барса могла не 3 а как минимум 5 забить.

    Про финал ЧМ в Бразилии, также как и Бавария, немцы объективно были очень сильны, но и против такой машины которая просто смяла бразилию, Аргентина выглядела достойна.

    Насчёт Ибрагимовича, согласен лидер, согласен хороший футболист, но он не феномен. ЗМ получают не команды, а индивидуально Месси лучший. Это сложно признать, но от этого картина дел не меняется. Все что надо было доказать, он уже давно всем показал и доказал. Все остальное это уже не важно!!
    DEIVID_1
    DEIVID_1 ответ Эдип на Ганимеде (раскрыть)
    09 января в 22:38
    И что, что не тот Милан. Если Ибра был лидер того клуба, то почему он пропал на поле, почему не потащил команду? Он никогда не тащил свой клуб вперёд в ЛЧ. Вот это и показатель, что он не взял ЗМ.
    Летучий-Голландец.
    Летучий-Голландец. ответ Эдип на Ганимеде (раскрыть)
    09 января в 22:38
    Даже если бы выиграли у Юве, все равно в этом сезоне мало шансов в лч. Много молодёжи, состав не сыгран, президента ещё нет, усиления тоже. Много факторов)
    В этом сезоне нужно попасть в лч, ну или обозначить борьбу в чемпионате)
    Эдип на Ганимеде
    Эдип на Ганимеде ответ DEIVID_1 (раскрыть)
    09 января в 22:38
    Ну ладно, я понял, что для тебя МЕсси авторитет. Не буду дальше продолжать.)
    DEIVID_1
    DEIVID_1 ответ Эдип на Ганимеде (раскрыть)
    09 января в 22:37
    Вообще то у них были победы в ЛЧ и голы в важнейших играх, в том числе и финале. Даже не сравнивай. Плюс Ибра никогда не забивал такого количества голов.
    DEIVID_1
    DEIVID_1 ответ Эдип на Ганимеде (раскрыть)
    09 января в 22:35
    Я тебе говорю, что он сам был ужасен в этих играх, я не говорю, что именно из-за него всё, но он ничего не сделал для победы в ЛЧ, вот это факт.
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