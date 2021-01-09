|Севилья
|3:2
|Реал Сосьедад
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3 : 2
завершен
09 января 2021, 16:00
суббота
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Стадион Рамон Санчес Писхуан
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Эн-Несери Юссеф
ассистент Фернандо
|1:0
|4’
|5’
|1:1(А)
|Диего
|Эн-Несери Юссеф
|2:1
|7’
|14’
|2:2
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Исак Александер
ассистент Ойарсабаль Микель
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Эн-Несери Юссеф
ассистент Окампос Лукас
|3:2
|46’
|34’
|Айен Муньос
|39’
|Сагнан Модибо
|43’
|Хон Гуриди
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|46’
|Ле Норман Робин
|Сагнан Модибо
|56’
|Барренетчеа Андер
|Хон Гуриди
|Видаль Алейш
|Навас Хесус
|70’
|78’
|Лопес Роберто
|Ойарсабаль Микель
|78’
|Янузай Аднан
|Порту
|Эль-Хаддади Мунир
|Сусо
|84’
|Оскар
|Ракитич Иван
|85’
|Де Йонг Люк
|Эн-Несери Юссеф
|89’
|Васкес Франко
|Окампос Лукас
|89’
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|12
|Удары по воротам
|10
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|7
|Удары в створ
|4
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|8
|Фолы
|18
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|2
|Угловые
|9
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|1
|Офсайды
|0
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|60%
|Владение мячом
|40%
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|2
|Cэйвы
|4
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|0
|Предупреждения
|3
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Эн-Несери вообще выдал возможно лучший матч в карьере =)
Эн-Несери вообще выдал возможно лучший матч в карьере =)