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Севилья - Реал Сосьедад
Атлетико - Атлетик
Гранада - Барселона
Осасуна - Реал

Текстовая онлайн трансляция матча Севилья против Реал Сосьедад

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4' (1:0) Эн-Несери Юссеф (15) (Фернандо (25))
 
5' (1:1) Автогол Диего (20)
 
7' (2:1) Эн-Несери Юссеф (15)
 
46' (3:2) Эн-Несери Юссеф (15) (Окампос Лукас (5))
 
70' Навас Хесус (16) уходит с поля, Видаль Алейш (17) вышел на поле
 
84' Сусо (7) уходит с поля, Эль-Хаддади Мунир (11) вышел на поле
 
85' Ракитич Иван (10) уходит с поля, Оскар (14) вышел на поле
 
2
89' Эн-Несери Юссеф (15) уходит с поля, Де Йонг Люк (9) вышел на поле
89' Окампос Лукас (5) уходит с поля, Васкес Франко (22) вышел на поле
 
14' (2:2) Исак Александер (19) (Ойарсабаль Микель (10))
 
34' Айен Муньос (12)
 
39' Сагнан Модибо (15)
 
43' Хон Гуриди (14)
 
46' Сагнан Модибо (15) уходит с поля, Ле Норман Робин (24) вышел на поле
 
56' Хон Гуриди (14) уходит с поля, Барренетчеа Андер (22) вышел на поле
 
2
78' Ойарсабаль Микель (10) уходит с поля, Лопес Роберто (28) вышел на поле
78' Порту (7) уходит с поля, Янузай Аднан (11) вышел на поле
Голы
Эн-Несери Юссеф
ассистент Фернандо 		1:0 4’
5’ 1:1(А) Диего
Эн-Несери Юссеф 2:1 7’
14’ 2:2 Исак Александер
ассистент Ойарсабаль Микель
Эн-Несери Юссеф
ассистент Окампос Лукас 		3:2 46’
Наказания
34’ Айен Муньос
39’ Сагнан Модибо
43’ Хон Гуриди
Замены
Вышел Ушел Вышел Ушел
46’ Ле Норман Робин Сагнан Модибо
56’ Барренетчеа Андер Хон Гуриди
Видаль Алейш Навас Хесус 70’
78’ Лопес Роберто Ойарсабаль Микель
78’ Янузай Аднан Порту
Эль-Хаддади Мунир Сусо 84’
Оскар Ракитич Иван 85’
Де Йонг Люк Эн-Несери Юссеф 89’
Васкес Франко Окампос Лукас 89’
Статистика
 12 Удары по воротам 10
7 Удары в створ 4
8 Фолы 18
2 Угловые 9
1 Офсайды 0
60% Владение мячом 40%
2 Cэйвы 4
0 Предупреждения 3
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Все комментарии
95-shishani-95
95-shishani-95
09 января в 22:21
С победой андалусийский клуб. Вот это матч выдали андалусийцы с басками. Кто бы что бы не говорил, Хулен Лопетеги отличный тренер. В Реал Мадрид попал в очень трудный и переломный момент клуба. Поэтому и не пошло у него с мадридцами. Юссефа Эн-Несери с хет-триком. Если так и продолжит играть, то может получить приглашение от топ-клубов Европы. Севилья стала хорошо играть, после поражений от Челси и мадридского Реала! Если так и продолжит, то поднимется выше Барселоны. А вот баскский клуб, наоборот, начал сдавать позиции в последнее время. А ведь так хорошо шли в этом сезоне.
Санчо Панса
Санчо Панса
09 января в 20:26
Начало матча выдалось просто ураганным! Еще бы - четыре гола за 14 минут) Теперь вот не только для ФК Краснодар марокканец является злым гением, но и для Сосьедада!
Князь Всея Турина
Князь Всея Турина
09 января в 18:55
Молодцы.уже барсуков обогнали в таблице,что вытворяет Лапотеги, надо перегонять Реал с их алжирским гением.
A.S.A
A.S.A
09 января в 18:25
Андалусийцы и Баски выдали довольно зрелещный матч, который смотрелся на одном дыхании до самого финального свистка! Героем голевой "перестрелки" стал Марокканский нападающий хозяев Эн Несери,оформившийся хет-триком!
Сантус
Сантус
09 января в 17:57
Сосьедад жидаемо просел.Севилью с победой.Солнышко..лепота...)
shlifen
shlifen
09 января в 17:55
Решил ради интереса глянуть, и абсолютно не пожалел... Огненный матч, где было весело до последней минуты... Причём счёт мог быть и крупнее (момент когда Кунде с линии выбил вообще бомба). Ну и Севилья конечно ещё пару могла забить.
Эн-Несери вообще выдал возможно лучший матч в карьере =)
Сантус
Сантус
09 января в 17:43
Весёлая игра,думаю концовочка будет горячей..)
Сантус
Сантус
09 января в 16:20
Начало однако...)
VeniaminS
VeniaminS
09 января в 14:30
Севилья!!!
Amicur
Amicur
09 января в 14:29
Севилья выиграет, но возможна и ничья.
ОПС
ОПС
09 января в 10:38
П1 или ничья.
Эдип на Ганимеде
Эдип на Ганимеде
08 января в 01:27
Севилья щас один из лучших клубов Испании, должны брать
-CaНиTaр_Лeсa-_5
-CaНиTaр_Лeсa-_5
07 января в 10:36
ничья 1-1
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