Севилья!!!

В 13 Буну Яссин Голов пропущено: 2 Выносы: 3 Спасений: 2 Пасы: 31 Точность пасов: 20 Минут сыграно: 93

З 20 Диего Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Перехваты: 1 Выносы: 2 Пасы: 50 Точность пасов: 45 Минут сыграно: 93

З 12 Кунде Жуль Отборы: 1 Блоки: 4 Перехваты: 3 Выносы: 4 Пасы: 59 Точность пасов: 57 Минут сыграно: 93

З 16 Навас Хесус Отборы: 2 Блоки: 1 Всего навесов: 8 Точные навесы: 3 Выносы: 2 Пасы: 45 Точность пасов: 39 Минут сыграно: 70

З 19 Акунья Маркос Фолов заработано: 2 Фолов совершено: 1 Отборы: 2 Всего навесов: 1 Перехваты: 1 Пасы: 58 Точность пасов: 43 Минут сыграно: 93

Н 5 Окампос Лукас Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Голевые передачи: 1 Фолов заработано: 2 Перехваты: 1 Выносы: 1 Пасы: 27 Точность пасов: 23 Минут сыграно: 89

П 10 Ракитич Иван Ударов всего: 2 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 2 Отборы: 1 Всего навесов: 1 Перехваты: 1 Выносы: 2 Пасы: 55 Точность пасов: 48 Минут сыграно: 85

Н 7 Сусо Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Фолов заработано: 3 Всего навесов: 4 Точные навесы: 1 Пасы: 41 Точность пасов: 32 Минут сыграно: 84

П 25 Фернандо Голевые передачи: 1 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 2 Отборы: 1 Перехваты: 1 Выносы: 1 Пасы: 40 Точность пасов: 35 Минут сыграно: 93

П 8 Хордан Хоан Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 2 Всего навесов: 2 Перехваты: 3 Выносы: 1 Пасы: 79 Точность пасов: 66 Минут сыграно: 93

Н 15 Эн-Несери Юссеф Ударов всего: 5 Ударов в створ: 4 Голов забито: 3 Офсайды: 1 Фолов заработано: 3 Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Всего навесов: 1 Выносы: 1 Пасы: 26 Точность пасов: 13 Минут сыграно: 89

Запасные игроки

В 33 Вакас Альфонсо

В 31 Санчес Диас

З 3 Гомес Серхи

З 4 Рекик Карим

П 22 Васкес Франко Пасы: 2 Точность пасов: 2 Минут сыграно: 4

П 17 Видаль Алейш Фолов заработано: 1 Выносы: 1 Пасы: 12 Точность пасов: 9 Минут сыграно: 23

П 6 Гудель Неманья

П 14 Оскар Пасы: 5 Точность пасов: 4 Минут сыграно: 8

П 21 Торрес Оливер

Н 9 Де Йонг Люк Фолов заработано: 1 Пасы: 1 Точность пасов: 1 Минут сыграно: 4

Н 23 Идрисси Уссама