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1 : 2
завершен
вчера, 23:30
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Стадион Мендисорроса
|3’
|0:1
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Эн-Несери Юссеф
ассистент Навас Хесус
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Мендес Эдгар
ассистент Наварро Хоакин
|1:1
|12’
|30’
|1:2
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Сусо
ассистент Хордан Хоан
|Лежен Флориан
|48’
|Мендес Эдгар
|56’
|Понс Пере
|72’
|81’
|Эн-Несери Юссеф
|89’
|Буну Яссин
|90’
|Навас Хесус
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|Сайнс Борха
|Падилья Мартин
|63’
|63’
|Де Йонг Люк
|Окампос Лукас
|Дейверсон
|Мендес Эдгар
|69’
|Хота
|Луис Риоха
|69’
|78’
|Гудель Неманья
|Хордан Хоан
|Гарсия Ману
|Пина Томас
|87’
|90+2’
|Торрес Оливер
|Сусо
|90+2’
|Васкес Франко
|Эн-Несери Юссеф
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|12
|Удары по воротам
|7
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|3
|Удары в створ
|3
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|15
|Фолы
|14
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|3
|Угловые
|2
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|0
|Офсайды
|1
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|37%
|Владение мячом
|63%
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|1
|Cэйвы
|2
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|3
|Предупреждения
|3
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