В 13 Буну Яссин Голов пропущено: 1 Выносы: 1 Спасений: 2 Желтые карточки: 1 Пенальти отражено: 1 Пасы: 34 Точность пасов: 25 Минут сыграно: 90

З 3 Гомес Серхи Фолов заработано: 1 Выносы: 6 Пасы: 54 Точность пасов: 51 Минут сыграно: 90

З 12 Кунде Жуль Офсайды: 1 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 2 Отборы: 1 Всего навесов: 1 Перехваты: 2 Выносы: 1 Фол, который привел к пенальти: 1 Пасы: 67 Точность пасов: 55 Минут сыграно: 90

З 16 Навас Хесус Голевые передачи: 1 Всего навесов: 5 Точные навесы: 1 Перехваты: 1 Выносы: 2 Желтые карточки: 1 Пасы: 54 Точность пасов: 41 Минут сыграно: 90

З 19 Акунья Маркос Фолов заработано: 3 Фолов совершено: 3 Всего навесов: 1 Точные навесы: 1 Перехваты: 1 Выносы: 3 Пасы: 53 Точность пасов: 44 Минут сыграно: 90

Н 5 Окампос Лукас Фолов заработано: 3 Пасы: 15 Точность пасов: 11 Минут сыграно: 63

П 10 Ракитич Иван Фолов совершено: 3 Отборы: 2 Всего навесов: 1 Перехваты: 1 Выносы: 4 Пасы: 60 Точность пасов: 50 Минут сыграно: 90

Н 7 Сусо Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Голов забито: 1 Фолов заработано: 1 Всего навесов: 2 Выносы: 1 Пасы: 39 Точность пасов: 31 Минут сыграно: 89

П 25 Фернандо Отборы: 1 Выносы: 4 Пасы: 61 Точность пасов: 50 Минут сыграно: 90

П 8 Хордан Хоан Голевые передачи: 1 Фолов заработано: 2 Фолов совершено: 2 Отборы: 1 Выносы: 1 Пасы: 65 Точность пасов: 55 Минут сыграно: 78

Н 15 Эн-Несери Юссеф Ударов всего: 2 Ударов в створ: 2 Голов забито: 1 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 3 Всего навесов: 2 Перехваты: 1 Выносы: 1 Желтые карточки: 1 Пасы: 14 Точность пасов: 7 Минут сыграно: 89

Запасные игроки

В 33 Вакас Альфонсо

В 31 Санчес Диас

З 2 Гнаньон Йорис

З 4 Рекик Карим

П 22 Васкес Франко Фолов заработано: 1 Отборы: 1 Минут сыграно: 1

П 17 Видаль Алейш

П 6 Гудель Неманья Ударов всего: 1 Выносы: 1 Пасы: 5 Точность пасов: 2 Минут сыграно: 12

П 21 Торрес Оливер Пасы: 1 Минут сыграно: 1

Н 9 Де Йонг Люк Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Пасы: 7 Точность пасов: 4 Минут сыграно: 27

Н 23 Идрисси Уссама

Н 24 Фернандес Карлос