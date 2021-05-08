ГлавнаяВсе матчи
Матчи Испания. Примера 2020/2021
Россия. Премьер-Лига 2020/2021
Лига чемпионов 2020/2021
Лига Европы 2020/2021
Евро-2020
Отбор ЧМ-2022. Европа
Англия. Премьер-Лига 2020/2021
Испания. Примера 2020/2021
Италия. Серия А 2020/2021
Германия. Бундеслига 2020/2021
Франция. Лига 1 2020/2021
Россия. Кубок 2020/2021
Англия. Кубок 2020/2021
Англия. Кубок Лиги 2020/2021
Испания. Кубок 2020/2021
Италия. Кубок 2020/2021
Германия. Кубок 2020/2021
Франция. Кубок 2020/2021
Украина. Премьер-Лига 2020/2021
Нидерланды. Эредивизие 2020/2021
Португалия. Примейра 2020/2021
Россия. ФНЛ 2020/2021
Франция. Суперкубок 2019
Россия. Суперкубок 2019
Беларусь. Высшая лига 2021
Суперкубок УЕФА 2020
Англия. Суперкубок 2019
Испания. Суперкубок 2019
Италия. Суперкубок 2019
Германия. Суперкубок 2019
Лига Наций 2020/2021
Чемпионат Европы U21. 2021
Отбор ЧЕ-2020
Нидерланды. Суперкубок 2019
Португалия. Суперкубок 2019
Клубный чемпионат мира 2020
Чемпионат мира 2018
Кубок Америки 2020
Юношеская Лига УЕФА 2019/2020
Кубок Африканских Наций 2019
Олимпиада 2016
Казахстан. Премьер-лига 2021
Австралия. А-Лига 2020/2021
Австрия. Бундеслига 2019/2020
Австрия. Бундеслига 2020/2021
Австрия. Первая Лига 2020/2021
Азербайджан. Премьер-Лига 2020/2021
Албания. Суперлига 2020/2021
Англия. Чемпионшип 2020/2021
Англия. Лига Один 2020/2021
Англия. Лига Два 2020/2021
Аргентина. Суперлига 2021
Аргентина. Примера Б Метро 2021
Аргентина. Примера B Насьональ 2021
Аргентина. Примера C Метро 2021
Армения. Премьер-Лига 2020/2021
Беларусь. Кубок 2020/2021
Бельгия. Переходные матчи. 2020/2021
Бельгия. Кубок 2020/2021
Бельгия. Вторая лига 2020/2021
Болгария. Первая лига 2020/2021
Болгария. Вторая лига 2020/2021
Бразилия. Лига Баияно 2021
Бразилия. Лига Гаушо 2021
Бразилия. Лига Минейро 2021
Бразилия. Серия А 2021
Бразилия. Серия B 2020
Бразилия. Серия С 2020
Венгрия. Чемпионат I 2020/2021
Венесуэла. Примера дивизион 2021
Германия. Вторая Бундеслига 2020/2021
Германия. Третья лига 2020/2021
Гондурас. Лига Насьональ 2020/2021
Греция. Суперлига 2020/2021
Грузия. Высшая Лига 2021
Дания. Суперлига 2020/2021
Дания. Первый дивизион 2020/2021
Египет. Премьер-Лига 2020/2021
Израиль. Первый дивизион 2020/2021
Израиль. Премьер-Лига 2020/2021
Индия. Ай-Лига 2020/2021
Индия. Суперлига 2020/2021
Ирландия. Премьер-лига 2021
Исландия. Высший дивизион 2021
Исландия. Первый дивизион 2021
Испания. Сегунда 2020/2021
Италия. Серия B 2020/2021
Катар. Старс Лига 2020/2021
Кипр. Первый дивизион 2020/2021
Китай. Суперлига 2021
Колумбия. Примера А 2021
Колумбия. Примера B 2021
Коста-Рика. Примера дивизион 2020/2021
Латвия. Высшая лига 2021
Латвия. Первая лига 2020
Литва. Лига A 2021
Марокко. Ботола Про 2020/2021
Золотой Кубок КОНКАКАФ 2019
Кубок Азии 2019
Кубок Конфедераций 2017
Кубок Либертадорес 2021
Лига Чемпионов КОНКАКАФ 2021
Международный Кубок чемпионов 2019
Мемориал Гранаткина 2019
Отбор ЧМ-2022. Азия
Отбор ЧМ 2022. Африка
Отбор ЧМ-2022. КОНКАКАФ
Отбор ЧМ-2018. Океания
Отбор ЧМ 2022. Южная Америка
Товарищеские матчи. Клубы 2021
Товарищеские матчи. Сборные 2021
Чемпионат мира 2017 (до 20)
Мексика. Примера-Дивизион 2020/2021
Молдова. Национальный дивизион 2020/2021
Нидерланды. Первый дивизион 2020/2021
Нидерланды. Кубок 2020/2021
Никарагуа. Примера 2020/2021
Норвегия. Высшая лига 2021
Парагвай. Примера дивизион 2021
Парагвай. Второй дивизион 2021
Польша. Экстракласса 2020/2021
Польша. Первый дивизион 2020/2021
Португалия. Сегунда 2020/2021
Португалия. Кубок 2020/2021
Португалия. Кубок Лиги 2020/2021
Россия. Первенство ПФЛ. Группа 1 2020/2021
Россия. Первенство ПФЛ. Группа 2 2020/2021
Россия. Первенство ПФЛ. Группа 3 2020/2021
Россия. Первенство ПФЛ. Группа 4 2020/2021
Кубок ФНЛ 2020
Россия. Молодежное первенство 2020/2021
Россия. Премьер-Лига Крыма 2020-2021
Румыния. Лига 1 2020/2021
Румыния. Лига 2 2020/2021
Саудовская Аравия. Премьер-Лига 2020/2021
Саудовская Аравия. Первый дивизион 2020/2021
Сербия. Суперлига 2020/2021
Словакия. Первая лига 2020/2021
Словения. Первая лига 2020/2021
Словения. Вторая лига 2020/2021
США. МЛС 2021
Таджикистан. Высшая Лига 2021
Турция. Супер-Лига 2020/2021
Турция. Первая лига 2020/2021
Турция. Кубок Турции 2020/2021
Украина. Первая лига 2020/2021
Украина. Кубок 2020/2021
Уругвай. Примера 2021
Уругвай. Сегунда 2018
Уэльс. Кимру Альянс 2019/2020
Уэльс. Премьер-лига 2020/2021
Финляндия. Высшая лига 2021
Финляндия. Первый дивизион 2021
Франция. Лига 2 2020/2021
Хорватия. Первая лига 2020/2021
Чехия. Первая лига 2020/2021
Чили. Примера дивизион 2021
Чили. Примера B 2021
Швейцария. Суперлига 2020/2021
Швеция. Высшая Лига 2021
Швеция. Первая лига 2021
Шотландия. Премьер-лига 2020/2021
Эстония. Высшая лига 2021
ЮАР. Премьер-Лига 2020/2021
Япония. J-Лига 2021
2021-05-08
2020-09-12
2020-09-13
2020-09-19
2020-09-20
2020-09-26
2020-09-27
2020-09-29
2020-09-30
2020-10-01
2020-10-03
2020-10-04
2020-10-17
2020-10-18
2020-10-23
2020-10-24
2020-10-25
2020-10-26
2020-10-30
2020-10-31
2020-11-01
2020-11-02
2020-11-06
2020-11-07
2020-11-08
2020-11-20
2020-11-21
2020-11-22
2020-11-23
2020-11-27
2020-11-28
2020-11-29
2020-11-30
2020-12-04
2020-12-05
2020-12-06
2020-12-07
2020-12-11
2020-12-12
2020-12-13
2020-12-14
2020-12-16
2020-12-18
2020-12-19
2020-12-20
2020-12-22
2020-12-23
2020-12-24
2020-12-29
2020-12-30
2020-12-31
2021-01-02
2021-01-03
2021-01-04
2021-01-06
2021-01-08
2021-01-09
2021-01-10
2021-01-11
2021-01-12
2021-01-19
2021-01-20
2021-01-21
2021-01-22
2021-01-23
2021-01-24
2021-01-25
2021-01-29
2021-01-30
2021-01-31
2021-02-01
2021-02-05
2021-02-06
2021-02-07
2021-02-08
2021-02-09
2021-02-12
2021-02-13
2021-02-14
2021-02-15
2021-02-17
2021-02-19
2021-02-20
2021-02-21
2021-02-22
2021-02-24
2021-02-26
2021-02-27
2021-02-28
2021-03-01
2021-03-05
2021-03-06
2021-03-07
2021-03-08
2021-03-10
2021-03-12
2021-03-13
2021-03-14
2021-03-15
2021-03-17
2021-03-19
2021-03-20
2021-03-21
2021-04-02
2021-04-03
2021-04-04
2021-04-05
2021-04-07
2021-04-09
2021-04-10
2021-04-11
2021-04-12
2021-04-18
2021-04-21
2021-04-22
2021-04-24
2021-04-25
2021-04-26
2021-04-28
2021-04-29
2021-04-30
2021-05-01
2021-05-02
2021-05-03
2021-05-07
2021-05-08
2021-05-09
2021-05-10
2021-05-11
2021-05-12
2021-05-13
2021-05-16
2021-05-21
2021-05-22
2021-05-23
Барселона - Атлетико
Алавес - Леванте
Кадис - Уэска
Атлетик - Осасуна

Текстовая онлайн трансляция матча Барселона против Атлетико

Барселона Логотип футбольный клуб Барселона 0:0 Логотип футбольный клуб Атлетико (Мадрид) Атлетико
Барселона
0 : 0
завершен
08 мая 2021, 17:15
суббота
Стартовый состав
Цена (млн. €): 472 - 430
Очков за игру в нац. чемп.: 2.1 - 2.2
Средний возраст: 27.2 - 28.4
Средний рост: 180 - 181
Легионеров: 5 - 8
Схемы: 3-1-4-2 - 3-1-4-2
Серия побед: 1 - 1
Атлетико
Испания. Примера 2020/2021, 35 тур
Стадион Камп Ноу
Телетрансляция: МАТЧ ТВ 17:10
Ставки на футбольные матчи
    Еще
     
    32' Бускетс Серхио (5) уходит с поля, Мориба Илайш (27) вышел на поле
     
    46' Мингеса Оскар (28) уходит с поля, Араухо Рональд (4) вышел на поле
     
    58' Мориба Илайш (27)
     
    2
    75' Педри (16) уходит с поля, Роберто Серхи (20) вышел на поле
    75' Дест Сержиньо (2) уходит с поля, Дембеле Усман (11) вышел на поле
     
    2
    82' Пике Жерар (3)
    82' Альба Жорди (18)
     
    13' Лемар Тома (11) уходит с поля, Ньигес Сауль (8) вышел на поле
     
    35' Ньигес Сауль (8)
     
    46' Фелипе (18)
     
    65' Коке (6)
     
    67' Ньигес Сауль (8) уходит с поля, Фелиш Жоау (7) вышел на поле
     
    73' Корреа Анхель (10) уходит с поля, Кондогбиа Жоффре (4) вышел на поле
    Наказания
    35’ Ньигес Сауль
    46’ Фелипе
    Мориба Илайш 58’
    65’ Коке
    Пике Жерар 82’
    Альба Жорди 82’
    Замены
    Вышел Ушел Вышел Ушел
    13’ Ньигес Сауль Лемар Тома
    Мориба Илайш Бускетс Серхио 32’
    Араухо Рональд Мингеса Оскар 46’
    67’ Фелиш Жоау Ньигес Сауль
    73’ Кондогбиа Жоффре Корреа Анхель
    Роберто Серхи Педри 75’
    Дембеле Усман Дест Сержиньо 75’
    Статистика
    		 12 Удары по воротам 11
    		7 Удары в створ 6
    		13 Фолы 26
    		5 Угловые 7
    		3 Офсайды 3
    		59% Владение мячом 41%
    		6 Cэйвы 7
    		3 Предупреждения 3
    Обсудить
    Сортировать
    Все комментарии
    League1
    League1
    09 мая в 21:50
      амурец
      амурец
      09 мая в 01:58
      результат хороший, теперь всё зависит от Реала
      eleven LC
      eleven LC
      09 мая в 01:32
      Барселона не выиграла ни разу у Реала и у Атлетико 1 ничья и 3 пораженья -очень надеюсь что такого чемпиона Испании в этом сезоне не будет!
      Севилья,Гранада,Атлетик,Вильярреал -это календарь Реала,тяжёлый календарь но нужны 4 победы в 4-х матчах!
      Если бы не травмы то Реал уже был бы чемпионом-58 травм за сезон,это наверно рекорд какой нибудь,а Реал вопреки травмам ещё и в полуфинале лч играл-эффект Зидана,товарищи!
      Beka_byaka
      Beka_byaka ответ ALBA BARCELONA 21 (раскрыть)
      09 мая в 00:36
      За последние 29 лет, Барселона завоевала кубок Ла лиги 16 раз, реал два раза меньше, по два раза Атлетико и Валенсия. И это ты считаешь заколебанием?? Именно в такие сезоны когда у грандов спад, должны выскивать середнячки. В начале сезона я вообще думал что окажемся за пределами ЛЧ. Но так или иначе команда собралась и имеем то что имеем. Любое место в четверке я лично засчитаю плюсом.
      Beka_byaka
      Beka_byaka ответ ESPANOL (раскрыть)
      09 мая в 00:25, ред.
      Гризманн не только за голову берется при промахах, а ещё и подпрыгивает. Честно, раздражает. Не знаю более трусливого игрока. Такое ощущение что он просто тресется от существование Месси в составе Барселоны.
      Тео Джонс
      Тео Джонс
      09 мая в 00:06
      Ожидаемая ничейка увы и ах)
      Loko best
      Loko best ответ ALBA BARCELONA 21 (раскрыть)
      08 мая в 23:16
        NOVA
        NOVA
        08 мая в 23:05
        хороший результат!! победы Реалу завтра!!!
        ESPANOL
        ESPANOL
        08 мая в 22:48
        Реал мечтал о таком результате! Лучше бы Барса отдала Атлетико 3 очка, а то Реалу опять халява прилетела. Больше всего разочаровало то, что Атлетико со второго тайма стал откровенно играть на ничью, хотя им победа нужна была, как воздух. Ну а Барса в своем репертуаре, что в прошлом году, что в этом, вся команда ждет, когда Лео выручит. С такой игрой нечего разевать рот на первое место. Дембеле еще раз показал всем, какое он полено, ну а Гризман только и делал, что за голову бестолковую хватался от своих косяков. Реал такой халявы не упустит. Но как по мне, то пусть лучше матрасники возьмут золото. Они более достойны.
        ALBA BARCELONA 21
        ALBA BARCELONA 21 ответ Loko best (раскрыть)
        08 мая в 22:45
        Он играл среди великих,значит и он такой же на этот период был,он был тогда железным но сам ушел и поломал себя.
        RaulitoS
        RaulitoS
        08 мая в 22:45
        Отличный результат! Все в руках Мадрида! Как говорит Зидан, осталось выиграть 4 финала)
        Van Vanovich
        Van Vanovich
        08 мая в 22:10
        Атлетико автобусом играл на ничью. Такое тяжело взломать. Кто то Кумана специально убрал на 2 матча.
        Loko best
        Loko best ответ ALBA BARCELONA 21 (раскрыть)
        08 мая в 21:32
        Называть Вальдеса великим???Это треш тот ещё,он привозил чуть-ли не каждый второй матч!!!
        PetrTerentyev78
        PetrTerentyev78
        08 мая в 21:01
        Шибздик опять себе штрафной нанырял на ровном месте, вот только халявка закончилась. Как и их мечты о каком-то там чемпионстве.
        ALBA BARCELONA 21
        ALBA BARCELONA 21
        08 мая в 20:57
        Срочно надо вернуть Чави Эрннандеса,приобрести Холанда,Мбаппе,Неймара,Канте и тогда вряд ли что то получится.
        Эпоха великих Пуйоля,Хавииньесты,Алвеса,Маскерано,Валдеса прошли с их уходом.
        feris1
        feris1
        08 мая в 20:40
        Для Реала хороший результат!
        Только сливочным ещё нужно обыграть Севилью.
        Captain Marvel
        Captain Marvel
        08 мая в 20:34
        Куман справляется. Главное - убедить себя в этом.
        Cympak-05
        Cympak-05
        08 мая в 20:31
        Если Барса все таки станет чемпионом это будет чудо
        da da da
        da da da
        08 мая в 20:26
        Атлетико с победой в чемпе,вопреки Суаресу в составе возьмут титул.
        goalaktika
        goalaktika
        08 мая в 20:24
        Реал хотел именно этого результата
        ALBA BARCELONA 21
        ALBA BARCELONA 21
        08 мая в 20:11
        Реал чемпион,был убежден что Барса не выиграет,короче середняк.
        Перес заслужил быть чемпионом.
        Барса заколебала всех своих болельщиков.
        ФАНАТ_number one
        ФАНАТ_number one
        08 мая в 20:00
        подарка для Реала.
        eleven LC
        eleven LC ответ vastudio (раскрыть)
        08 мая в 19:58
        Потеря очков вполне возможна но лучше не надо-ЛаЛига очень нужна!
        vastudio
        vastudio ответ eleven LC (раскрыть)
        08 мая в 19:52
        С чего это они будут 4 победы подряд одерживать, будут продолжаться проё....у всех)))
        eleven LC
        eleven LC ответ Spartach from kg (раскрыть)
        08 мая в 19:51
        Надейся
        vastudio
        vastudio ответ Дима Логинов (раскрыть)
        08 мая в 19:51
        Напомнить как сыграла последний матч дома Севилья?)))
        Spartach from kg
        Spartach from kg ответ eleven LC (раскрыть)
        08 мая в 19:49
        Надеюсь Лопетеги отомстит Реалу
        Spartach from kg
        Spartach from kg ответ Дима Логинов (раскрыть)
        08 мая в 19:48
        Я этого хотел до их матча с Бильбао. Теперь же практически без шансов
        Джон Смит 1
        Джон Смит 1
        08 мая в 19:40
        Закономерная ничья. Реал обе команды и в хвост и в гриву.
        Beka_byaka
        Beka_byaka ответ Spartach from kg (раскрыть)
        08 мая в 19:38
        Неее, у меня всегда объективность.
        Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
        Отправить
         
        Rambler's Top100