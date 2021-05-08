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0 : 0
завершен
08 мая 2021, 17:15
суббота
Стартовый состав
Цена (млн. €): 472 - 430
Очков за игру в нац. чемп.: 2.1 - 2.2
Средний возраст: 27.2 - 28.4
Средний рост: 180 - 181
Легионеров: 5 - 8
Схемы: 3-1-4-2 - 3-1-4-2
Серия побед: 1 - 1
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Стадион Камп Ноу
Телетрансляция: МАТЧ ТВ 17:10
|35’
|Ньигес Сауль
|46’
|Фелипе
|Мориба Илайш
|58’
|65’
|Коке
|Пике Жерар
|82’
|Альба Жорди
|82’
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|13’
|Ньигес Сауль
|Лемар Тома
|Мориба Илайш
|Бускетс Серхио
|32’
|Араухо Рональд
|Мингеса Оскар
|46’
|67’
|Фелиш Жоау
|Ньигес Сауль
|73’
|Кондогбиа Жоффре
|Корреа Анхель
|Роберто Серхи
|Педри
|75’
|Дембеле Усман
|Дест Сержиньо
|75’
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|12
|Удары по воротам
|11
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|7
|Удары в створ
|6
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|13
|Фолы
|26
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|5
|Угловые
|7
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|3
|Офсайды
|3
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|59%
|Владение мячом
|41%
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|6
|Cэйвы
|7
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|3
|Предупреждения
|3
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Опять-таки, сложно одному Месси как-то вытаскивать матчи, выдает идеальные пасы не могут забить, сам ждёт
хороших передач и не дожидается. Гризманн как был бесполезным так и бегает...
Борьба за чемпионство продолжается. На сцену могут выйти команды из нижней части таблицы так как стыковых матчей уже нет. Пусть победит сильнейший.
Опять-таки, сложно одному Месси как-то вытаскивать матчи, выдает идеальные пасы не могут забить, сам ждёт
хороших передач и не дожидается. Гризманн как был бесполезным так и бегает...
Борьба за чемпионство продолжается. На сцену могут выйти команды из нижней части таблицы так как стыковых матчей уже нет. Пусть победит сильнейший.