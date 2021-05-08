В 13 Облак Ян Выносы: 1 Спасений: 7 Пасы: 14 Точность пасов: 8 Минут сыграно: 90

З 15 Савич Стефан Фолов совершено: 1 Всего навесов: 1 Перехваты: 2 Выносы: 3 Пасы: 48 Точность пасов: 40 Минут сыграно: 90

П 23 Триппьер Киран Фолов совершено: 3 Отборы: 4 Всего навесов: 1 Пасы: 52 Точность пасов: 43 Минут сыграно: 90

З 18 Фелипе Ударов всего: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Перехваты: 1 Выносы: 2 Желтые карточки: 1 Пасы: 31 Точность пасов: 30 Минут сыграно: 90

З 22 Эрмосо Марио Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 2 Отборы: 3 Всего навесов: 1 Точные навесы: 1 Выносы: 2 Пасы: 50 Точность пасов: 46 Минут сыграно: 90

П 21 Карраско Янник Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Офсайды: 1 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 5 Отборы: 1 Всего навесов: 5 Точные навесы: 1 Выносы: 1 Пасы: 21 Точность пасов: 14 Минут сыграно: 90

П 6 Коке Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 6 Отборы: 4 Всего навесов: 1 Перехваты: 3 Желтые карточки: 1 Пасы: 63 Точность пасов: 58 Минут сыграно: 90

П 11 Лемар Тома Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Пасы: 4 Точность пасов: 3 Минут сыграно: 13

П 14 Льоренте Маркос Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 3 Отборы: 2 Всего навесов: 3 Перехваты: 1 Пасы: 39 Точность пасов: 34 Минут сыграно: 90

Н 10 Корреа Анхель Фолов заработано: 2 Фолов совершено: 1 Отборы: 2 Пасы: 22 Точность пасов: 16 Минут сыграно: 73

Н 9 Суарес Луис Ударов всего: 4 Ударов в створ: 3 Офсайды: 2 Фолов заработано: 3 Отборы: 1 Всего навесов: 1 Пасы: 19 Точность пасов: 17 Минут сыграно: 90

Запасные игроки

В 1 Грбич Иво

З 24 Врсалько Шиме

З 12 Лоди Ренан

З 2 Хименес Хосе

П 20 Витоло

П 4 Кондогбиа Жоффре Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Пасы: 7 Точность пасов: 7 Минут сыграно: 17

П 8 Ньигес Сауль Фолов совершено: 2 Отборы: 1 Выносы: 2 Желтые карточки: 1 Пасы: 25 Точность пасов: 18 Минут сыграно: 54

П 5 Торрейра Лукас

П 16 Эррера Эктор

Н 19 Дембеле Мусса