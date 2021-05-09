В 1 Куртуа Тибо Голов пропущено: 2 Выносы: 1 Спасений: 1 Пасы: 23 Точность пасов: 20 Минут сыграно: 90

З 12 Марсело Ударов всего: 1 Фолов совершено: 2 Отборы: 3 Всего навесов: 4 Точные навесы: 1 Выносы: 1 Пасы: 55 Точность пасов: 47 Минут сыграно: 66

З 3 Милитао Эдер Ударов всего: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Блоки: 1 Перехваты: 1 Фол, который привел к пенальти: 1 Пасы: 66 Точность пасов: 58 Минут сыграно: 90

З 6 Начо Ударов всего: 1 Фолов совершено: 1 Всего навесов: 1 Точные навесы: 1 Перехваты: 1 Выносы: 1 Пасы: 57 Точность пасов: 54 Минут сыграно: 90

З 19 Одриосола Альваро Офсайды: 1 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 2 Всего навесов: 5 Выносы: 2 Пасы: 38 Точность пасов: 33 Минут сыграно: 90

Н 15 Вальверде Федерико Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Отборы: 3 Всего навесов: 2 Перехваты: 1 Пасы: 43 Точность пасов: 41 Минут сыграно: 90

П 14 Каземиро Ударов всего: 4 Ударов в створ: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 2 Всего навесов: 2 Точные навесы: 1 Перехваты: 1 Выносы: 1 Желтые карточки: 1 Пасы: 63 Точность пасов: 57 Минут сыграно: 90

П 8 Кроос Тони Ударов всего: 1 Голевые передачи: 1 Фолов совершено: 2 Отборы: 1 Всего навесов: 5 Пасы: 109 Точность пасов: 104 Минут сыграно: 90

П 10 Модрич Лука Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Всего навесов: 2 Выносы: 1 Пасы: 47 Точность пасов: 43 Минут сыграно: 66

Н 9 Бензема Карим Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Фолов заработано: 2 Перехваты: 1 Выносы: 2 Пасы: 51 Точность пасов: 44 Минут сыграно: 90

Н 20 Винисиус Жуниор Ударов всего: 3 Ударов в створ: 1 Фолов заработано: 2 Отборы: 2 Всего навесов: 3 Точные навесы: 1 Перехваты: 1 Удары в каркас ворот: 1 Пасы: 27 Точность пасов: 25 Минут сыграно: 79

Запасные игроки

В 26 Альтубе Диего

В 13 Лунин Андрей

З 35 Гутьеррес Мигель Фолов заработано: 1 Всего навесов: 2 Пасы: 19 Точность пасов: 18 Минут сыграно: 24

П 31 Бланко Антонио

П 22 Иско

Н 7 Азар Эден Фолов заработано: 1 Всего навесов: 1 Пасы: 9 Точность пасов: 9 Минут сыграно: 11

Н 11 Асенсио Марко Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Голов забито: 1 Фолов заработано: 1 Всего навесов: 3 Пасы: 11 Точность пасов: 10 Минут сыграно: 24

Н 24 Диас Мариано

Н 25 Родриго

Пропускают

(З) - Мышечная травма

Не играл с 01.05.21 , с ним 64 из 81 очков в нац. чемпионате Варан Рафаэль (З) - Мышечная травма

(П) - Травма колена

Не играл с 10.04.21 , с ним 53 из 81 очков в нац. чемпионате Васкес Лукас (П) - Травма колена

(З) - Травма бедра

Не играл с 27.04.21 , с ним 31 из 81 очков в нац. чемпионате Карвахаль Даниэль (З) - Травма бедра

(З) - Травма

Не играл с 05.05.21 , с ним 62 из 81 очков в нац. чемпионате Менди Ферлан (З) - Травма