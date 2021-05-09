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Реал - Севилья
Хетафе - Эйбар
Валенсия - Вальядолид
Вильярреал - Сельта

Текстовая онлайн трансляция матча Реал против Севилья

Реал Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид) 2:2 Логотип футбольный клуб Севилья Севилья
Реал
2 : 2
завершен
09 мая 2021, 22:00
воскресенье
Стартовый состав
Цена (млн. €): 400 - 261
Очков за игру в нац. чемп.: 2.2 - 2
Средний возраст: 28.3 - 29.3
Средний рост: 181.6 - 180.1
Легионеров: 8 - 8
Схемы: 4-3-3 - 4-3-3
Севилья
Испания. Примера 2020/2021, 35 тур
Стадион Эстадио Альфредо Ди Стефано (Мадрид)
Телетрансляция: МАТЧ! ФУТБОЛ 1 21:55
Ставки на футбольные матчи
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Лига Ставок 1.88 3.90 3.95
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1XBET 1.90 3.92 4.28
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    21' Каземиро (14)
     
    2
    66' Модрич Лука (10) уходит с поля, Асенсио Марко (11) вышел на поле
    66' Марсело (12) уходит с поля, Гутьеррес Мигель (35) вышел на поле
     
    67' (1:1) Асенсио Марко (11) (Кроос Тони (8))
     
    79' Винисиус Жуниор (20) уходит с поля, Азар Эден (7) вышел на поле
     
    90+4' (2:2) Азар Эден (7) (Кроос Тони (8))
     
    22' (0:1) Фернандо (25) (Ракитич Иван (10))
     
    2
    56' Сусо (7)
    56' Гомес Алехандро (24) уходит с поля, Эн-Несери Юссеф (15) вышел на поле
     
    78' (1:2) Ракитич Иван (10)
     
    83' Сусо (7) уходит с поля, Оскар (14) вышел на поле
     
    84' Хордан Хоан (8) уходит с поля, Гудель Неманья (6) вышел на поле
     
    85' Гудель Неманья (6)
     
    2
    88' Ракитич Иван (10) уходит с поля, Торрес Оливер (21) вышел на поле
    88' Окампос Лукас (5) уходит с поля, Де Йонг Люк (9) вышел на поле
    Голы
    22’ 0:1 Фернандо
    ассистент Ракитич Иван
    Асенсио Марко
    ассистент Кроос Тони     		1:1 67’
    78’ 1:2(П) Ракитич Иван
    Азар Эден
    ассистент Кроос Тони     		2:2 90+4’
    Наказания
    Каземиро 21’
    56’ Сусо
    85’ Гудель Неманья
    Замены
    Вышел Ушел Вышел Ушел
    56’ Эн-Несери Юссеф Гомес Алехандро
    Асенсио Марко Модрич Лука 66’
    Гутьеррес Мигель Марсело 66’
    Азар Эден Винисиус Жуниор 79’
    83’ Оскар Сусо
    84’ Гудель Неманья Хордан Хоан
    88’ Торрес Оливер Ракитич Иван
    88’ Де Йонг Люк Окампос Лукас
    Статистика
    		 16 Удары по воротам 7
    		6 Удары в створ 3
    		8 Фолы 8
    		7 Угловые 3
    		1 Офсайды 0
    		58% Владение мячом 42%
    		1 Cэйвы 5
    		1 Предупреждения 2
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    Все комментарии
    abramjan
    abramjan
    10 мая в 14:22
      Duda Gigolaev Osetin
      Duda Gigolaev Osetin
      10 мая в 13:47
        xazeej4j7gc6
        xazeej4j7gc6 ответ Agamaga........ (раскрыть)
        10 мая в 13:33
        Исключения из правил об игре рукой

        Самая интересная часть, многим непонятная. Игра рукой обычно не является нарушением, если мяч касается руки игрока:

        • непосредственно от собственной головы или тела (включая ногу);
        Подробнее: https://www.soccer.ru/blogs/record/1149737/fedotov-vladimir-v.-spartak
        gentlewolf
        gentlewolf
        10 мая в 11:58, ред.
          Брулин
          Брулин
          10 мая в 11:38
            Dirty_Harry
            Dirty_Harry
            10 мая в 11:35
            Эх развязочка бы вышла, но Севилья все из борьбы выключена.
            Legend 6
            Legend 6
            10 мая в 11:13
              Санчо Панса
              Санчо Панса
              10 мая в 10:52
              Пенальти был явно липовый....Спасибо Эдену за эту красоту! Приятно, что королевичи нашли в себе силы не проиграть этот матч. И все же обидно, что мадридский Реал потерял важные очки:(
              Espana-Deutschland
              Espana-Deutschland
              10 мая в 10:29
              Обидно...
              galem72
              galem72
              10 мая в 10:20
              Жаль, что Сева не дотерпела.
              Van Vanovich
              Van Vanovich
              10 мая в 10:20
              Судьи опять время добавили в пользу Реала))
              David Young
              David Young ответ curage (комментарий удален) (раскрыть)
              10 мая в 09:58
              Здравствуйте. Почитайте:
              https://www.soccer.ru/rules
              Funny_Smailik
              Funny_Smailik
              10 мая в 07:18
              Неужели толстый у сливок играть начал? А так унылая игра 😀
              Ми Ша
              Ми Ша
              10 мая в 05:37
              Треш полный 🤦‍♂️
              ALBA BARCELONA 21
              ALBA BARCELONA 21 ответ gentlewolf (раскрыть)
              10 мая в 05:35
                gentlewolf
                gentlewolf ответ Blaugrana97 (раскрыть)
                10 мая в 03:40, ред.
                Начо чистейше выбил мяч это видела вся планеат и ВАР рассматривал. А вот ЖК Каземиро высосана из пальца.
                gentlewolf
                gentlewolf ответ ALBA BARCELONA 21 (раскрыть)
                10 мая в 03:38
                  амурец
                  амурец
                  10 мая в 03:30
                  да уж, а ведь был такой шанс выйти в лидеры
                  Джон Иванов 2
                  Джон Иванов 2
                  10 мая в 03:08
                  Азар цену набивает, то молчал, а тут на тебе, когда продавать собрались
                  95-shishani-95
                  95-shishani-95 ответ протон1 (раскрыть)
                  10 мая в 01:54
                  Видел бы ты, как Азар "забил" этот гол))))
                  протон1
                  протон1
                  10 мая в 01:49
                  азар теперь прошен?
                  Александр Апалько
                  Александр Апалько ответ ABir (раскрыть)
                  10 мая в 01:36
                  Я именно так и думал. Слишком много ничьих у них в последнее время.
                  ABir
                  ABir
                  10 мая в 01:09
                  Кто бы мог подумать, что мадридцы упустят свой шанс догнать лидера в матче с Севильей
                  Project Pandora
                  Project Pandora ответ Belgie2009 (раскрыть)
                  10 мая в 01:00
                  Ещё не берёт и уж точно не уверенно.
                  Project Pandora
                  Project Pandora ответ Oyeeeee (комментарий удален) (раскрыть)
                  10 мая в 00:59
                  Ты сам не запыхался догонять?
                  95-shishani-95
                  95-shishani-95 ответ Oyeeeee (комментарий удален) (раскрыть)
                  10 мая в 00:56
                  А в итоге, Ракитич и Севилья сделали Барселонушку третьей!!!
                  95-shishani-95
                  95-shishani-95
                  10 мая в 00:54, ред.
                  А помните тот матч в гостях у Атлетико, когда судья не поставил триллиард процентный пенальти в ворота Атлетико, когда игрок матрасников сыграл рукой прервав возможность Каземиро переправить мяч в уже пустой угол ворот Облака??? Вот эти два очка данный момент лишает Реал Мадрид чемпионства!!! Реал Мадрид самый достойный из топ-3, потому что дважды обыграл Барселону, и дважды обыгрывал Атлетико, если бы не судья, а так победа и ничья с ними!!!
                  А так, оооочень сложный сезон для Реала из-за оооочень большого количества травм и болезни!!!
                  Интересно, в каком случае судьи не считают игру рукой, когда мяч отлетает в руку от другой части тела?
                  Кстати, а куда убегал Марсело, когда Реал пропустил первый гол с его позиции?!
                  А вот что касается Бензема, то, кто бы что бы не говорил, Бензема супер игрок, уникальный игрок. Справляется с такими нагрузками, играет почти без замен, и постоянно играет на команду. Я горжусь тем, как он играет. И тем, чего Зидан добился с Реалом в столь трудном сезоне для команды. Совершил почти невозможное!!!
                  vastudio
                  vastudio ответ eleven LC (раскрыть)
                  10 мая в 00:53, ред.
                  Чуйка подсказывает, что косяки всеобщие ещё не закончились))) До последнего тура будут удивлять))
                  ALBA BARCELONA 21
                  ALBA BARCELONA 21
                  10 мая в 00:41
                  Испанский футбол умирает,любой чемпион этого сезона недостойный чемпион,не лидера.
                  eleven LC
                  eleven LC
                  10 мая в 00:38
                  В этой ситуации правильнее будет сказать-хорошо что не проиграли
                  Шансы на чемпионство
                  Атлетико 70
                  Реал 15
                  Барселона 15
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