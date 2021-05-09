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2 : 2
завершен
09 мая 2021, 22:00
воскресенье
Стартовый состав
Цена (млн. €): 400 - 261
Очков за игру в нац. чемп.: 2.2 - 2
Средний возраст: 28.3 - 29.3
Средний рост: 181.6 - 180.1
Легионеров: 8 - 8
Схемы: 4-3-3 - 4-3-3
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Стадион Эстадио Альфредо Ди Стефано (Мадрид)
Телетрансляция: МАТЧ! ФУТБОЛ 1 21:55
|22’
|0:1
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Фернандо
ассистент Ракитич Иван
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Асенсио Марко
ассистент Кроос Тони
|1:1
|67’
|78’
|1:2(П)
|Ракитич Иван
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Азар Эден
ассистент Кроос Тони
|2:2
|90+4’
|Каземиро
|21’
|56’
|Сусо
|85’
|Гудель Неманья
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|56’
|Эн-Несери Юссеф
|Гомес Алехандро
|Асенсио Марко
|Модрич Лука
|66’
|Гутьеррес Мигель
|Марсело
|66’
|Азар Эден
|Винисиус Жуниор
|79’
|83’
|Оскар
|Сусо
|84’
|Гудель Неманья
|Хордан Хоан
|88’
|Торрес Оливер
|Ракитич Иван
|88’
|Де Йонг Люк
|Окампос Лукас
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|16
|Удары по воротам
|7
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|6
|Удары в створ
|3
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|8
|Фолы
|8
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|7
|Угловые
|3
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|1
|Офсайды
|0
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|58%
|Владение мячом
|42%
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|1
|Cэйвы
|5
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|1
|Предупреждения
|2
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Самая интересная часть, многим непонятная. Игра рукой обычно не является нарушением, если мяч касается руки игрока:
• непосредственно от собственной головы или тела (включая ногу);
Подробнее: https://www.soccer.ru/blogs/record/1149737/fedotov-vladimir-v.-spartak
Самая интересная часть, многим непонятная. Игра рукой обычно не является нарушением, если мяч касается руки игрока:
• непосредственно от собственной головы или тела (включая ногу);
Подробнее: https://www.soccer.ru/blogs/record/1149737/fedotov-vladimir-v.-spartak
И еще прикольно от поклонников Барсы звучит - вот толстый Азар разыгрался, гол забил. Ага, забил. Об него Кросс, но разве смотреть футбол, чтоб его обсудить, обязательно для поклонников Барсы? Нет, важно написать кодовую фразу что Реал тащили судьи и все, ты в своей компании, тебя увидят и лайкнут. И жизнь наполнится большим смыслом.
И еще прикольно от поклонников Барсы звучит - вот толстый Азар разыгрался, гол забил. Ага, забил. Об него Кросс, но разве смотреть футбол, чтоб его обсудить, обязательно для поклонников Барсы? Нет, важно написать кодовую фразу что Реал тащили судьи и все, ты в своей компании, тебя увидят и лайкнут. И жизнь наполнится большим смыслом.
Что не каждая рука - пенальти?
Или он не может отличить прижатую руку от вытянутой?
Привыкли, что судьи им всё время помогают.
Что не каждая рука - пенальти?
Или он не может отличить прижатую руку от вытянутой?
Привыкли, что судьи им всё время помогают.
https://www.soccer.ru/rules
https://www.soccer.ru/rules
А так, оооочень сложный сезон для Реала из-за оооочень большого количества травм и болезни!!!
Интересно, в каком случае судьи не считают игру рукой, когда мяч отлетает в руку от другой части тела?
Кстати, а куда убегал Марсело, когда Реал пропустил первый гол с его позиции?!
А вот что касается Бензема, то, кто бы что бы не говорил, Бензема супер игрок, уникальный игрок. Справляется с такими нагрузками, играет почти без замен, и постоянно играет на команду. Я горжусь тем, как он играет. И тем, чего Зидан добился с Реалом в столь трудном сезоне для команды. Совершил почти невозможное!!!
А так, оооочень сложный сезон для Реала из-за оооочень большого количества травм и болезни!!!
Интересно, в каком случае судьи не считают игру рукой, когда мяч отлетает в руку от другой части тела?
Кстати, а куда убегал Марсело, когда Реал пропустил первый гол с его позиции?!
А вот что касается Бензема, то, кто бы что бы не говорил, Бензема супер игрок, уникальный игрок. Справляется с такими нагрузками, играет почти без замен, и постоянно играет на команду. Я горжусь тем, как он играет. И тем, чего Зидан добился с Реалом в столь трудном сезоне для команды. Совершил почти невозможное!!!
Шансы на чемпионство
Атлетико 70
Реал 15
Барселона 15
Шансы на чемпионство
Атлетико 70
Реал 15
Барселона 15