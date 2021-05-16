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Барселона - Сельта
Алавес - Гранада
Атлетик - Реал
Атлетико - Осасуна
Бетис - Уэска
Хетафе - Леванте
Кадис - Эльче
Реал Сосьедад - Вальядолид
Валенсия - Эйбар
Вильярреал - Севилья

Текстовая онлайн трансляция матча Барселона против Сельта

Барселона Логотип футбольный клуб Барселона 1:2 Логотип футбольный клуб Сельта (Виго) Сельта
Барселона
1 : 2
завершен
16 мая 2021, 19:30
воскресенье
Сельта
Испания. Примера 2020/2021, 37 тур
Стадион Камп Ноу
Ставки на футбольные матчи
    Еще
     
    28' (1:0) Месси Лионель (10) (Бускетс Серхио (5))
     
    46' Педри (16) уходит с поля, Пуч Рикард (12) вышел на поле
     
    56' Пуч Рикард (12)
     
    64' Пике Жерар (3) уходит с поля, Дест Сержиньо (2) вышел на поле
     
    2
    70' Гризманн Антуан (7) уходит с поля, Брейтуэйт Мартин (9) вышел на поле
    70' Дембеле Усман (11) уходит с поля, Тринкан Франсишку (17) вышел на поле
     
    73' Ленгле Клеман (15)
     
    83' Ленгле Клеман (15)
     
    86' Мориба Илайш (27) уходит с поля, Пьянич Миралем (8) вышел на поле
     
    38' (1:1) Мина Санти (22) (Аспас Яго (10))
     
    51' Домингес Карлос (40)
     
    69' Нолито (9) уходит с поля, Солари Аугусто (21) вышел на поле
     
    78' Аспас Яго (10) уходит с поля, Баеза Мигель (27) вышел на поле
     
    89' (1:2) Мина Санти (22)
     
    90+3' Фран Бельтран (8) уходит с поля, Сотело Уго (44) вышел на поле
    Голы
    Месси Лионель
    ассистент Бускетс Серхио     		1:0 28’
    38’ 1:1 Мина Санти
    ассистент Аспас Яго
    89’ 1:2 Мина Санти
    Наказания
    51’ Домингес Карлос
    Пуч Рикард 56’
    Ленгле Клеман 73’
    Ленгле Клеман 83’
    Замены
    Вышел Ушел Вышел Ушел
    Пуч Рикард Педри 46’
    Дест Сержиньо Пике Жерар 64’
    69’ Солари Аугусто Нолито
    Брейтуэйт Мартин Гризманн Антуан 70’
    Тринкан Франсишку Дембеле Усман 70’
    78’ Баеза Мигель Аспас Яго
    Пьянич Миралем Мориба Илайш 86’
    90+3’ Сотело Уго Фран Бельтран
    Статистика
    		 20 Удары по воротам 4
    		4 Удары в створ 4
    		9 Фолы 14
    		7 Угловые 1
    		0 Офсайды 1
    		63% Владение мячом 37%
    		2 Cэйвы 3
    		3 Предупреждения 1
    		1 Удаления 0
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    Все комментарии
    Funny_Smailik
    Funny_Smailik ответ Top_gun (раскрыть)
    вчера в 22:42
      Меч Уоллеса
      Меч Уоллеса ответ ESPANOL (раскрыть)
      вчера в 14:44
      Позвольте полюбопытствовать, а кто этот один, который пашет?
      ESPANOL
      ESPANOL
      вчера в 07:21
      Вызывает восхищение и белую зависть упорство и спортивная злость Атлетико и Реала, заряженность и способность тренеров этих команд настраивать своих игроков на борьбу с первой до последней минуты через Не могу. Даже Сельта и другие команды Лалиги, для которых результат уже не важен, бьются так, словно на кону поставлена честь их клуба! У Барселоны не осталось ничего из вышеперечисленного, ни чести, ни спортивной злости, ни тренера. Пашет один человек, остальные десять изображают желание играть. Вчера обратил внимание на один эпизод, который характеризует всю организацию игры Барсы. Когда Барселона подбиралась к штрафной Сельты, в ней, около ворот и в районе самой штрафной, находились 8-9 человек Сельты. Когда забивался первый ответный гол, у штрафной находились лишь Пике и Ленгле, причем Пике даже не попытался заблокировать удар, а стоял и тупо ждал, да еще и уворачивался от него. Гениальная схема! Куман рулит!
      Меч Уоллеса
      Меч Уоллеса
      вчера в 06:21
      А начало встречи было аномальным - Месси забил головой!!!!)
      Потом всё стало на свои места)
      Шишанутый
      Шишанутый
      вчера в 03:40
      Барселона на своем месте. Позади мадридских клубов как и должно быть! ☝
      амурец
      амурец
      вчера в 02:49
      ничего удивительного
      eleven LC
      eleven LC
      вчера в 02:24
      Ну ведь это карма-Суареса выгнали из Барселоны,а он взял и стал чемпионом с Атлетико (почти формальность)
      А Барса сейчас на дне-я даже иронизировать не буду,сейчас худшая Барса с 2008 года!
      Тео Джонс
      Тео Джонс
      вчера в 00:07
      Днари)
      feris1
      feris1 ответ League1 (раскрыть)
      16 мая в 23:34, ред.
        feris1
        feris1
        16 мая в 23:29
          Том Хеннинг Эвребе
          Том Хеннинг Эвребе
          16 мая в 23:16
          Кумана спасла только его победная серия в середине сезона, а так-середняк-середняком.
          Илья85
          Илья85 ответ Legend 6 (раскрыть)
          16 мая в 23:16
          Наверное . Но она была бы бумажным чемпионом . Проиграв почти все матчи основным соперникам и провалив все важные матчи в сезоне(ккбок не в счёт )
          eleven LC
          eleven LC ответ Agamaga........ (раскрыть)
          16 мая в 23:11
          Я он и есть!
          Agamaga........
          Agamaga........
          16 мая в 22:53
          Половина команды + Куман на выход.
          Чистка неизбежна!
          Agamaga........
          Agamaga........ ответ eleven LC (раскрыть)
          16 мая в 22:51
          Значит есть повод обратиться к специалисту!
          Beka_byaka
          Beka_byaka ответ диванный спец (раскрыть)
          16 мая в 22:50
          Думаю это всё-таки человек, а не машина для увеличения количества постов на ресурсе, а у человека в свою очередь есть функция под названием мышления, которое должно работать не взирая ни на что.
          BOSSHUGOBOSS
          BOSSHUGOBOSS
          16 мая в 22:49
          Пике лучше бы о своей игре в защите думал, чем твиты про Реал выкладывать, просто клоун!
          диванный спец
          диванный спец ответ Beka_byaka (раскрыть)
          16 мая в 22:46
          Оно не навидит Месси из за своей страсти к рональдине , причем не как к футболисту, а как к мужчине.
          Beka_byaka
          Beka_byaka ответ League1 (раскрыть)
          16 мая в 22:30, ред.
          Не хотел но отвечу. Не знаю кто ты, или вы. Ребенок, взрослый или совсем женщина. Но тем не менее кое-что скажу. Ну нельзя в этом мире любить человека так сильно, особенно того кто о тебе знать не знает, и по этой причине НЕНАВИДЕТЬ совсем другого человека.

          Поверь Месси тебе лично ничего плохого в этой жизни не сделал. Раз это так, думаю кембы ты нибыл, лучше всего взяться за ум, и начать рассуждать опираясь объективным фактам, не переходя на личности. Надеюсь выразился внятно, и этот пост поможет тебе изменить взгляды. Заранее извиняюсь если чем-то задел.
          диванный спец
          диванный спец
          16 мая в 22:22, ред.
          Нужно летом избавится от всей французкой диаспоры. Завернуть ,запаковать всех четверых ,обмотать ленточкой и обменять хоть на одного нормального защитника.
          bsww
          bsww ответ Beka_byaka (раскрыть)
          16 мая в 22:20
          В этом сезоне так и есть. А так, это ответ на новость о Санчо, который три сезона подряд раздаёт 10+ голевых у себя в чемпионате
          uwcec2cwfx5f
          uwcec2cwfx5f ответ eleven LC (раскрыть)
          16 мая в 22:17
          Мы уже смерились на счет этого сезона и нам смешно,печально было после Гранады и Атлетико.
          ALBA BARCELONA 21
          ALBA BARCELONA 21
          16 мая в 22:15
          Главное Месси забил 30 и два гола если забьет будет 40 во всех турнирах.
          Сельта 4 удара и все в створ а Барса 20 и только 4 в створ,бардак,вандалы.
          ALBA BARCELONA 21
          ALBA BARCELONA 21
          16 мая в 22:13
          Желаю Барсе 4 место.Куману конец в Барсе,или Хави или Пеп должны подписать или немца который ковыряется в яйцах и в носу.
          Знатог
          Знатог
          16 мая в 22:11
          Это Куни не тянет. Игры нет.
          League1
          League1 ответ Beka_byaka (раскрыть)
          16 мая в 22:09
          В барсе каждый тренер скорее всего говорит всем игрокам: у нас есть в составе меси (а сам думает в голове - распиаренный бездарь) поэтому все играем на него, никаких решений никто самостоятельно не принимает, все смотрим на него, пасуем на него, на поле всё решает только он. А сам наверняка думает, да какого чёрта мне сдался этот распиаренный бездарь.
          Beka_byaka
          Beka_byaka ответ bsww (раскрыть)
          16 мая в 22:02
          Не кому отдавать. Был Суарес слили, другие ни отдать не могут, ни забить. Просто УГ.
          zooveterinar
          zooveterinar
          16 мая в 22:01
          Слава богу,монополия закончилася,еще бы реалу под 63 пинка!!!
          eleven LC
          eleven LC
          16 мая в 21:59, ред.
          Весело наверно быть болельщиком Барсы,вот я не болельщик Барсы,а мне смешно!
          Captain Marvel
          Captain Marvel ответ League1 (раскрыть)
          16 мая в 21:59
          Если хочешь увидеть того, кто реально мешает, посмотри матчи Юве. Есть там один, который обижается, когда партнёры забивают, а не он.
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