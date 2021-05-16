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1 : 2
завершен
16 мая 2021, 19:30
воскресенье
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Стадион Камп Ноу
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Месси Лионель
ассистент Бускетс Серхио
|1:0
|28’
|38’
|1:1
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Мина Санти
ассистент Аспас Яго
|89’
|1:2
|Мина Санти
|51’
|Домингес Карлос
|Пуч Рикард
|56’
|Ленгле Клеман
|73’
|Ленгле Клеман
|83’
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|Пуч Рикард
|Педри
|46’
|Дест Сержиньо
|Пике Жерар
|64’
|69’
|Солари Аугусто
|Нолито
|Брейтуэйт Мартин
|Гризманн Антуан
|70’
|Тринкан Франсишку
|Дембеле Усман
|70’
|78’
|Баеза Мигель
|Аспас Яго
|Пьянич Миралем
|Мориба Илайш
|86’
|90+3’
|Сотело Уго
|Фран Бельтран
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|20
|Удары по воротам
|4
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|4
|Удары в створ
|4
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|9
|Фолы
|14
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|7
|Угловые
|1
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|0
|Офсайды
|1
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|63%
|Владение мячом
|37%
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|2
|Cэйвы
|3
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|3
|Предупреждения
|1
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|1
|Удаления
|0
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Потом всё стало на свои места)
Потом всё стало на свои места)
А Барса сейчас на дне-я даже иронизировать не буду,сейчас худшая Барса с 2008 года!
А Барса сейчас на дне-я даже иронизировать не буду,сейчас худшая Барса с 2008 года!
Чистка неизбежна!
Чистка неизбежна!
Поверь Месси тебе лично ничего плохого в этой жизни не сделал. Раз это так, думаю кембы ты нибыл, лучше всего взяться за ум, и начать рассуждать опираясь объективным фактам, не переходя на личности. Надеюсь выразился внятно, и этот пост поможет тебе изменить взгляды. Заранее извиняюсь если чем-то задел.
Поверь Месси тебе лично ничего плохого в этой жизни не сделал. Раз это так, думаю кембы ты нибыл, лучше всего взяться за ум, и начать рассуждать опираясь объективным фактам, не переходя на личности. Надеюсь выразился внятно, и этот пост поможет тебе изменить взгляды. Заранее извиняюсь если чем-то задел.
Сельта 4 удара и все в створ а Барса 20 и только 4 в створ,бардак,вандалы.
Сельта 4 удара и все в створ а Барса 20 и только 4 в створ,бардак,вандалы.