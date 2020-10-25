В 1 Щесны Войцех Голов пропущено: 1 Выносы: 2 Спасений: 1 Пасы: 30 Точность пасов: 27 Минут сыграно: 90

З 19 Бонуччи Леонардо Фолов заработано: 3 Фолов совершено: 3 Отборы: 2 Перехваты: 3 Выносы: 6 Пасы: 39 Точность пасов: 33 Минут сыграно: 75

З 13 Данило Ударов всего: 2 Фолов заработано: 2 Фолов совершено: 2 Отборы: 4 Блоки: 1 Перехваты: 4 Выносы: 3 Пасы: 70 Точность пасов: 67 Минут сыграно: 90

З 28 Демирал Мерих Фолов совершено: 3 Отборы: 1 Перехваты: 1 Выносы: 4 Пасы: 50 Точность пасов: 46 Минут сыграно: 90

П 16 Куадрадо Хуан Ударов всего: 2 Ударов в створ: 1 Фолов заработано: 2 Фолов совершено: 1 Отборы: 3 Всего навесов: 2 Перехваты: 3 Выносы: 1 Удары в каркас ворот: 1 Пасы: 61 Точность пасов: 51 Минут сыграно: 90

П 25 Рабьо Адриен Ударов всего: 1 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 2 Перехваты: 3 Пасы: 53 Точность пасов: 48 Минут сыграно: 90

П 5 Рамос Артур Фолов заработано: 1 Отборы: 6 Выносы: 2 Пасы: 86 Точность пасов: 81 Минут сыграно: 90

П 8 Рэмзи Аарон Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Всего навесов: 1 Точные навесы: 1 Пасы: 55 Точность пасов: 46 Минут сыграно: 89

П 33 Бернардески Федерико Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Фолов заработано: 1 Всего навесов: 2 Пасы: 16 Точность пасов: 11 Минут сыграно: 61

Н 10 Дибала Пауло Ударов всего: 4 Ударов в створ: 1 Фолов заработано: 3 Всего навесов: 5 Точные навесы: 1 Удары в каркас ворот: 1 Пасы: 56 Точность пасов: 50 Минут сыграно: 90

Н 9 Мората Альваро Ударов всего: 3 Ударов в створ: 2 Голевые передачи: 1 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 2 Отборы: 1 Всего навесов: 1 Точные навесы: 1 Пасы: 38 Точность пасов: 27 Минут сыграно: 90

Запасные игроки

В 77 Буффон Джанлуиджи

В 31 Пинсольо Карло

З 38 Фработта Джанлука Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Всего навесов: 1 Выносы: 1 Пасы: 13 Точность пасов: 11 Минут сыграно: 15

П 30 Бентанкур Родриго

П 44 Кулусевски Деян Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Голов забито: 1 Фолов заработано: 1 Всего навесов: 4 Точные навесы: 1 Желтые карточки: 1 Пасы: 18 Точность пасов: 13 Минут сыграно: 29

П 14 МакКенни Уэстон

П 51 Пеетерс Дауда

П 39 Портанова Маноло

П 50 Рафия Хамза