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Ювентус - Верона
Кальяри - Кротоне
Беневенто - Наполи
Парма - Специа
Фиорентина - Удинезе

Текстовая онлайн трансляция матча Ювентус против Верона

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    Голы
    60’ 0:1 Фавилли Андреа
    ассистент Дзакканьи Маттиа
    Кулусевски Деян
    ассистент Мората Альваро     		1:1 78’
    Наказания
    39’ Виейра Роналдо
    56’ Лазович Дарко
    69’ Эмпереур Алан
    90+2’ Фараони Давиде
    Кулусевски Деян 90+2’
    Замены
    Вышел Ушел Вышел Ушел
    51’ Илич Иван Тамез Адриен
    55’ Фавилли Андреа Калинич Никола
    55’ Маньяни Джанджакомо Чеккерини Федерико
    Кулусевски Деян Бернардески Федерико 61’
    62’ Барак Антонин Фавилли Андреа
    Фработта Джанлука Бонуччи Леонардо 75’
    Вриони Джакомо Рэмзи Аарон 90’
    Статистика
    		 22 Удары по воротам 6
    		6 Удары в створ 2
    		14 Фолы 19
    		6 Угловые 3
    		4 Офсайды 3
    		61% Владение мячом 39%
    		1 Cэйвы 5
    		1 Предупреждения 4
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    Все комментарии
    Wolf77785
    Wolf77785
    сегодня в 01:51
    Жаль, что Юве проиграл, теперь у многих будет ложное представление о команде. А на самом деле, всё просто, без долфи, админресурс не работает, Юве специально убивают по заказу рона, иначе не объяснишь, почему с ним на поле, судьи рисуют пенки и удаляют игроков, а без него, убивают Ювентус, который матч? Поэтому, надо продать португальца, чтобы восстановить карму и добыть честное судейство!
    УзБаГоЕнЫй МаСтЕр
    УзБаГоЕнЫй МаСтЕр
    сегодня в 01:32
    Как обычно клопыши повылазили) мне нравится как они плачут каждый день) им надо на соккере создать комнату для ливерных, Каталонияцев, и принтеровцев где они будут плакать и рассказывать как их обижают мужья дома!!!
    Государю бан по барабану
    Государю бан по барабану ответ Жека10 (раскрыть)
    сегодня в 01:25
    А интеру не проиграла, при чём в бесполезном матче, а гол Хандану забил семнадцатилетний юнец. Аха-ха)
    Государю бан по барабану
    Государю бан по барабану
    сегодня в 01:16, ред.
    Жека, я так понимаю, что противопоставить что-то этому видосу , тебе нечего.
    Тогда добавлю:
    1) первый в истории титул интера выигран не спортивно у Про Верчелли (отказали в переносе матча и обыграли 14-летних пацанов)
    2) Остались в элите, заняв последнее место
    3) Допинг - "КОФЕ ЭРЕРЫ"
    4) Паспортные скандалы. Рекоба отыграл с липовым паспортом почти весь сезон. Это технарь за каждый матч, но замяли (Рома за меньшую шалость 3-х очков лишилась)
    5) Кальчополи и доклад Палацци. интер попадает под статью "Спортивное мошенничество", но дело замяли за давностью лет


    Так что ты теперь скажешь про "ювентийских судей"? Аха-ха)
    Государю бан по барабану
    Государю бан по барабану ответ Жека10 (раскрыть)
    сегодня в 01:03
    Помню я это путь к финалу). Скажу одно, если Юве его никогда не достигнет, то интер тем более. Аха-ха):
    Государю бан по барабану
    Государю бан по барабану ответ Agamaga (раскрыть)
    сегодня в 01:01
    Вот за этот "исторический кэмбэк" судьба вам вернула должок в виде 8 баварских колбасок. Аха-ха)
    А у Жекиного клуба за картонные чашки теперь 10 лет бестрофейности.
    Государю бан по барабану
    Государю бан по барабану ответ fczpkossidspb (раскрыть)
    сегодня в 01:00
    Говорил же вам, что ставки грех, аха-ха)
    Agamaga
    Agamaga ответ Государю бан по барабану (раскрыть)
    сегодня в 01:00
    Чистая победа!!! 6:1 - это не судейский произвол, а исторический камбэк!)))
    Жека10
    Жека10 ответ Государю бан по барабану (раскрыть)
    сегодня в 00:59
    ты уж тогда и вспомни финал 2010 на Сантьягу Бернабеу.То чего Ювентус никогда не достигнет больше
    Государю бан по барабану
    Государю бан по барабану
    сегодня в 00:59
      Lucky luciano
      Lucky luciano ответ Жека10 (раскрыть)
      сегодня в 00:58
      запомни Ювентус успешно играет в европе в отличии от интера...у Ювентуса за последние 25 лет кубок и еще 5 финалов и он само много очков принес Италии...в отличии от твоего клуба у которого тот же один кубок и один полуфинал хах ты о каком успехе пишешь.Ювентус из групп выходит и постоянно играет в плэйофф и не вылетает каждый год из лч с третьего места в группе
      Agamaga
      Agamaga ответ Шишанутый (раскрыть)
      сегодня в 00:58
      Пока вдоволь с Бадри не наиграется под солнцем, не выйдет на поле!!!
      Жека10
      Жека10 ответ Государю бан по барабану (раскрыть)
      сегодня в 00:58
      а причём тут арбитры в ЛЧ?Они судят так то по справедливости.А вот когда всякий раз болелы своей команды(которые и играть то не умеют) жалуются на судей?Ну то такое ага
      Государю бан по барабану
      Государю бан по барабану ответ Agamaga (раскрыть)
      сегодня в 00:57
      А как же связка Айтекин-Симулярес с ПСЖ? Аха-ха)
      Государю бан по барабану
      Государю бан по барабану ответ Lucky luciano (раскрыть)
      сегодня в 00:56
      Мне тоже настрой во втором тайме понравился. Вернутся основные игроки и результаты придут. Вспомнил почему то этот матч, где была шестёрочка, но гол Переса отменили, если мне память не изменяет):
      Agamaga
      Agamaga ответ Государю бан по барабану (раскрыть)
      сегодня в 00:55
      Рамос + судья - удачно сработал. Барса брезгает с такими работать.
      fczpkossidspb
      fczpkossidspb
      сегодня в 00:55
      700 рублей мне должны,клоуны!!
      Государю бан по барабану
      Государю бан по барабану ответ Жека10 (раскрыть)
      сегодня в 00:55, ред.
      Конечно, только рулят не Абиссо с Мариани, а Чакиры, Скамины, Оливеры и Кашаи с Айтекинами.
      Lucky luciano
      Lucky luciano ответ Agamaga (раскрыть)
      сегодня в 00:54
      давно пьянич сербом стал? и да пьянич дно редкое,тем более на закате...артур пока такой же,но у него еще возраст есть чтобы прибавить
      Qatar Airways
      Qatar Airways
      сегодня в 00:53
      Меня всегда удивляли слова некоторых туринских фанатов о том, как им не повезло с судьями в том или ином матче. Вот сегодня, например, при счёте 1-0 в пользу Вероны, футболиста последних просто в наглую срубили в туринской штрафной, взяли и срубили. Вы думаете назначили пенальти? Да ни чуть-то не бывало, продолжили играть и дали в ответ забить Ювентусу. В итоге вместо окончательного счёта 2-0 в пользу веронского клуба получили 1-1. И если бы такое было только раз...
      Откровенно жаль Верону. Ну а мы будем ждать игры туринцев с Барселоной, в ЛЧ таких судей нет и там вряд ли есть хоть малейшие шансы у зебр.
      Жека10
      Жека10 ответ Lucky luciano (раскрыть)
      сегодня в 00:53
        Lucky luciano
        Lucky luciano ответ Государю бан по барабану (раскрыть)
        сегодня в 00:53
        не знаю по мне так рабье палка))часто неуклюже действует
        мангo
        мангo
        сегодня в 00:52
        Вухахах это блестяще!!
        Lucky luciano
        Lucky luciano
        сегодня в 00:50, ред.
        Ювентус играл отлично.Видно желание у этой команды + 2 перекладины.Если касаться судейства,то два матча подряд Ювентус просто убивают...сегодня не засчитали чистый гол Мораты,посчитав миллиметры по плечу + не поставили пенальти на Рэмзи,ну и перед голом Вероны на Дибале фолили.По поводу игроков - надеюсь больше никогда не увижу в составе осла под 33 номером,который по сути и привез гол.У мердуччи походу травма и теперь вообще не знаю как с каталонцами играть...мердуччи конечно привозер,но Де Лихт и Кьелини недоступны
        Жека10
        Жека10 ответ Государю бан по барабану (раскрыть)
        сегодня в 00:50
        ну ок,а что же тогда Ювентусу мешает успешно выступать в Европе?Или там тоже китайское оборудование?
        Шишанутый
        Шишанутый
        сегодня в 00:49
        Верона хорошо сыграла дала Ювентусу бой они молодцы ну а Юве в атаке слабо, мало сделали моментов для победы но оно и понятно лидер команды отсутствует. Как выздоровеет тогда пойдут голы!
        Жека10
        Жека10 ответ Bom Bom (раскрыть)
        сегодня в 00:48
        большое счастье для Ювентуса,что Барса на выезде в ЛЧ почти всем вподряд проигрывает.
        Государю бан по барабану
        Государю бан по барабану ответ Agamaga (раскрыть)
        сегодня в 00:48
          Государю бан по барабану
          Государю бан по барабану ответ Bom Bom (раскрыть)
          сегодня в 00:47
          Бернардески с Артуром отыграются. Аха-ха)
          Государю бан по барабану
          Государю бан по барабану
          сегодня в 00:46
          Хороший матч, учитывая днарей Бонучи, Артура, Бернардески и Рэмзи. Хоть разозлились во втором тайме. Ну а такое беспредельное судейство второй матч к ряду подводит к тому, что играть нужно не на 100%, а на все 200. Хрен с пенальти и отменённым голом, но свой мяч Верона забила не по правилам. Почему молчит ВАР? Потому что оборудование китайское. Аха-ха)
          Едем дальше. Ждём возвращения Де Лигта, Сандро, Роналду и возвращения оптимальной формы Дибалы.
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