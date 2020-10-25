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1 : 1
завершен
вчера, 22:45
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Стадион Альянц Стэдиум (Турин)
|60’
|0:1
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Фавилли Андреа
ассистент Дзакканьи Маттиа
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Кулусевски Деян
ассистент Мората Альваро
|1:1
|78’
|39’
|Виейра Роналдо
|56’
|Лазович Дарко
|69’
|Эмпереур Алан
|90+2’
|Фараони Давиде
|Кулусевски Деян
|90+2’
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|51’
|Илич Иван
|Тамез Адриен
|55’
|Фавилли Андреа
|Калинич Никола
|55’
|Маньяни Джанджакомо
|Чеккерини Федерико
|Кулусевски Деян
|Бернардески Федерико
|61’
|62’
|Барак Антонин
|Фавилли Андреа
|Фработта Джанлука
|Бонуччи Леонардо
|75’
|Вриони Джакомо
|Рэмзи Аарон
|90’
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|22
|Удары по воротам
|6
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|6
|Удары в створ
|2
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|14
|Фолы
|19
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|6
|Угловые
|3
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|4
|Офсайды
|3
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|61%
|Владение мячом
|39%
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|1
|Cэйвы
|5
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|1
|Предупреждения
|4
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Тогда добавлю:
1) первый в истории титул интера выигран не спортивно у Про Верчелли (отказали в переносе матча и обыграли 14-летних пацанов)
2) Остались в элите, заняв последнее место
3) Допинг - "КОФЕ ЭРЕРЫ"
4) Паспортные скандалы. Рекоба отыграл с липовым паспортом почти весь сезон. Это технарь за каждый матч, но замяли (Рома за меньшую шалость 3-х очков лишилась)
5) Кальчополи и доклад Палацци. интер попадает под статью "Спортивное мошенничество", но дело замяли за давностью лет
Так что ты теперь скажешь про "ювентийских судей"? Аха-ха)
Тогда добавлю:
1) первый в истории титул интера выигран не спортивно у Про Верчелли (отказали в переносе матча и обыграли 14-летних пацанов)
2) Остались в элите, заняв последнее место
3) Допинг - "КОФЕ ЭРЕРЫ"
4) Паспортные скандалы. Рекоба отыграл с липовым паспортом почти весь сезон. Это технарь за каждый матч, но замяли (Рома за меньшую шалость 3-х очков лишилась)
5) Кальчополи и доклад Палацци. интер попадает под статью "Спортивное мошенничество", но дело замяли за давностью лет
Так что ты теперь скажешь про "ювентийских судей"? Аха-ха)
https://www.youtube.com/watch?v=DSUms9VuvvQ
А у Жекиного клуба за картонные чашки теперь 10 лет бестрофейности.
А у Жекиного клуба за картонные чашки теперь 10 лет бестрофейности.
https://www.youtube.com/watch?v=czFBu4n06kQ
Откровенно жаль Верону. Ну а мы будем ждать игры туринцев с Барселоной, в ЛЧ таких судей нет и там вряд ли есть хоть малейшие шансы у зебр.
Откровенно жаль Верону. Ну а мы будем ждать игры туринцев с Барселоной, в ЛЧ таких судей нет и там вряд ли есть хоть малейшие шансы у зебр.
Едем дальше. Ждём возвращения Де Лигта, Сандро, Роналду и возвращения оптимальной формы Дибалы.
Едем дальше. Ждём возвращения Де Лигта, Сандро, Роналду и возвращения оптимальной формы Дибалы.