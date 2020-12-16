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Дженоа - Милан
Ювентус - Аталанта
Фиорентина - Сассуоло
Интер - Наполи
Парма - Кальяри
Специа - Болонья
Верона - Сампдория

Текстовая онлайн трансляция матча Дженоа против Милан

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    18' Пеллегрини Лука (88)
     
    46' Пеллегрини Лука (88) уходит с поля, Чиборра Леннарт (99) вышел на поле
     
    47' (1:0) Дестро Маттиа (23)
     
    60' (2:1) Дестро Маттиа (23) (Гильоне Паоло (18))
     
    68' Пьяца Марко (37) уходит с поля, Мелегони Филиппо (24) вышел на поле
     
    2
    76' Дестро Маттиа (23) уходит с поля, Скамакка Джанлука (9) вышел на поле
    76' Стураро Стефано (27) уходит с поля, Бехрами Валон (11) вышел на поле
     
    85' Шомуродов Элдор (61) уходит с поля, Радованович Иван (21) вышел на поле
     
    87' Радованович Иван (21)
     
    25' Романьоли Алессио (13)
     
    52' (1:1) Калабрия Давиде (2) (Чалханоглу Хакан (10))
     
    53' Кастильехо Самуэль (7) уходит с поля, Хауге Йенс (15) вышел на поле
     
    2
    54' Кастильехо Самуэль (7)
    54' Ребич Анте (12) уходит с поля, Салемакерс Алексис (56) вышел на поле
     
    77' Тонали Сандро (8) уходит с поля, Диас Браим (21) вышел на поле
     
    2
    83' (2:2) Калулу Пьер (20) (Романьоли Алессио (13))
    83' Леау Рафаэл (17)
    Голы
    Дестро Маттиа 1:0 47’
    52’ 1:1 Калабрия Давиде
    ассистент Чалханоглу Хакан
    Дестро Маттиа
    ассистент Гильоне Паоло     		2:1 60’
    83’ 2:2 Калулу Пьер
    ассистент Романьоли Алессио
    Наказания
    Пеллегрини Лука 18’
    25’ Романьоли Алессио
    54’ Кастильехо Самуэль
    83’ Леау Рафаэл
    Радованович Иван 87’
    Замены
    Вышел Ушел Вышел Ушел
    Чиборра Леннарт Пеллегрини Лука 46’
    53’ Хауге Йенс Кастильехо Самуэль
    54’ Салемакерс Алексис Ребич Анте
    Мелегони Филиппо Пьяца Марко 68’
    Скамакка Джанлука Дестро Маттиа 76’
    Бехрами Валон Стураро Стефано 76’
    77’ Диас Браим Тонали Сандро
    Радованович Иван Шомуродов Элдор 85’
    Статистика
    		 9 Удары по воротам 13
    		4 Удары в створ 4
    		18 Фолы 13
    		4 Угловые 10
    		1 Офсайды 0
    		42% Владение мячом 58%
    		2 Cэйвы 2
    		2 Предупреждения 3
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    Все комментарии
    Октябрь 1917
    Октябрь 1917
    вчера в 02:06
    "Милан" начал буксовать, скоро застрянет.
    Ozabot
    Ozabot ответ ОРЛОВЕЦ (раскрыть)
    вчера в 00:54
    Там папа Златан решит вопрос. Также Кьер, Тео и Беннасер подтянутся и игра будет поинтереснее.
    Тео Джонс
    Тео Джонс
    вчера в 00:53
    Без Ибры не тащат напы, некому забивать)
    witynchik
    witynchik
    вчера в 00:46
    С такими темпами, интер будет чемпионом
    Чикатило 9996
    Чикатило 9996
    вчера в 00:44
    Жаль Милан не выиграл
    ОРЛОВЕЦ
    ОРЛОВЕЦ
    вчера в 00:42
    А впереди 4 сложные игры...к ним надо было подходить без потерь.
    Ozabot
    Ozabot
    вчера в 00:41
    Второй матч подряд за «Милан» забивают только защитники. Что-то нападение совсем никак не работает.
    juvenale
    juvenale
    вчера в 00:40
    два матча на последних спасаются
    vastudio
    vastudio
    вчера в 00:32
    Да вашу мать, отрываться нужно, а не второй матч подряд терять очки!
    Ozabot
    Ozabot
    вчера в 00:19
    Да уж, надо было дубль выпустить, который против «Спарты» играл. Они бы более мотивированно играли.
    Ozabot
    Ozabot ответ vastudio (раскрыть)
    16 декабря в 22:34
    Надеюсь, не придется жрать валидол. А то наши могут )))
    vastudio
    vastudio
    16 декабря в 19:38
    Милан, только без фокусов!
    Gahi
    Gahi
    16 декабря в 10:14
    Милан = П.2.
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