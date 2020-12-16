|
2 : 2
завершен
16 декабря 2020, 22:45
среда
|
Стадион Луиджи Феррарис
|Дестро Маттиа
|1:0
|47’
|52’
|1:1
|
Калабрия Давиде
ассистент Чалханоглу Хакан
|
Дестро Маттиа
ассистент Гильоне Паоло
|2:1
|60’
|83’
|2:2
|
Калулу Пьер
ассистент Романьоли Алессио
|Пеллегрини Лука
|18’
|25’
|Романьоли Алессио
|54’
|Кастильехо Самуэль
|83’
|Леау Рафаэл
|Радованович Иван
|87’
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|Чиборра Леннарт
|Пеллегрини Лука
|46’
|53’
|Хауге Йенс
|Кастильехо Самуэль
|54’
|Салемакерс Алексис
|Ребич Анте
|Мелегони Филиппо
|Пьяца Марко
|68’
|Скамакка Джанлука
|Дестро Маттиа
|76’
|Бехрами Валон
|Стураро Стефано
|76’
|77’
|Диас Браим
|Тонали Сандро
|Радованович Иван
|Шомуродов Элдор
|85’
|
|9
|Удары по воротам
|13
|
|
|4
|Удары в створ
|4
|
|
|18
|Фолы
|13
|
|
|4
|Угловые
|10
|
|
|1
|Офсайды
|0
|
|
|42%
|Владение мячом
|58%
|
|
|2
|Cэйвы
|2
|
|
|2
|Предупреждения
|3
|