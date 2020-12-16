В 99 Доннарумма Джанлуиджи Голов пропущено: 2 Фолов заработано: 1 Выносы: 1 Спасений: 2 Пасы: 25 Точность пасов: 20 Минут сыграно: 90

З 5 Далот Диогу Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 2 Перехваты: 2 Пасы: 41 Точность пасов: 34 Минут сыграно: 90

З 2 Калабрия Давиде Ударов всего: 2 Ударов в створ: 1 Голов забито: 1 Фолов заработано: 3 Фолов совершено: 2 Отборы: 3 Всего навесов: 3 Выносы: 1 Пасы: 64 Точность пасов: 49 Минут сыграно: 90

З 20 Калулу Пьер Ударов всего: 2 Ударов в створ: 1 Голов забито: 1 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 2 Отборы: 2 Перехваты: 5 Пасы: 76 Точность пасов: 64 Минут сыграно: 90

З 13 Романьоли Алессио Ударов всего: 2 Голевые передачи: 1 Фолов заработано: 2 Фолов совершено: 2 Отборы: 1 Перехваты: 2 Желтые карточки: 1 Пасы: 61 Точность пасов: 52 Минут сыграно: 90

П 7 Кастильехо Самуэль Ударов всего: 1 Фолов заработано: 1 Отборы: 2 Всего навесов: 1 Желтые карточки: 1 Пасы: 23 Точность пасов: 16 Минут сыграно: 53

П 79 Кессье Франк Фолов совершено: 1 Отборы: 2 Всего навесов: 1 Перехваты: 2 Пасы: 66 Точность пасов: 54 Минут сыграно: 90

П 8 Тонали Сандро Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 4 Перехваты: 2 Выносы: 1 Пасы: 41 Точность пасов: 31 Минут сыграно: 77

П 10 Чалханоглу Хакан Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Голевые передачи: 1 Фолов заработано: 3 Отборы: 1 Всего навесов: 11 Точные навесы: 5 Пасы: 55 Точность пасов: 42 Минут сыграно: 90

П 17 Леау Рафаэл Фолов совершено: 2 Всего навесов: 1 Желтые карточки: 1 Пасы: 20 Точность пасов: 14 Минут сыграно: 90

Н 12 Ребич Анте Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Всего навесов: 2 Пасы: 7 Точность пасов: 4 Минут сыграно: 53

Запасные игроки

В 90 Доннарумма Антонио

В 1 Тэтэрушану Чиприан

З 43 Дуарте да Силва Леонардо

З 14 Конти Андреа

З 22 Мусаккьо Матео

З 19 Эрнандес Тео

П 33 Крунич Раде

П 56 Салемакерс Алексис Фолов заработано: 2 Фолов совершено: 2 Отборы: 1 Всего навесов: 4 Пасы: 16 Точность пасов: 12 Минут сыграно: 37

П 15 Хауге Йенс Ударов всего: 1 Отборы: 1 Пасы: 10 Точность пасов: 7 Минут сыграно: 37

Н 21 Диас Браим Фолов заработано: 2 Всего навесов: 1 Пасы: 10 Точность пасов: 8 Минут сыграно: 13

Н 29 Коломбо Лоренцо