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0 : 0
завершен
23 января 2021, 20:00
суббота
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Стадион Дачия Арена
|Арслан Толгай-Али
|10’
|Самир
|37’
|66’
|Бастони Алессандро
|Зегелар Марвин
|78’
|83’
|Сенси Стефано
|90+1’
|Тренеру Конте Антонио
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|Уолес
|Арслан Толгай-Али
|33’
|Мандрагора Роландо
|Деулофеу Жерар
|62’
|де Майо Себастьян
|Бонифаци Кевин
|63’
|70’
|Перишич Иван
|Янг Эшли
|70’
|Санчес Алексис
|Мартинес Лаутаро
|70’
|Сенси Стефано
|Видаль Артуро
|Нейтинк Брам
|Зегелар Марвин
|78’
|Молина Науэль
|Ларсен Йенс Стрюгер
|78’
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|6
|Удары по воротам
|10
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|1
|Удары в створ
|4
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|11
|Фолы
|16
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|3
|Угловые
|4
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|0
|Офсайды
|1
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|38%
|Владение мячом
|62%
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|4
|Cэйвы
|1
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|3
|Предупреждения
|2
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Принтер потерял очки в матче с 15 командой!
Принтер потерял очки в матче с 15 командой!
Аталанта и Ювентус обязаны занимать первые две строчки.
Аталанта и Ювентус обязаны занимать первые две строчки.
Как тренер Конте предсказуем максимально и легко разобрать игру Интера и хорошо подготовиться к нам. Тренер Удинезе по полочкам разобрал нас. Закрыл все зоны . Лукаку Мартинеса полностью закрыли. Центр перекрыли. Конте ничего нового выдумывать не собирался по этому так легко и получилось у Удинезе. Выйди щас Конте новой схемой с тем же сенси в старте и предложи что. Ь новое учитывая что набор кадров позволяет хрен бы в Удинезе получилось что либо но нет. Только каждый матч одинаковый состав схема и задачи на игру. Похоже на сарриболл. Когда тренер первую половину сезона побеждает пока соперник не изучил тактику
Как тренер Конте предсказуем максимально и легко разобрать игру Интера и хорошо подготовиться к нам. Тренер Удинезе по полочкам разобрал нас. Закрыл все зоны . Лукаку Мартинеса полностью закрыли. Центр перекрыли. Конте ничего нового выдумывать не собирался по этому так легко и получилось у Удинезе. Выйди щас Конте новой схемой с тем же сенси в старте и предложи что. Ь новое учитывая что набор кадров позволяет хрен бы в Удинезе получилось что либо но нет. Только каждый матч одинаковый состав схема и задачи на игру. Похоже на сарриболл. Когда тренер первую половину сезона побеждает пока соперник не изучил тактику
Ничего хорошего при Конте не будет похоже. Приблизились к вам аж на целое 1 очко)
Ничего хорошего при Конте не будет похоже. Приблизились к вам аж на целое 1 очко)