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Удинезе - Интер
Рома - Специа
Милан - Аталанта
Фиорентина - Кротоне

Текстовая онлайн трансляция матча Удинезе против Интер

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    10' Арслан Толгай-Али (22)
     
    33' Арслан Толгай-Али (22) уходит с поля, Уолес (11) вышел на поле
     
    37' Самир (3)
     
    62' Деулофеу Жерар (9) уходит с поля, Мандрагора Роландо (38) вышел на поле
     
    63' Бонифаци Кевин (14) уходит с поля, де Майо Себастьян (87) вышел на поле
     
    3
    78' Зегелар Марвин (90)
    78' Зегелар Марвин (90) уходит с поля, Нейтинк Брам (17) вышел на поле
    78' Ларсен Йенс Стрюгер (19) уходит с поля, Молина Науэль (16) вышел на поле
     
    66' Бастони Алессандро (95)
     
    3
    70' Янг Эшли (15) уходит с поля, Перишич Иван (14) вышел на поле
    70' Мартинес Лаутаро (10) уходит с поля, Санчес Алексис (7) вышел на поле
    70' Видаль Артуро (22) уходит с поля, Сенси Стефано (12) вышел на поле
     
    83' Сенси Стефано (12)
     
    90+1' Тренеру Конте Антонио
    Наказания
    Арслан Толгай-Али 10’
    Самир 37’
    66’ Бастони Алессандро
    Зегелар Марвин 78’
    83’ Сенси Стефано
    90+1’ Тренеру Конте Антонио
    Замены
    Вышел Ушел Вышел Ушел
    Уолес Арслан Толгай-Али 33’
    Мандрагора Роландо Деулофеу Жерар 62’
    де Майо Себастьян Бонифаци Кевин 63’
    70’ Перишич Иван Янг Эшли
    70’ Санчес Алексис Мартинес Лаутаро
    70’ Сенси Стефано Видаль Артуро
    Нейтинк Брам Зегелар Марвин 78’
    Молина Науэль Ларсен Йенс Стрюгер 78’
    Статистика
    		 6 Удары по воротам 10
    		1 Удары в створ 4
    		11 Фолы 16
    		3 Угловые 4
    		0 Офсайды 1
    		38% Владение мячом 62%
    		4 Cэйвы 1
    		3 Предупреждения 2
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    Все комментарии
    Князь Всея Турина
    Князь Всея Турина ответ Фрунзик Мкртчян (раскрыть)
    24 января в 12:51
      Князь Всея Турина
      Князь Всея Турина
      24 января в 12:44, ред.
      Казалось бы,вот Милан допустил осечку,воспользуйтесь и займите Первое место,пока МЫ вас не догоним... А не тут то было, восхитительный Лутаро и Лукаку,как и с Шахтёром,оказались без ВИА- ГРЫ. аХаХаХЛ
      Бет Террор
      Бет Террор
      24 января в 11:14
      Удинезе заколдованный!Интер скопировал игру Аталанты,контролировали матч,а потом проснулись от финального свистка.красная Конте подчеркнула бессилие миланцев!
      Фрунзик Мкртчян
      Фрунзик Мкртчян
      24 января в 06:18
      Отличный тур для Юве и Наполи. Могут к лидерам приблизится. Хотя лидеры конечно условные.
      Против Произвола
      Против Произвола
      24 января в 05:04
        feris1
        feris1
        24 января в 00:56, ред.
        Хорошая новость!
        Принтер потерял очки в матче с 15 командой!
        Возвращение отменяется
        Возвращение отменяется ответ Керосинщик против Князя (раскрыть)
        23 января в 23:22
          Керосинщик против Князя
          Керосинщик против Князя
          23 января в 23:17
          Жаль что Юве сегодня не играл, ведь сегодня не день фаворитов.
          Керосинщик против Князя
          Керосинщик против Князя
          23 января в 23:15
            Керосинщик против Князя
            Керосинщик против Князя ответ Возвращение отменяется (раскрыть)
            23 января в 23:13
              Керосинщик против Князя
              Керосинщик против Князя
              23 января в 23:11
              41 очко у Интера после первого круга, маловато для скудетто. Наполи во втором круге 50 наберёт и обгонит Интер.
              Возвращение отменяется
              Возвращение отменяется ответ Керосинщик против Князя (раскрыть)
              23 января в 23:10
                Керосинщик против Князя
                Керосинщик против Князя
                23 января в 23:02
                Сори, тур в пользу Наполи.
                Керосинщик против Князя
                Керосинщик против Князя
                23 января в 22:59
                Тур в пользу старухи.
                Timeless
                Timeless
                23 января в 22:38
                Муссо летом стоит выкупать и забирать из Удины. Хороший кипер.
                ermak6848
                ermak6848
                23 января в 22:35
                явно не повезло
                Возвращение отменяется
                Возвращение отменяется ответ juvenale (раскрыть)
                23 января в 22:33
                Что там уже Контекс учудил?
                Timeless
                Timeless
                23 января в 22:29
                По тв передают что Конте еще сцепился с судьями в тоннеле. Ругались и возможно еще и толкнул Мареску , идиот. Получит похоже дискву за свое поведение
                шyм
                шyм
                23 января в 22:22
                Не смог картон, не смог
                Timeless
                Timeless ответ Ozabot (раскрыть)
                23 января в 22:19
                  Ozabot
                  Ozabot ответ Timeless (раскрыть)
                  23 января в 22:18
                  Согласен, Спалетти, может смог бы пользоваться возможностями. Как я заметил, Конте последние годы тем и занимался, что был тренером одного сезона. Приходил, строил игру, все казалось бы хорошо, сумасшедшие серии побед, а потом переставал бриться и причесывать парик, будто бухал нещадно, и все валилось.
                  Возвращение отменяется
                  Возвращение отменяется
                  23 января в 22:18
                  А разве у нас на сайте ссылки на группы в ВК запрещены? В правилах не прописано, тем более соккер сотрудничает с этой социальной сетью.
                  juvenale
                  juvenale
                  23 января в 22:16
                  Timeless
                  Timeless ответ Ozabot (раскрыть)
                  23 января в 22:15
                  Даже Спаллети с таким составом шел бы давно на первой строке.
                  Ничего хорошего при Конте не будет похоже. Приблизились к вам аж на целое 1 очко)
                  Ozabot
                  Ozabot ответ Timeless (раскрыть)
                  23 января в 22:10
                  Думаю, дело в самом Конте. У него будто какая-то склонность к саморазрушению. Некоторые люди не могут работать, когда все слишком хорошо. Вот и у него тут: самая сильная команда в Италии, самая высокая зарплата и самый сбалансированный состав. Вот он и уходит в творческий кризис и запой.
                  Timeless
                  Timeless
                  23 января в 22:05
                  Как только против Конте не начинающий Пирло, начинается цирк. Стабильности нет , один матч года выдадут, второй полный обсер, что команда, что игроки по отдельности. Звиздец просто , Конте альтернативно-одарённый коуч , в очередной раз слился
                  Возвращение отменяется
                  Возвращение отменяется ответ Timeless (раскрыть)
                  23 января в 22:01
                  Горбы без основных защитников играли. Посмотрим как Интер в Турине сыграет, когда Сандро, Де Лигт и Куадрадо в основе выйдут.
                  На своей волне
                  На своей волне
                  23 января в 21:58
                  Надорвались против стоячей обороны Ювентуса.)
                  Ozabot
                  Ozabot
                  23 января в 21:57
                  «Интер» будто сопровождает «Милан», но не хочет обгонять. Каждый раз, как у «Милана» не идет игра, кузены тоже хромать начинают.
                  juvenale
                  juvenale
                  23 января в 21:57
                  ухаха маленькие зебры не подвели
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