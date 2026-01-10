«Монако» с Головиным в составе вышел в 1/8 финала Кубка Франции

1768062695

вчера, 19:31

Футболисты «Монако» со счетом 3:1 одержали победу над «Орлеаном» в гостевом матче 1/16 финала Кубка Франции.

Голы у победителей забили Фоларин Балогун (27-я минута), Джордж Иленихена (87, 90+3). У проигравших отличился Фахд эль-Хумисти (90+6). С 43-й минуты «Монако» играл вдесятером из-за удаления полузащитника Станиса Идумбо-Музамбо.

Полузащитник «Монако» Александр Головин вышел в стартовом составе и провел на поле все 90 минут. Россиянин не отметился результативными действиями.

Следующий соперник «Монако» станет известен позднее. Действующим победителем Кубка Франции является «Пари Сен-Жермен», за который выступает российский вратарь Матвей Сафонов.