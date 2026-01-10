Top.Mail.Ru
Определились все полуфиналисты Кубка Африки

вчера, 23:55
ЕгипетЛоготип футбольный клуб Египет3 : 2Логотип футбольный клуб Кот-д'ИвуарКот-д'ИвуарМатч завершен

Сборная Египта со счетом 3:2 обыграла команду Кот-д'Ивуара в четвертьфинальном матче Кубка африканских наций и стала последним участником полуфинальной стадии турнира. Соревнование проходит в Марокко.

За сборную Египта забитыми мячами отметились Омар Мармуш (4-я минута), Рами Рабья (32) и Мохамед Салах (52). На 40-й минуте встречи защитник сборной Египта Ахмед Абул-Фетух забил мяч в свои ворота. У ивуарийцев отличился Гела Дуэ (73).

В полуфинале сборная Египта сыграет против команды Сенегала. В другой встрече 1/2 финала встретятся сборные Марокко и Нигерии. Матчи пройдут 14 января.

Кубок Африки завершится 18 января. В турнире участвуют сборные 24 стран Африки. Матчи проходят в шести городах Марокко. Действующим победителем турнира является сборная Кот-д'Ивуара.

Источник: itar-tass.com
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 03:23
Здесь поболею за Марокко)) будет сложно с Нигерией.
ABir
ABir
сегодня в 02:24
Весьма не просто выбрать фаворита из этих пар.
shur
shur
сегодня в 00:33
...карьера жестокая реальность игрока! Месси творил чудеса в Клубах, а в сборной не ладилось! Салах тормозил в Ливере, но
весомая участь в Сборной! А нам думать у кого более правильный выбор!!!
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
сегодня в 00:17
Жаль, что финал состоится. В полуфинале Марокко Нигерия.эти две команды на голову сильнее остальных. Но таков жребий. Я думаю Марокко выиграет.Во первых дома,а во вторых у них вратарь сильнее.
Варвар7
Варвар7
сегодня в 00:08
В 1/4 "Фараоны" "оседлали" "Слонов"...)
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 00:06
Думается мне, что кубок возьмёт победитель второй пары...
