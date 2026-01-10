Клуб 6-й лиги выбил «Кристал Пэлас» из Кубка Англии

1768055250

вчера, 17:27

Клуб шестой по рангу английской лиги «Маклсфилд» выбил представителя Премьер-Лиги «Кристал Пэлас» из Кубка Англии.

Состоявшаяся в субботу встреча 3-го раунда турнира завершилась поражением фаворита со счетом 1:2. Счет открыл игрок «Маклсфилда» Пол Доусон на 43-й минуте. На 61-й Айзек Бакли удвоил преимущество хозяев. Йереми Пино отыграл один мяч на 90-й минуте.