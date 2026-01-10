Top.Mail.Ru
Клуб 6-й лиги выбил «Кристал Пэлас» из Кубка Англии

вчера, 17:27
МаклсфилдЛоготип футбольный клуб Маклсфилд2 : 1Логотип футбольный клуб Кристал Пэлас (Лондон)Кристал ПэласМатч завершен

Клуб шестой по рангу английской лиги «Маклсфилд» выбил представителя Премьер-Лиги «Кристал Пэлас» из Кубка Англии.

Состоявшаяся в субботу встреча 3-го раунда турнира завершилась поражением фаворита со счетом 1:2. Счет открыл игрок «Маклсфилда» Пол Доусон на 43-й минуте. На 61-й Айзек Бакли удвоил преимущество хозяев. Йереми Пино отыграл один мяч на 90-й минуте.

«Кристал Пэлас» на данный момент занимает 13-е место в АПЛ.

DXTK
DXTK
вчера в 22:11
Ну все теперь Ман Сити и Гвардиола точно выиграют кубок Англии.......
mudvhp9ta9uc
mudvhp9ta9uc
вчера в 21:54
Неожиданный результат, без таких сюрпризов футбол был бы не интересен
Шуня771
Шуня771
вчера в 21:50
Слили, без вариантов.
Ruslik1982
Ruslik1982
вчера в 21:25
лучше бы Астон Вилле проиграли
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 20:34
по моему, это 10 матчей. как Кристал Пэлас не может выиграть.
aw534z8w42rm
aw534z8w42rm
вчера в 20:01
Всех кто играл лишить зарплаты на полгода, что бы мозги на место встали. Это для Кристалл Пэлас .
Capral
Capral ответ shur (раскрыть)
вчера в 18:45
Точно, именно так и было.))) В тот момент, это был первый тревожный звонок Тухелю. Но тогда, это воспринималось- как нелепая случайность... Но дальнейшие события показали, что это была не случайность, а растущая и пугающая закономерность...
shur
shur ответ Capral (раскрыть)
вчера в 18:38
...было такое!
Capral
Capral
вчера в 18:34
Это еще не самое страшное и точно не рекорд. А вот два года назад, Бавария Тухеля вылетела от служащих немецкого санатория- то ли волонтеров, то ли электриков...
shur
shur ответ Ice van Reed (раскрыть)
вчера в 18:34
...А был повержен грозный Сити!
В финале Кубка таковой!
И вот не верится ей Богу!
Повержен Пэлас с головой!
Уэйн обнимает нежно Брата!
"Ты Джон молодчик,красота!
Фамилья Руни прозвучала!
Гордиться будет вся семья!
shur
shur ответ lazzioll (раскрыть)
вчера в 18:21
...середнечки в АПЛ просто - бомба, как непредсказуемы....!!!!!
Варвар7
Варвар7
вчера в 18:08
Маклсфилд своей кристально-безупречной игрой, практически не оставил шансов Кристал Пэлас...)
drug01
drug01
вчера в 17:56
Вот это результат! Ребята собрались и достигли успеха!
Ice van Reed
Ice van Reed
вчера в 17:53
Уэйн Руни обнимает своего младшего брата - главного тренера "Маклсфилда" Джона Руни, после исторической победы над "Кристал Пэлас"
lazzioll
lazzioll
вчера в 17:51
в прошлом году первый трофей в истории взяли. тот же Кубок что и сейчас. сомневаюсь что он теперь им не нужен стал вдруг. недооценили это да. потому этот турнир один из интереснейших в мире.
shlomo2
shlomo2
вчера в 17:44
Всё. Гласнер прошёл собеседование в МЮ.... :)))
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 17:30
Явная недооценка соперников. Или им этот кубок даром не нужен...
