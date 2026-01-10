Top.Mail.Ru
«Манчестер Сити» забил 10 голов в матче Кубка Англии против «Эксетера»

вчера, 20:00
Манчестер СитиЛоготип футбольный клуб Манчестер Сити10 : 1Логотип футбольный клуб ЭксетерЭксетерМатч завершен

В матче 3-го раунда Кубка Англии встречались «Манчестер Сити» и «Эксетер». Встреча завершилась со счетом 10:1.

Голами у хозяев отметились: Аллейне (12'), Родри (24'), Дойл-Хайес (42', автогол), Фитцуолтер (45+2', автогол), Льюис (49'), Семеньо (54'), Рейндерс (72'), О’Райли (79'), МакЭйду (86'), Льюис (90+1'). За гостей забил Бирч (90').

За «Сити» в этом матче дебютировал ганский вингер Антуан Семеньо, купленный на этой неделе у «Борнмута» за 75 млн евро. На счету игрока гол и голевой пас.

lazzioll
lazzioll
сегодня в 00:58
если бы Эксетер 2/3 своих голов в нужные ворота забивал то было бы 8-3, а это уже звучит, согласитесь
6h33h3v57pg9
6h33h3v57pg9
вчера в 23:56
Слишком большая разница в классе, судя по счёту
Agamaga005
Agamaga005
вчера в 23:04
Одним приятно, другим полезно... Так что ли?
lobsterdam
lobsterdam
вчера в 21:55
такие матчи не следует проводить! Лживое торжество...
Шуня771
Шуня771
вчера в 21:47
Приличные цифры на табло!
sv_1969
sv_1969
вчера в 21:30
Мне кажется главное что дубль обкатали и Семеньо забил
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 20:59
МанСити узнал, что реванша с Кристал Пэлас не будет....
и от злости устроил избиение невинных младенцев.
однако надеюсь, этот матч поможет прийти и в АПЛ в себя.
Макайду в основе иногда выпускать для ротации. хорош.
drug01
drug01
вчера в 20:55
Соскучились по голам вот и поиграли на Славу!!!
Вещий
Вещий
вчера в 20:47, ред.
Экзетер, конечно, шляпа шляпная, но тут ребята в общем-то из дубля МС, и так раскатали звонко... Вратарь Эксетера может гордиться! 10 пропустил, но Холанд ему не забил...:))хвообще не забил удивительно столько голов и он не забил .... зачем напрягали на эту игру? Дали бы отдохнуть уже ).... а может Холанд на воротах стоял? Иначе не понятно как он в матче не забил

Пи.Си. Это крупнейшая победа в Кубке Англии с 1995 года...
Nenash
Nenash
вчера в 20:31
🫤🤭🖐️🖐️☝️
Grizly88
Grizly88
вчера в 20:26
Семеньо хорош
Юпитер7
Юпитер7
вчера в 20:22
Сити вышли на поле забивать голы и радовать своих болельщиков. Парни из Эксетера видимо были не против такого сценария, и даже пару раз решили помочь горожанам в этом.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 20:16
Видимо игра была примерно равная)) Если бы Эксетер забивал не в свои ворота, то может быть и что-то получилось из этого!)
shur
shur
вчера в 20:13, ред.
......да уж!
