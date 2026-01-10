«Манчестер Сити» забил 10 голов в матче Кубка Англии против «Эксетера»

1768064403

вчера, 20:00

В матче 3-го раунда Кубка Англии встречались «Манчестер Сити» и «Эксетер». Встреча завершилась со счетом 10:1.

Голами у хозяев отметились: Аллейне (12'), Родри (24'), Дойл-Хайес (42', автогол), Фитцуолтер (45+2', автогол), Льюис (49'), Семеньо (54'), Рейндерс (72'), О’Райли (79'), МакЭйду (86'), Льюис (90+1'). За гостей забил Бирч (90').

За «Сити» в этом матче дебютировал ганский вингер Антуан Семеньо, купленный на этой неделе у «Борнмута» за 75 млн евро. На счету игрока гол и голевой пас.