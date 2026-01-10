Top.Mail.Ru
«Зенит» объявил о переходе Жерсона в «Крузейро»

вчера, 18:34

Футболист Жерсон перешел из петербургского «Зенита» в бразильский «Крузейро». Об этом сообщила пресс-служба сине-бело-голубых.

8 января журналист Фабрицио Романо сообщил, что «Зенит» и «Крузейро» достигли договоренности о трансфере Жерсона. Петербургский клуб получит за бразильского полузащитника €27 млн, еще €3 млн предусмотрены в качестве бонусов.

Жерсону 28 лет, он перешел в «Зенит» летом 2025 года из бразильского «Фламенго». Петербургский клуб заплатил за игрока €25 млн и подписал с ним контракт на пять лет. Полузащитник провел за «Зенит» 15 матчей в различных турнирах, забив 2 мяча.

dynkel
dynkel
сегодня в 01:24
Похоже тут просто кто то наварил суки это когда страна воюет. Прокуратуре есть тут что посмотретьт
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 01:19
Анатолий, вот ты хорошо считаешь проценты "честных российских миллиардеров". При этом забывая, что Газпром лишь на 50% плюс одна акция государственное предприятие. И есть акционеры, небедные люди, которые вкладываются в Зенит.
Что касается вашего якобы частного владельца, то вся страна много лет скандировала "гинер всё купил".
Я бы добавил-отжал. Но это совсем другая история, про неё ты рассказывать не будешь...
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен ответ Futurista (раскрыть)
сегодня в 00:54
А чё там расписывать, когда мы все без исключения платим за электричество. Вполне государственные Россети дают деньги на покупку игроков. Но Анатолий что-то не возмущается этим деньгам, за которые платит каждый. Остальные коровёнки у гинера помельче, но денежку приносят справно...
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 00:35
Сказки на ночь. Откуда деньги у бразильцев, 27 заплатит Зенит, чтобы в лимит войти
STVA 1
STVA 1
вчера в 21:33
Похоже про этого гастера гРязьпромовского нам плешь проедят и когда он в Крузейро приедет)))
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 21:14
Ангел неБесГрешенАнгел неБесГрешен 26 / 132
К сожалению ты сосем не в теме, или делаешь вид, что не в теме. Зенит на 100% государственный клуб, т.к. полностью финансируется из бюджета. Для интереса зайти на ваш питерский портал Русбалт. Там все подробно изложено. Схема ценообразования и информирования о нем отлажена в Газпроме как и в любой госструктуре так, что не подкопаешься. Теперь про ЦСКА. В ЦСКА собственниками являются частные инвесторы Гинер, Баланович и Репик. У них примерно 75% акций клуба. Почта РФ арендовала офисные помещения на стадионе , но это было 3 года назад. Аэрофлот - титульный перевозчик, а Россети спонсор. В сумме это не более 5% бюджета клуба. Мой совет. Чтобы не попадать впросак сначала знакомься с предметом, чтобы быть в теме, а потом пиши нелепости. А что такое Зенит и об отношении к нему в стране читай плакаты на стадионах РПЛ. Там все написано.
Futurista
Futurista ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
вчера в 20:17
Сам и распиши...а мы почитаем)...
Futurista
Futurista ответ particular (раскрыть)
вчера в 20:12
Так и было)...
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 20:11
    lazzioll
    lazzioll
    вчера в 20:08
    от Рио до Белу Оризонти в Бразилии 500км на автобусе. необязательно было через Петербург добираться
    particular
    particular
    вчера в 20:02
    А ведь перед покупкой кто-то мотался в многочисленные командировки в Бразилию, кто-то костьми за него поручался, кто-то купюрами шелестел за спиной сделки, а кто-то просто орал "над Невой взошла звезда" :))
    КЭТиК
    КЭТиК
    вчера в 19:59
    Мутная история, но Зенит точно не мог на этом заработать. Видать что-то было мимо кассы.
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV
    вчера в 19:48, ред.
    Очень удобно все в Газпроме. Кому-то захотелось за бюджетные деньги привести дорогого легионера, хотя никто толком не убедился будет ли он и хочет ли играть в РПЛ за Зенит. Заплатили ему 3 млн евро зарплаты за экскурсию в Питер и валяние дурака на поле. Ну а потом когда он заскучал и понял, что отсюда ему путь в сборную заказан и заныл., его вернули назад.

    Только непонятно как при рыночной стоимости 18 млн его впарили за 27 млн? Видимо Газпром из своих доплатил. Такой бесконтрольный бизнес с бюджетными деньгами.
    shlomo
    shlomo
    вчера в 19:43
    Ждем теперь следующую серию из сериала "не хочу играть в России", отдайте меня обратно .... :)))

    Ну а по факту....за такие деньги Жерсон как минимум должен был себе стрелку наколоть на лбу, а он даже спасибо за все не сказал. Это настоящая неблагодарная (......)... В следующий раз когда привезут из бразильских пампасов нового Жерсона, он должен быть счастливым и благодарным, это должно быть прописано в контракте первым пунктом.
    stanichnik
    stanichnik
    вчера в 19:33
    Не согласился принимать российское гражданство, а может по каким-то причинам отказали наши власти, вот и поехал, обидевшись назад на Родину. :))
    lotsman
    lotsman
    вчера в 19:25
    Ну перешёл и слава богу.
    Futurista
    Futurista
    вчера в 19:22
    Такая вот история)...
    johncamp
    johncamp
    вчера в 19:12
    Ну и славно, хорошо, что обошлись в этот раз без затянутой мыльной оперы.
