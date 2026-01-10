«Зенит» объявил о переходе Жерсона в «Крузейро»

1768059284

вчера, 18:34

Футболист перешел из петербургского «Зенита» в бразильский «Крузейро». Об этом сообщила пресс-служба сине-бело-голубых.

8 января журналист Фабрицио Романо сообщил, что «Зенит» и «Крузейро» достигли договоренности о трансфере Жерсона. Петербургский клуб получит за бразильского полузащитника €27 млн, еще €3 млн предусмотрены в качестве бонусов.

Жерсону 28 лет, он перешел в «Зенит» летом 2025 года из бразильского «Фламенго». Петербургский клуб заплатил за игрока €25 млн и подписал с ним контракт на пять лет. Полузащитник провел за «Зенит» 15 матчей в различных турнирах, забив 2 мяча.