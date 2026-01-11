Top.Mail.Ru
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: трансферыРоссия. Премьер-Лига 2025/2026

Футболист ЦСКА Кисляк не думает о переходе в европейский клуб

сегодня, 12:43

Полузащитник московского футбольного клуба ЦСКА Матвей Кисляк сконцентрирован на подготовке к возобновлению сезона и не думает о возможном переезде в Европу. Об этом Кисляк заявил «Спорт-Экспрессу».

«Никогда не думал об этом в перерывах во время сезона. Зимний перерыв — это точно не время, когда нужно думать о переезде в Европу. Я сейчас сконцентрирован на ЦСКА и подготовке к возобновлению сезона», — сказал Кисляк.

В нынешнем сезоне РПЛ 20-летний Кисляк провел за клуб 27 матчей в различных турнирах, забив пять мячей и отдав пять голевых передач. В 2025 году вместе с ЦСКА футболист выиграл Кубок и Суперкубок России. Также полузащитник провел семь матчей за сборную России, отметившись в них одним забитым мячом.

Подписывайся в ВК
Все новости
«Зенит» объявил о переходе Жерсона в «Крузейро»
Вчера, 18:34
Официально«Ахмат» усилился игроком сборной Казахстана
Вчера, 17:16
«Ахмат» объявил о подписании контракта с Пряхиным
Вчера, 16:48
ОфициальноРахмоналиев перешел из «Рубина» в «Сабах»
06 января
ОфициальноЦСКА подписал контракт с 18-летним нападающим Вороновым
31 декабря 2025
«Енисей» может подписать 2-3 футболистов в зимнее трансферное окно
19 декабря 2025
Сортировать
Все комментарии
STVA 1
STVA 1 ответ Romeo 777 (раскрыть)
сегодня в 15:25
Помните после Союза сколько наших поехало и у многих получалось в Топ-5! Ответ на поверхности почему не получается сейчас! ЗАЖРАЛИСЬ!
oFANATo
oFANATo
сегодня в 15:20
Все правильно......нечего там сейчас делать.....надо в РПЛ набраться опыта.
lotsman
lotsman ответ lazzioll (раскрыть)
сегодня в 15:14
Может быть сейчас?! А за ним что, уже очередь стоит, а он не хочет думать об этом, птому что сконцетрирован на подготовке к чемпионату? А по моему он не думает о каком то переходе, потому что приличного предложения нет и он не хочет этим заморачиваться. Будет предложение, подумает. А пока он полностью занят подготовкой к чемпионату.
Romeo 777
Romeo 777 ответ Comentarios (раскрыть)
сегодня в 15:11
Почему не дают то? Сколько наших игроков уезжали, и у большинства мало что получалось в ТОП чемпионатах. Клубы же не будут тратить миллионы, чтобы заведомо не давать им играть специально. Просто не тянули конкуренцию или силу чемпионатов.
А хоккей это другое всё же, у наших игроков по хоккею всё отлично в том же НХЛ, потому что наши умеют играть в хоккей на высоком уровне, и тот же наш КХЛ силён. А конкурировать в европейском футболе…сложно даётся, несмотря на то, что нас 150 миллионов.
Capral
Capral
сегодня в 14:23
Молодец Кисляк!!! Считал и считаю его- одним из самых способных российских футболистов. У Матвея есть очень важное преимущество перед остальными- он стабилен и способен сыграть на разных позициях. Его игра не броская, но очень нужная и полезная, а главное- он игрок социальный, подчиненный командным действиям... От души желаю Матвею развивать его безусловный талант, а со временем перейти в европейский клуб!!! Но пока, надо опериться в России, в ЦСКА- в частности.
Удачи Кисляку!!!
uzs6v2fas93e
uzs6v2fas93e
сегодня в 14:05
Подростает будущий Акинфеев...
cmdq7mst9qys
cmdq7mst9qys
сегодня в 14:04
Агент пыжился, цену набивал, а игрок взял и спустил все это....
shur
shur ответ Alex_67 (раскрыть)
сегодня в 14:03
...Я тебя умоляю! Вешать ярлыки и звания наше всё! Да отличный паренёк,многое может в голове и на поле ногами,но ещё молоденький совсем! Не уверен что в быту то силён,яичницу хотя
сделать, английский в совершенстве, девушка любящая....! Всё впереди,ребятушки!
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 14:02
Делать там нечего: зарплаты низкие, а требования высокие.
qcusemyg3p66
qcusemyg3p66
сегодня в 13:55
Судя по выражению его физиономии, он вообще особо ни о чём не думает
Alex_67
Alex_67
сегодня в 13:47
Предлагаю реально смотреть на вещи... Это у нас Кисляка считают звездой, а ТАМ таких своих полно, да еще приезжают покорять богатую Европу наглые, голодные и дешёвые юные гастарбайтеры из стран Африки и Южной Америки. Вывод — нечего туда ехать, особенно сейчас...
drug01
drug01
сегодня в 13:45
Значит пока голова не кружится, надо ещё поиграть дома и порадовать нас своей игрой!!!
lazzioll
lazzioll
сегодня в 13:43
а может наоборот лучше сейчас, пока футболист еще толком не понял как работает система, что можно сидеть на лавке и ничего не делать в РПЛ за миллиарды?? молодежь, развитие, конкуренция рядом со всего мира в европе. если бы брали в Порту или Аякс вообще отлично, но можно и Чехия, Австрия, Греция. а то ща он годик через другой поймет что ну его нахер, никто мне в Чехии столько платить не будет, посижу в ЦСКА/Зените/Спартаке до 39 лет и деграднет в 23
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
сегодня в 13:43
Зрелое суждение. Удачных игр Матвею в ЦСКА.
Comentarios
Comentarios ответ Romeo 777 (раскрыть)
сегодня в 13:41
Так им и не дают. Овечкин ток против всех правил
Romeo 777
Romeo 777
сегодня в 13:34, ред.
Наши к сожалению, толком и не могут заиграть в более сильных европейских чемпионатах…лишь редкие исключения, очень редкие. Это просто факты.
CCCP1922
CCCP1922
сегодня в 13:33
Видимо очереди за ним не выстраиваются?
Варвар7
Варвар7
сегодня в 13:33
Это пока ,ну а потом - "Всё течет - всё изменяется" .
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 13:26
Пока рано в Европу. Год через два можно. За это время станет зрелым ментально сильным игроком.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 13:24
Человек пока реально смотрит на мир. В Европу ему ещё рано...
gy6bwkshsw6z
gy6bwkshsw6z
сегодня в 13:21
Рано ещё ему в Европу, пусть здесь на ноги встанет
sv_1969
sv_1969
сегодня в 13:17
Ув. админы с наступившими Вас праздниками! У меня не сочтите за наглость предложение! Почему бы не продлить коментирование в теме до 10 хотя бы часов!
STVA 1
STVA 1
сегодня в 13:15
Рано еще Матвею в европу!
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 