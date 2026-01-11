Футболист ЦСКА Кисляк не думает о переходе в европейский клуб

1768124617

сегодня, 12:43

Полузащитник московского футбольного клуба ЦСКА сконцентрирован на подготовке к возобновлению сезона и не думает о возможном переезде в Европу. Об этом Кисляк заявил «Спорт-Экспрессу».

«Никогда не думал об этом в перерывах во время сезона. Зимний перерыв — это точно не время, когда нужно думать о переезде в Европу. Я сейчас сконцентрирован на ЦСКА и подготовке к возобновлению сезона», — сказал Кисляк.