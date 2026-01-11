Top.Mail.Ru
«Челси» с крупным счётом победил «Чарльтон» в поединке Кубка Англии

сегодня, 01:00
ЧарльтонЛоготип футбольный клуб Чарльтон1 : 5Логотип футбольный клуб Челси (Лондон)ЧелсиМатч завершен

В матче Кубка Англии встречались «Чарльтон» и «Челси». Встреча завершилась со счетом 1:5.

Голом у хозяев отметился: Либёрн (57'). За гостей забивали Хато (45+4'), Адарабиойо (50'), Гиу Паз (62'), Нету (90+1'), Фернандес (90+4', пенальти).

Источник: soccer.ru Фото: Сайт ФК «Чарльтон»
STVA 1
STVA 1 ответ Варвар7 (раскрыть)
сегодня в 12:30
))))
Варвар7
Варвар7
сегодня в 10:55
"Аристократы" показали коллегам как надо "правильно чарльстон танцевать"...)))
shur
shur
сегодня в 10:41
...Лев проглотил дрозда не поперхнувшись!!! Да разве это пища,
смотрим,наблюдаем,анализируем!!!
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 08:54
Хотя бы в Кубке Челси отлечился !
