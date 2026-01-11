«Челси» с крупным счётом победил «Чарльтон» в поединке Кубка Англии

В матче Кубка Англии встречались «Чарльтон» и «Челси». Встреча завершилась со счетом 1:5.
Голом у хозяев отметился: Либёрн (57'). За гостей забивали Хато (45+4'), Адарабиойо (50'), Гиу Паз (62'), Нету (90+1'), Фернандес (90+4', пенальти).
