«Ахмат» подписал албанского защитника

Легионер из Албании Клисман Цаке присоединился к грозненскому «Ахмату» на турецких сборах. Футболист выступает на позиции центрального защитника.
В субботу 26-летний Цаке подписал контракт сроком на 3,5 года и провел первую тренировку с новой командой. Осенью прошлого года Цаке, игравший в последние годы в чемпионате Македонии, дебютировал за национальную сборную Албании.
