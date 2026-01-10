«Ахмат» подписал албанского защитника

1768054416

вчера, 17:13

Легионер из Албании присоединился к грозненскому «Ахмату» на турецких сборах. Футболист выступает на позиции центрального защитника.



В субботу 26-летний Цаке подписал контракт сроком на 3,5 года и провел первую тренировку с новой командой. Осенью прошлого года Цаке, игравший в последние годы в чемпионате Македонии, дебютировал за национальную сборную Албании.