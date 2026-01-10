Top.Mail.Ru
«Ахмат» подписал албанского защитника

вчера, 17:13

Легионер из Албании Клисман Цаке присоединился к грозненскому «Ахмату» на турецких сборах. Футболист выступает на позиции центрального защитника.

В субботу 26-летний Цаке подписал контракт сроком на 3,5 года и провел первую тренировку с новой командой. Осенью прошлого года Цаке, игравший в последние годы в чемпионате Македонии, дебютировал за национальную сборную Албании.

r45x97amfayu
r45x97amfayu
вчера в 20:02
Кадыров начал деньгами сорить. Может себе позволить.
Capral
Capral ответ shur (раскрыть)
вчера в 18:13
Приветище, Санёк!!!
Нет, такого у нас нет, и близко. Последний раз, снегопад был в 2012. Я же на юге Германии, а здесь редко бывают заносы.
Здоровье, так себе, хотелось бы получше. Но, что есть, то есть, Спасибо Создателю)))))).
shur
shur ответ Capral (раскрыть)
вчера в 17:32
...Здорово Минхерц! Замело вас али как! Мы в сугробах,факт! Гастробайтеры не справляются, а детишкам в кайф!!! Как самочувствие,Витя?!
Capral
Capral
вчера в 17:25
Усиливается Ахмат, молодцы!!! Удачи команде!!!
shur
shur
вчера в 17:24
...во "Терек", тьфу ты "Ахмат" Клинсманна, тьфу ты Клисмана прикупил....!!! Защита-зверь!!!
Варвар7
Варвар7
вчера в 17:23
Ахмат довольно активен в зимнем перерыве...
