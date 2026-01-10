Керченский «Океан» намерен заявиться во Вторую лигу

1768054198

вчера, 17:09

Керченский «Океан» планирует заявиться во Вторую лигу и начать выступать в турнире с текущего года. Об этом сообщил президент клуба Олег Кришталь.

По его словам, уже начата работа над расчетом бюджета клуба для участия в ФНЛ , а также формированием финансовой модели для взаимодействия со спонсорами и партнерами. Также проводится реконструкция стадиона.

Во Второй лиге уже выступают два клуба из Крыма — «Севастополь» и «Ялта».