Керченский «Океан» намерен заявиться во Вторую лигу

Керченский «Океан» планирует заявиться во Вторую лигу и начать выступать в турнире с текущего года. Об этом сообщил президент клуба Олег Кришталь.
По его словам, уже начата работа над расчетом бюджета клуба для участия в ФНЛ, а также формированием финансовой модели для взаимодействия со спонсорами и партнерами. Также проводится реконструкция стадиона.
Во Второй лиге уже выступают два клуба из Крыма — «Севастополь» и «Ялта».
Ждём Шахтёр, Зарю, Черноморец, Металлист, Днепр, Динамо и другие наши клубы!!!
