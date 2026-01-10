Артига сменит Рахимова на посту главного тренера «Рубина»

1768055666

вчера, 17:34

Испанец покинул пост главного тренера ангольского футбольного клуба «Петру Атлетику». Об этом сообщила пресс-служба команды.

По информации «Спорт-Экспресса», в ближайшее время Артига займет аналогичную должность в казанском «Рубине». На данный момент главным тренером клуба является .

Артиге 49 лет, он возглавил «Петру Атлетику» в июне 2025 года. С июнь 2024-го по апрель 2025-го испанец тренировал подмосковных «Химки». В январе 2023 года он возглавил московскую «Родину-2», в октябре того же года его назначили на должность главного тренера основной команды. По итогам сезона-2023/24 «Родина» заняла пятое место в турнирной таблице Мелбет — Первой лиги, а испанец покинул команду. С 2010 по 2021 год он работал в академии испанской «Барселоны».

«Рубин» занимает 7-е место в турнирной таблице Российской премьер-лиги. На счету команды 23 очка по итогам 18 туров.