Испанец Франк Артига покинул пост главного тренера ангольского футбольного клуба «Петру Атлетику». Об этом сообщила пресс-служба команды.
По информации «Спорт-Экспресса», в ближайшее время Артига займет аналогичную должность в казанском «Рубине». На данный момент главным тренером клуба является Рашид Рахимов.
Артиге 49 лет, он возглавил «Петру Атлетику» в июне 2025 года. С июнь 2024-го по апрель 2025-го испанец тренировал подмосковных «Химки». В январе 2023 года он возглавил московскую «Родину-2», в октябре того же года его назначили на должность главного тренера основной команды. По итогам сезона-2023/24 «Родина» заняла пятое место в турнирной таблице Мелбет — Первой лиги, а испанец покинул команду. С 2010 по 2021 год он работал в академии испанской «Барселоны».
«Рубин» занимает 7-е место в турнирной таблице Российской премьер-лиги. На счету команды 23 очка по итогам 18 туров.
НЕ "неплохой", а именно ХОРОШИЙ.
Помню, как он уже из практически финансово обобранных Химок делал вполне боеспособный коллектив, и не его, Артиги, вина в том, что хозяин клуба оказался обычным барыгой, читай, жуликом.
Мне даже как-то было удивительно, почему его после ухода из Химок никто не перехватил для себя.
Руководство Рубина показало умение МЫСЛИТЬ...
