Артига сменит Рахимова на посту главного тренера «Рубина»

вчера, 17:34

Испанец Франк Артига покинул пост главного тренера ангольского футбольного клуба «Петру Атлетику». Об этом сообщила пресс-служба команды.

По информации «Спорт-Экспресса», в ближайшее время Артига займет аналогичную должность в казанском «Рубине». На данный момент главным тренером клуба является Рашид Рахимов.

Артиге 49 лет, он возглавил «Петру Атлетику» в июне 2025 года. С июнь 2024-го по апрель 2025-го испанец тренировал подмосковных «Химки». В январе 2023 года он возглавил московскую «Родину-2», в октябре того же года его назначили на должность главного тренера основной команды. По итогам сезона-2023/24 «Родина» заняла пятое место в турнирной таблице Мелбет — Первой лиги, а испанец покинул команду. С 2010 по 2021 год он работал в академии испанской «Барселоны».

«Рубин» занимает 7-е место в турнирной таблице Российской премьер-лиги. На счету команды 23 очка по итогам 18 туров.

derrik2000
derrik2000
вчера в 21:05
Полагаю. что хороший вариант.
НЕ "неплохой", а именно ХОРОШИЙ.
Помню, как он уже из практически финансово обобранных Химок делал вполне боеспособный коллектив, и не его, Артиги, вина в том, что хозяин клуба оказался обычным барыгой, читай, жуликом.
Мне даже как-то было удивительно, почему его после ухода из Химок никто не перехватил для себя.
Руководство Рубина показало умение МЫСЛИТЬ...
artem saribekyan 1
artem saribekyan 1
вчера в 20:20
Странно это всё...
Capral
Capral ответ shur (раскрыть)
вчера в 20:07
Очень может быть, Старина, очень может быть..........................)))
shur
shur ответ Capral (раскрыть)
вчера в 19:51
...годами , Старина...!!! И ещё кое чем!!!
hаrut
hаrut
вчера в 19:47
Не понял, кто в итоге сейчас возглавляет Рубин? Франк Рахимов или Рашид Артига?... или Рахимов в шоке будет, приезжает на сборы, а там его место заняли...
adekvat
adekvat
вчера в 19:33
Опять в эксперты на матч тв, учить других тактике футбола.
Capral
Capral
вчера в 19:16
И чем же он лучше Рахимова?
ABir
ABir
вчера в 19:15
И чем же этот Артрига более выдающийся, чем Рахимов?
Alex_67
Alex_67
вчера в 19:15
Не поторопились с Артигой?
Гость
