Отец Тюкавина рассказал, почему игрок предан московскому «Динамо»

1768128408

сегодня, 13:46

Нападающий московского «Динамо» более предан столичному клубу, чем его отец Александр, так как больше времени провел в его системе. Такое мнение высказал отец игрока Александр Тюкавин.

Александр Тюкавин, отец Константина, в течение 10 лет выступал за московское «Динамо» в хоккее с мячом. Константин Тюкавин является воспитанником футбольного клуба, куда пришел в 5 лет.

«Если сравнивать с моей карьерой, я пять лет отдал профессиональной деятельности в кировской „Родине“. Потом был в архангельском „Воднике“ 10 лет, потом 10 лет в московском „Динамо“, завершал карьеру тоже в „Воднике“, — сказал Александр Тюкавин. — Костя, наверное, преданнее меня. Я поменял много клубов, он в одном находится. Насколько я знаю, мыслей об уходе из „Динамо“ у него нет».

4 декабря Тюкавин получил приз ТАСС «За верность» имени бывшего футболиста московского «Спартака» и сборной СССР Федора Черенкова в категории «Лучший воспитанник».

«Очень было приятно присутствовать на такой престижной премии имени Федора Черенкова. Безусловно, я очень рад, что мой сын победил в одной из номинаций. Он с пяти лет в „Динамо“, я его тогда привез в академию футбольного клуба. Он отдает все свои силы, старания и умения этому клубу», — отметил Александр Тюкавин.

Константину Тюкавину 23 года, он является воспитанником «Динамо», за основную команду выступает с 2021 года. В прошлом сезоне Мир — Российской премьер-лиги его признали лучшим игроком турнира. Всего за «Динамо» нападающий провел 166 матчей во всех турнирах, забив 52 гола и отдав 33 результативные передачи. За сборную России забил 1 мяч в 8 матчах.

О призе

Приз «За верность» был учрежден ТАСС при поддержке Министерства спорта РФ и ГК «Дело» в августе 2024 года. Первая церемония награждения прошла 4 декабря, в основных категориях — «Российская премьер-лига», «Первая лига» и «Вторая лига» — победителями стали вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев, защитник «Камаза» Руслан Аюкин и голкипер «Череповца» Андрей Пыркин соответственно. Также были определены обладатели наград в специальных номинациях. Приз «За вклад в российский футбол» получил президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев, «За преданность делу» — администратор «Торпедо» Александр Петров, «За выдающиеся достижения в жизни» — пожарный из Мурманской области Янис Шебут. В категории «Лучший воспитанник» приза был удостоен Тюкавин, приз как «Лучший товарищ по команде» забрал вратарь «Зенита» Михаил Кержаков.

Победители номинаций были выбраны решением жюри. Состав жюри возглавил министр спорта РФ Михаил Дегтярев, также в него вошли президент Российской премьер-лиги Александр Алаев, президент Российского футбольного союза Александр Дюков, генеральный директор ТАСС Андрей Кондрашов, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, народный артист РФ Денис Мацуев, председатель попечительского совета Фонда развития территорий Сергей Степашин и основатель и председатель совета директоров ГК «Дело» Сергей Шишкарев.

Премия названа именем Федора Черенкова, поскольку восхищение его игрой объединяло всех болельщиков независимо от клубных пристрастий.