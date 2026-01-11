Top.Mail.Ru
Футболист «Балтики» Саусь не знает о возможности перехода в ЦСКА

вчера, 15:47

Защитник калининградского футбольного клуба «Балтика» Владислав Саусь не получал предложений от московского ЦСКА. Об этом Саусь рассказал «Спорт-Экспрессу».

"Я слышал про интерес ЦСКА, но о возможности перехода ничего не знаю. Ни с кем из руководителей «Балтики» не общался на этот счет. Я игрок «Балтики», — сказал Саусь.

Саусю 22 года, он выступает за «Балтику» с июля 2024 года. В текущем сезоне защитник забил 1 мяч и отдал 2 результативные передачи в 19 матчах за «Балтику» в разных турнирах.

lazzioll
lazzioll ответ tv5kfs5jwzxa (раскрыть)
вчера в 18:45
Зениту негоже так глубоко лазить за игроками, еще предложи скаутам в ФНЛ кататься зенитовским. Зенит сначала подождет, а потом по шортс-листам ЦСКА, Спартака, Краснодара и прочих составит свой шортс-лист из готовых))
tv5kfs5jwzxa
tv5kfs5jwzxa
вчера в 18:08
А почему в ЦСКА... обычно такими интересуется Зенит.... кто то где то недоработал
2nx7nw24sux6
2nx7nw24sux6
вчера в 18:06
Главное побольше слухов в прессе.... а там потом разберемся...
tw2yy3hg3rzm
tw2yy3hg3rzm
вчера в 17:57
Что-то темнит походу пацанчик
Capral
Capral
вчера в 17:51
Те тренеры, которые хотят получить футболистов Балтики, должны понимать, что все эти футболисты- игроки одного тренера, который их знает, их готовил и у которого они обучены- к одному единственному футболу... Все эти футболисты- не универсалы, но только- специфичные исполнители одного футбола, в рамках футбола Талалаева, а это, многое меняет. Поэтому, далеко не факт, что даже самые способные из состава Балтики смогут удачно влиться в составы топовых российских клубов, как ведущие игроки основного состава...
Яркий пример, того же Козлова, который, в отличие от нынешних футболистов Балтики был более универсальным и раскрепощенным в команде Игнашевича, но не вписался в высоко техничный состав Краснодара.
Игорь Иркутск
Игорь Иркутск
вчера в 17:48
Этот не знает , тот не хочет , одного , как - бы обменяли , но фиг его знает , что по оконцовке , да и чёт веры в него сильной нет. Что у любимой команды ЦСКА с трансферами? Или , как обычно.....
CCCP1922
CCCP1922
вчера в 17:39
Агент, как всегда, старается... Его работа.
STVA 1
STVA 1 ответ stanichnik (раскрыть)
вчера в 17:28
Приветствую Иван! Я думаю Балтику по тихому расстащат более большие клубы!
lotsman
lotsman
вчера в 17:15
Распускание слухов только нервирует игроков.
stanichnik
stanichnik
вчера в 17:03
Слухи, как правило, на пустом месте не рождаются, да и трансферное окно в РПЛ пока ещё официально не открылось, поэтому Саусь ничего определённого пока сказать не может. Но раз такая информация просочилась в СМИ, значит всё-таки интерес к игроку Балтики со стороны других клубов имеется. И возможно это неединственный представитель Балтики, кем интересуются богатенькие, по российским меркам, клубы нашей страны. Жалко будет, если команду, наделавшую много шума в первой половине чемпионата, начнут дербанить не дав доиграть чемпионат до конца сезона.
Болейте за своих, а не против чужих!
Red blu
Red blu
вчера в 17:02
Ещё услышишь. ТО долго ещё будет.
shur
shur
вчера в 16:57
...до кучи в тему! "Владик ты по этому переходу не ходи,он цеэсковский,секретный!!! "
shur
shur ответ Варвар7 (раскрыть)
вчера в 16:46
.На проходной завода "Балтика"...Пароль - ЦСКА ! Хр-н в нос! Пароль - Балтика! Проходи ! Накатите там ему безалкогольного кружечку!!!
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 16:42
Вроде как Саусь вошёл в сделку по покупки Дивеева Зенитом у ЦСКА.
Зенит отказывается от 15% суммы от сделки Балтики и ЦСКА.
Но это не точно...
jy2ezg8kpj52
jy2ezg8kpj52
вчера в 16:15
Теперь будет грызть червь сомнения: ему что-то не договаривают...
Варвар7
Варвар7
вчера в 16:08
Владик - "Ребят да я не в курсе"...)))
