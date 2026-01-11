Футболист «Балтики» Саусь не знает о возможности перехода в ЦСКА

1768135632

вчера, 15:47

Защитник калининградского футбольного клуба «Балтика» не получал предложений от московского ЦСКА . Об этом Саусь рассказал «Спорт-Экспрессу».

"Я слышал про интерес ЦСКА , но о возможности перехода ничего не знаю. Ни с кем из руководителей «Балтики» не общался на этот счет. Я игрок «Балтики», — сказал Саусь.

Саусю 22 года, он выступает за «Балтику» с июля 2024 года. В текущем сезоне защитник забил 1 мяч и отдал 2 результативные передачи в 19 матчах за «Балтику» в разных турнирах.