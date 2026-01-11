Защитник калининградского футбольного клуба «Балтика» Владислав Саусь не получал предложений от московского ЦСКА. Об этом Саусь рассказал «Спорт-Экспрессу».
"Я слышал про интерес ЦСКА, но о возможности перехода ничего не знаю. Ни с кем из руководителей «Балтики» не общался на этот счет. Я игрок «Балтики», — сказал Саусь.
Саусю 22 года, он выступает за «Балтику» с июля 2024 года. В текущем сезоне защитник забил 1 мяч и отдал 2 результативные передачи в 19 матчах за «Балтику» в разных турнирах.
Болейте за своих, а не против чужих!
Яркий пример, того же Козлова, который, в отличие от нынешних футболистов Балтики был более универсальным и раскрепощенным в команде Игнашевича, но не вписался в высоко техничный состав Краснодара.
