Петров рассказал, что для него значит «Торпедо» после 50 лет работы в клубе

вчера, 16:33

Администратор московского «Торпедо» Александр Петров желает каждому прожить 50 лет так, как он, проработавший столько времени в футбольном клубе.

4 декабря Петров получил приз ТАСС «За верность» имени бывшего футболиста московского «Спартака» и сборной СССР Федора Черенкова в категории «За преданность делу».

«Для меня „Торпедо“ — это знак на груди. Естественно, за ним есть еще один знак (татуировка — прим. источника). 50 лет в одной команде. Дай Бог каждому прожить так, как я прожил эти 50 лет», — сказал Петров.

«Получить такой приз очень почетно и правильно. Это важно для людей, которых, как правило, мы обычно не видим. Администраторы, которые работают на всех уровнях во всех лигах. Люди, которые любят работу в тишине. Они не слышат аплодисменты. Им аплодируют тогда, когда все хорошо, а у нас практически всегда все хорошо, понятно, что если ты не принесешь футболку, то в первую очередь за это будешь отвечать ты. Поэтому я очень благодарен», — добавил он.

О призе

Приз «За верность» был учрежден ТАСС при поддержке Министерства спорта РФ и ГК «Дело» в августе 2024 года. Первая церемония награждения прошла 4 декабря, в основных категориях — «Российская премьер-лига», «Первая лига» и «Вторая лига» — победителями стали вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев, защитник «Камаза» Руслан Аюкин и голкипер «Череповца» Андрей Пыркин соответственно. Также были определены обладатели наград в специальных номинациях. Приз «За вклад в российский футбол» получил президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев, «За выдающиеся достижения в жизни» — пожарный из Мурманской области Янис Шебут. В категории «Лучший воспитанник» приза был удостоен нападающий московского «Динамо» Константин Тюкавин, приз как «Лучший товарищ по команде» забрал вратарь «Зенита» Михаил Кержаков.

Победители номинаций были выбраны решением жюри. Состав жюри возглавил министр спорта РФ Михаил Дегтярев, также в него вошли президент Российской премьер-лиги Александр Алаев, президент Российского футбольного союза Александр Дюков, генеральный директор ТАСС Андрей Кондрашов, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, народный артист РФ Денис Мацуев, председатель попечительского совета Фонда развития территорий Сергей Степашин и основатель и председатель совета директоров ГК «Дело» Сергей Шишкарев.

Премия названа именем Федора Черенкова, поскольку восхищение его игрой объединяло всех болельщиков независимо от клубных пристрастий.