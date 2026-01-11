Top.Mail.Ru
Петров рассказал, что для него значит «Торпедо» после 50 лет работы в клубе

вчера, 16:33

Администратор московского «Торпедо» Александр Петров желает каждому прожить 50 лет так, как он, проработавший столько времени в футбольном клубе.

4 декабря Петров получил приз ТАСС «За верность» имени бывшего футболиста московского «Спартака» и сборной СССР Федора Черенкова в категории «За преданность делу».

«Для меня „Торпедо“ — это знак на груди. Естественно, за ним есть еще один знак (татуировка — прим. источника). 50 лет в одной команде. Дай Бог каждому прожить так, как я прожил эти 50 лет», — сказал Петров.

«Получить такой приз очень почетно и правильно. Это важно для людей, которых, как правило, мы обычно не видим. Администраторы, которые работают на всех уровнях во всех лигах. Люди, которые любят работу в тишине. Они не слышат аплодисменты. Им аплодируют тогда, когда все хорошо, а у нас практически всегда все хорошо, понятно, что если ты не принесешь футболку, то в первую очередь за это будешь отвечать ты. Поэтому я очень благодарен», — добавил он.

О призе

Приз «За верность» был учрежден ТАСС при поддержке Министерства спорта РФ и ГК «Дело» в августе 2024 года. Первая церемония награждения прошла 4 декабря, в основных категориях — «Российская премьер-лига», «Первая лига» и «Вторая лига» — победителями стали вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев, защитник «Камаза» Руслан Аюкин и голкипер «Череповца» Андрей Пыркин соответственно. Также были определены обладатели наград в специальных номинациях. Приз «За вклад в российский футбол» получил президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев, «За выдающиеся достижения в жизни» — пожарный из Мурманской области Янис Шебут. В категории «Лучший воспитанник» приза был удостоен нападающий московского «Динамо» Константин Тюкавин, приз как «Лучший товарищ по команде» забрал вратарь «Зенита» Михаил Кержаков.

Победители номинаций были выбраны решением жюри. Состав жюри возглавил министр спорта РФ Михаил Дегтярев, также в него вошли президент Российской премьер-лиги Александр Алаев, президент Российского футбольного союза Александр Дюков, генеральный директор ТАСС Андрей Кондрашов, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, народный артист РФ Денис Мацуев, председатель попечительского совета Фонда развития территорий Сергей Степашин и основатель и председатель совета директоров ГК «Дело» Сергей Шишкарев.

Премия названа именем Федора Черенкова, поскольку восхищение его игрой объединяло всех болельщиков независимо от клубных пристрастий.

shur
shur ответ Capral (раскрыть)
вчера в 19:46
...а у меня вопросов нет,всё определённо открыто и понятно,чудес не жду,знаю точно плотный футбол будет,надеюсь без травм,ляжем
пускай Перес думает что с новоиспечённым делать! Победа всегда бодрит и мотивирует, Я сразу таю и прощаю всех и вся, даже Месси ,хорошей игры!
Capral
Capral ответ shur (раскрыть)
вчера в 19:32
Сегодняшняя игра даст ответы на многие вопросы... Потом и поговорим.
shur
shur ответ Capral (раскрыть)
вчера в 19:27, ред.
...уязвима, но не ослаблена, состав хороший и результат на лицо! Заметь кто не вникает,а судит поверхностно,думают что всё у Барсы
замечательно!
Capral
Capral ответ shur (раскрыть)
вчера в 19:21
Индзаги знал как играть с Барсой и многие другие. Но если в прошлом сезоне, Барса побеждала и переворачивала игру, исключительно за счет атаки и сумашедшего прессинга, то в этом сезоне всего этого нет, а значит- команда стала еще более уязвима.
shur
shur ответ Capral (раскрыть)
вчера в 19:15
...беда в том,что с изученным футболом и противодействовать получается проще,зная как и где будут играть каталонцы,да вот не задача,практически ни у кого это не получается! В итоге Барса
на первом или в качестве Ла Лиге стоит усомнится, да нет вроде Сборная одна из лучших в Европе,круг замкнулся! Как то,Витя!
Capral
Capral ответ shur (раскрыть)
вчера в 18:43
Сенёк, у меня нет негатива к Флику, но есть только недоверие, к его давно и всеми изученному футболу, который, он не меняет.
shur
shur ответ Capral (раскрыть)
вчера в 18:28
..Вить, если у тебя негатив по Флику, то это отнюдь не значит ,что
вот так победитель известен на раз два и кстати многое зависит от того чего там в раздевалке парням напихает Алонсо?!?!?!
hs95neer2cws
hs95neer2cws
вчера в 18:13
Я помню то далекое время, когда Торпедо выигрывало, но затем проигрывали 2-3 игры всем кто ни попадя но у Спартака принципиально выигрывали.... :)))).... много прошло с той поры и наверное даже более 50 лет.
Варвар7
Варвар7
вчера в 18:08
Респект и уважуха Вам , Александр Капитонович !!!
9hc65228ptu8
9hc65228ptu8
вчера в 18:04
Как Тарантино пишет свои диалоги......
Alex_67
Alex_67
вчера в 17:48
По второму кругу пошли. Кто следующий? Лучший товарищ по команде? Или пожарный с Севера?
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 17:48
Ризван Уциев более 20 лет за Терек\Ахмат.
как никто, достоин премии за верность.
вот здесь клуб должен действовать.
Capral
Capral ответ sv_1969 (раскрыть)
вчера в 17:44
Приветствую, Володя!!!
Вполне возможно и 2:2. Hо я, про общий итог в пользу Реала.
sv_1969
sv_1969 ответ Capral (раскрыть)
вчера в 17:35
Приветствую Виктор! А я думаю в основное время ничья результатиная будет типа 2:2
sv_1969
sv_1969
вчера в 17:32
50 лет в клубе это СРОК!!! Больше чем в два раза Тюкавину лет!!
Capral
Capral ответ shur (раскрыть)
вчера в 17:28, ред.
В Испании или в СА?
Если ты про матч Барселона-Реал, то победитель известен - это Реал. Но не в силу гениальности Алонсо, но в силу глупости и примитивизма Флика.
Что касается Стрельцова и сходства с ним, то когда Великий С.Ф.Бондарчук поставил свой Шедевр "Ватерлоо", его критиковали за то, что актер Р.Стайгер не был похож на Наполеона внешне. Но главное для Бондарчука было создать внутренний образ Наполеона, и это получилось Гениально!!!!!!!
Вот так, и с актером Петровым, который воплотил образ Стрельцова, если не гениально, то достаточно убедительно. Мне понравилось.)))
8vkkyc6r5kds
8vkkyc6r5kds
вчера в 17:23
Такие патриоты это уже редкость, 50 лет это срок внушительный
shur
shur ответ Capral (раскрыть)
вчера в 17:12, ред.
...Минхерц, знаю за кого будешь топить сегодня в Испании,это твоё личное дело, но я Вить к тебе с интересной информацией! Совпадение случайное, в кино "Стрельцов" главную роль исполнил кто...???!!! Александр Петров,во как!!! Типаж вообще не похожий,
но актёр сам по себе неплохой,одарённый! Вот такая история,Старина!
Capral
Capral
вчера в 17:04
Вот, это я понимаю- ПРЕДАННОСТЬ одному Клубу!!!!!!! Человек еще был свидетелем последнего чемпионского сезона Торпедо-1976(осень)!!!!!!! Сколько поколений футболистов и тренеров прошло мимо Петрова, сколько всего радостного и не очень повидал этот человек... Уважение к таким Людям!!!!!!!
shur
shur
вчера в 16:59, ред.
...администратор - мозг и сердце Команды,однозначно!!!
А Он пол века на Зилу,
Не позавидуешь Волу!
Несчастья,беды превозмог!
Иначе жить бы и не смог! Браво!!!
Гость
