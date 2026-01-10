Top.Mail.Ru
Мбаппе работает в общей группе «Реала» перед финалом Суперкубка Испании

вчера, 21:29
БарселонаЛоготип футбольный клуб Барселона-:-Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)Реал22:00 Не начался

Французский нападающий Килиан Мбаппе тренируется в общей группе «Реала» перед финальным матчем за Суперкубок Испании против «Барселоны». Об этом сообщил журналист Альберто Перейро на своей странице в X.

31 декабря газета L'Equipe сообщила, что Мбаппе получил травму связок колена и пропустит минимум три недели. Из-за этого футболист изначально не отправился в Саудовскую Аравию, где проходит турнир, и пропустил полуфинальную игру против «Атлетико» (2:1), которая прошла 9 января. Однако позднее француз прибыл в расположение команды, а главный тренер «Реала» Хаби Алонсо допустил участие игрока в финальной встрече.

Мбаппе 27 лет, он выступает за «Реал» с лета 2024 года. За 2025 год француз забил 59 голов в официальных матчах и повторил клубный бомбардирский рекорд по этому показателю, который до этого единолично принадлежал португальскому нападающему Криштиану Роналду. По итогам сезона-2024/25 Мбаппе стал обладателем «Золотой бутсы», которая вручается лучшему бомбардиру чемпионатов стран, входящих в состав Союза европейских футбольных ассоциаций. В прошлом розыгрыше чемпионата Испании на счету футболиста 31 гол.

Встреча между «Реалом» и «Барселоной» пройдет 11 января. В прошлом сезоне каталонский клуб переиграл мадридскую команду в финале турнире со счетом 5:2.

ABir
ABir
вчера в 23:44
Вполне вероятно, чтобы болельщики получили 100% удовольствия от турнира, в концовке вполне вероятно выйдет.
Alex_67
Alex_67
вчера в 23:27
Вероятно, начнет матч на скамейке...
shur
shur
вчера в 22:42, ред.
...в 19-цать ЧМ стал, а теперь уже 27-семь, если хоть как то ещё себя не проявит, так и останется вечным чемпионом Франции, не более!!!
Парням удачи,настроя, мыслей интересных на поле и всё получится!
И тут дробь: "Барабанные палочки - 11-ое число не за горами!"
