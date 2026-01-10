Вратарь «Ньюкасла» отбил три удара в серии пенальти в матче Кубка Англии

1768070124

вчера, 21:35

«Ньюкасл» прошел «Борнмут» в матче 3-го раунда Кубка Англии. Основное время завершилось вничью 3:3, а в серии пенальти «сороки» победили 7:6. При этом голкипер «Ньюкасла» сумел отразить 3 удара.