Вратарь «Ньюкасла» отбил три удара в серии пенальти в матче Кубка Англии

вчера, 21:35
Ньюкасл ЮнайтедЛоготип футбольный клуб Ньюкасл Юнайтед (Ньюкасл-апон-Тайн)3 : 3Логотип футбольный клуб БорнмутБорнмутЗакончился после серии пенальти

«Ньюкасл» прошел «Борнмут» в матче 3-го раунда Кубка Англии. Основное время завершилось вничью 3:3, а в серии пенальти «сороки» победили 7:6. При этом голкипер «Ньюкасла» Аарон Рамсдейл сумел отразить 3 удара.

Недавно в финале Межконтинентального кубка российский вратарь ПСЖ Матвей Сафонов отбил 4 послематчевых пенальти, чем установил рекорд для турниров под эгидой ФИФА.

CCCP1922
CCCP1922
сегодня в 01:22
Повод задуматься... Пора включить в обязательную программу тренировок, пробития пенальти. Слишком много стали не забивать. Хватит считать 11-ти метровый штрафной удар лотереей. Сафонов показал, что их можно и нужно отбивать. Возрастает роль подготовки вратаря...
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear
сегодня в 00:16
Классно когда вратарь столь значительно определяет исход серии пенальти - сделать это отнюдь не просто, у бьющего преимущество.
Вещий
Вещий
вчера в 22:31
А наш Матвей круче оказался.... Ну а так красавец и теперь второй раунд.
Capral
Capral
вчера в 22:07
Умеет Н/К интригу подбросить. В прошлой игре, против Лидса-4:3, сегодня-3:3. Но признаться, мне Борнмут понравился больше, и по игре, и по технике исполнения. И сама игра очень живая, а центр поля команды не проходили, а пролетали. Два реальных момента были у Эванилсона и оба в холостую... Да и вратарь гостей не выручил в моменте с третьим голом- зазевался, не вышел на перехват и получил на последних минутах. Вообще, я такую игру называю пацанской. Слишком легко давались командам переходы из обороны в атаку и слишком многое позволяли форвардам соперника защитники команд...

Если оценить игру Вольтемаде, то на твердую троечку, с учетом незабитого пенальти. Но как правило, неуклюжий и тугодумный форвард, долго принимал решение и медленно разворачивался, хотя, голевой пас отдал отличный. Очень жаль Борнмут. Живая, игривая команда, стремительно переходящая из обороны в атаку длинным или средним пасом. Но вот, так бывает- не забили свои, получили от соперника. Ну и надо признать- везёт Н/К, вытаскивают, практически проигранные матчи. Ну а пенальти- это действия крепких нервов и мастерства, но точно не лотерея.
SHEARER
SHEARER
вчера в 21:41
Тоже молодчина!
Варвар7
Варвар7
вчера в 21:38, ред.
Но наш Матвей - всё равно лучше...)😛
