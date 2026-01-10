Вратарь «Ньюкасла» отбил три удара в серии пенальти в матче Кубка Англии

«Ньюкасл» прошел «Борнмут» в матче 3-го раунда Кубка Англии. Основное время завершилось вничью 3:3, а в серии пенальти «сороки» победили 7:6. При этом голкипер «Ньюкасла» Аарон Рамсдейл сумел отразить 3 удара.
Недавно в финале Межконтинентального кубка российский вратарь ПСЖ Матвей Сафонов отбил 4 послематчевых пенальти, чем установил рекорд для турниров под эгидой ФИФА.
Если оценить игру Вольтемаде, то на твердую троечку, с учетом незабитого пенальти. Но как правило, неуклюжий и тугодумный форвард, долго принимал решение и медленно разворачивался, хотя, голевой пас отдал отличный. Очень жаль Борнмут. Живая, игривая команда, стремительно переходящая из обороны в атаку длинным или средним пасом. Но вот, так бывает- не забили свои, получили от соперника. Ну и надо признать- везёт Н/К, вытаскивают, практически проигранные матчи. Ну а пенальти- это действия крепких нервов и мастерства, но точно не лотерея.
Если оценить игру Вольтемаде, то на твердую троечку, с учетом незабитого пенальти. Но как правило, неуклюжий и тугодумный форвард, долго принимал решение и медленно разворачивался, хотя, голевой пас отдал отличный. Очень жаль Борнмут. Живая, игривая команда, стремительно переходящая из обороны в атаку длинным или средним пасом. Но вот, так бывает- не забили свои, получили от соперника. Ну и надо признать- везёт Н/К, вытаскивают, практически проигранные матчи. Ну а пенальти- это действия крепких нервов и мастерства, но точно не лотерея.