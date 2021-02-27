|
2 : 0
завершен
27 февраля 2021, 20:00
суббота
|
Стадион Ренато ДальАра
|Мбайе Ибрахима
|1:0
|19’
|
Сансоне Никола
ассистент Бэрроу Муса
|2:0
|64’
|Ларангейра Данило
|9’
|40’
|Габаррон Патрик Хиль
|81’
|Худт Уэсли
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|46’
|Лулич Сенад
|Лаццари Мануэль
|65’
|Перейра Андреас
|Габаррон Патрик Хиль
|65’
|Мурики Ведат
|Иммобиле Чиро
|66’
|Катальди Данило
|Лейва Лукас
|Шутен Йерди
|Маттиас Сванберг
|74’
|Ольсен Андреас
|Орсолини Риккардо
|75’
|Поли Андреа
|Домингес Николас
|75’
|76’
|Кайседо Фелипе
|Альберто Луис
|Виньято Эмануэль
|Сансоне Никола
|79’
|Паласио Родриго
|Бэрроу Муса
|83’
|
|11
|Удары по воротам
|20
|
|
|6
|Удары в створ
|7
|
|
|9
|Фолы
|18
|
|
|4
|Угловые
|7
|
|
|0
|Офсайды
|3
|
|
|40%
|Владение мячом
|60%
|
|
|8
|Cэйвы
|4
|
|
|1
|Предупреждения
|2
|