В 25 Рейна Пепе Голов пропущено: 2 Спасений: 4 Пасы: 27 Точность пасов: 21 Минут сыграно: 90

З 33 Ачерби Франческо Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 2 Всего навесов: 7 Точные навесы: 3 Перехваты: 3 Выносы: 2 Пасы: 65 Точность пасов: 56 Минут сыграно: 90

З 4 Габаррон Патрик Хиль Фолов совершено: 1 Отборы: 3 Всего навесов: 3 Точные навесы: 1 Перехваты: 1 Выносы: 1 Желтые карточки: 1 Пасы: 38 Точность пасов: 32 Минут сыграно: 65

П 77 Марушич Адам Ударов всего: 2 Ударов в створ: 2 Офсайды: 1 Фолов заработано: 1 Всего навесов: 4 Пасы: 37 Точность пасов: 32 Минут сыграно: 90

З 14 Худт Уэсли Фолов совершено: 1 Перехваты: 2 Выносы: 3 Желтые карточки: 1 Пасы: 54 Точность пасов: 44 Минут сыграно: 90

П 10 Альберто Луис Ударов всего: 1 Фолов заработано: 1 Отборы: 1 Всего навесов: 4 Пасы: 61 Точность пасов: 55 Минут сыграно: 76

Н 11 Корреа Хоакин Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Фолов заработано: 3 Фолов совершено: 3 Всего навесов: 1 Заработанные пенальти: 1 Пасы: 31 Точность пасов: 27 Минут сыграно: 90

П 29 Лаццари Мануэль Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Фолов совершено: 3 Отборы: 3 Всего навесов: 1 Точные навесы: 1 Перехваты: 1 Пасы: 11 Точность пасов: 8 Минут сыграно: 45

П 6 Лейва Лукас Ударов всего: 1 Фолов совершено: 4 Отборы: 3 Перехваты: 1 Пасы: 47 Точность пасов: 40 Минут сыграно: 66

П 21 Милинкович-Савич Сергей Ударов всего: 2 Офсайды: 1 Фолов совершено: 3 Отборы: 3 Всего навесов: 4 Выносы: 1 Пасы: 49 Точность пасов: 34 Минут сыграно: 90

Н 17 Иммобиле Чиро Ударов всего: 2 Ударов в створ: 2 Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Перехваты: 1 Пенальти не забито: 1 Пасы: 21 Точность пасов: 19 Минут сыграно: 65

Запасные игроки

В 71 Алиа Марко

В 1 Стракоша Томас

З 37 Мусаккьо Матео

П 92 Акпа Акпро Жан-Даниэль

П 32 Катальди Данило Ударов всего: 1 Всего навесов: 1 Точные навесы: 1 Выносы: 1 Пасы: 20 Точность пасов: 18 Минут сыграно: 24

П 19 Лулич Сенад Фолов заработано: 1 Отборы: 2 Всего навесов: 1 Точные навесы: 1 Пасы: 36 Точность пасов: 24 Минут сыграно: 45

П 16 Пароло Марко

П 7 Перейра Андреас Фолов заработано: 1 Всего навесов: 7 Точные навесы: 1 Пасы: 11 Точность пасов: 9 Минут сыграно: 25

П 96 Фарес Мохаммед

Н 20 Кайседо Фелипе Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Фолов совершено: 1 Пасы: 3 Точность пасов: 3 Минут сыграно: 14