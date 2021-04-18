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Болонья - Специа
Торино - Рома

Текстовая онлайн трансляция матча Наполи против Интер

Наполи Логотип футбольный клуб Наполи (Неаполь) 1:1 Логотип футбольный клуб Интер (Милан) Интер
Наполи
1 : 1
завершен
18 апреля 2021, 21:45
воскресенье
Стартовый состав
Цена (млн. €): 358 - 519.5
Очков за игру в нац. чемп.: 2 - 2.4
Средний возраст: 26.9 - 27
Средний рост: 180.6 - 184
Легионеров: 7 - 8
Схемы: 4-2-3-1 - 3-5-2
Серия побед: 1 - 9
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Интер
Италия. Серия А 2020/2021, 31 тур
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
3.143.422.44
Лига Ставок 3.10 3.35 2.37
Фонбет Live! 10.50 1.17 9.50
Мелбет 2.89 3.74 2.40
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    38' Кулибали Калиду (26)
     
    74' Осимхен Виктор (9) уходит с поля, Мертенс Дрис (14) вышел на поле
     
    80' Демме Диего (4)
     
    87' Политано Маттео (21)
     
    2
    88' Мертенс Дрис (14)
    88' Зелински Петр (20) уходит с поля, Элмас Эльхиф (7) вышел на поле
     
    3
    90+1' Политано Маттео (21) уходит с поля, Хисай Эльсеид (23) вышел на поле
    90+1' Руис Фабиан (8) уходит с поля, Бакайоко Тьему (5) вышел на поле
    90+4' Манолас Константинос (44)
     
    36' (1:0) Автогол Ханданович Самир (1)
     
    55' (1:1) Эриксен Кристиан (24)
     
    62' Дармиан Маттео (36)
     
    69' Дармиан Маттео (36) уходит с поля, Перишич Иван (14) вышел на поле
     
    75' Мартинес Лаутаро (10) уходит с поля, Санчес Алексис (7) вышел на поле
     
    84' Эриксен Кристиан (24) уходит с поля, Гальярдини Роберто (5) вышел на поле
     
    90+4' Хакими Ашраф (2)
    Голы
    Ханданович Самир 1:0(А) 36’
    55’ 1:1 Эриксен Кристиан
    Наказания
    Кулибали Калиду 38’
    62’ Дармиан Маттео
    Демме Диего 80’
    Политано Маттео 87’
    Мертенс Дрис 88’
    Манолас Константинос 90+4’
    90+4’ Хакими Ашраф
    Замены
    Вышел Ушел Вышел Ушел
    69’ Перишич Иван Дармиан Маттео
    Мертенс Дрис Осимхен Виктор 74’
    75’ Санчес Алексис Мартинес Лаутаро
    84’ Гальярдини Роберто Эриксен Кристиан
    Элмас Эльхиф Зелински Петр 88’
    Хисай Эльсеид Политано Маттео 90+1’
    Бакайоко Тьему Руис Фабиан 90+1’
    Статистика
    		 12 Удары по воротам 10
    		1 Удары в створ 2
    		12 Фолы 12
    		3 Угловые 3
    		0 Офсайды 1
    		56% Владение мячом 44%
    		1 Cэйвы 1
    		5 Предупреждения 2
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    Все комментарии
    Roger Young
    Roger Young
    19 апреля в 14:26
    Непривычный логотип у Интера, но должен сказать, что лучше предыдущего.
    ЦСКА ПЕРВЫЙ
    ЦСКА ПЕРВЫЙ
    19 апреля в 07:05
    Автого психологически давит всегда.
    Nеrаzzurri
    Nеrаzzurri
    18 апреля в 23:44
    Интер скорее играл на результат, главное не проиграть, впринципе могли выигрывать, но Интер без курьёзных голов, это не Интер
    отдельно хочется отметить гол Эриксена, пушка конечно страшная
    1_DEIVID
    1_DEIVID
    18 апреля в 23:07
    Хороший гол Эриксена.
    Dauletbek
    Dauletbek
    18 апреля в 23:04
    Вот блин, 1:1
    Dauletbek
    Dauletbek
    18 апреля в 23:02
    Победа Наполи сделает чемпионат Италии напряжённым, за ЛЧ будет идти битва
    Nеrаzzurri
    Nеrаzzurri ответ Ozabot (раскрыть)
    18 апреля в 23:01
    ахаха, бывает
    Ozabot
    Ozabot ответ Nеrаzzurri (раскрыть)
    18 апреля в 22:58
    Точно. Блин, к этой смене логотипа как-то не адаптировался еще.
    Dauletbek
    Dauletbek
    18 апреля в 22:55
    Наполи вперёд
    Nеrаzzurri
    Nеrаzzurri ответ Ozabot (раскрыть)
    18 апреля в 22:46
    как бы, Наполи дома играет
    Ozabot
    Ozabot
    18 апреля в 22:45
    Играют две самые забивающие команды Италии. У «Интера» преимущество в составе, игра дома и более опытный тренер, а у «Наполи» выше мотивация, потому что «Юве» оступился против «Аталанты», а Гаттузо хочет уйти из клуба красиво, оставив после себя путевку в ЛЧ.
    Вообще непонятно, зачем увольнять тренера, который так хорошо начал?
    Nеrаzzurri
    Nеrаzzurri
    18 апреля в 22:44
    о, я уж думал, что без тупых привозов не будет, как я скучал по ним
    сразу вспомнился автогол Ранокки в сезоне 17 - 18 XD
    Мысыктар
    Мысыктар
    18 апреля в 22:39
    красава Наполи)
    УЕСКА
    УЕСКА
    18 апреля в 21:46
    Наполи не проиграет и ТМ 2.5.
    Camellot
    Camellot
    18 апреля в 21:36
    Вечер добрый гаспода
    VeniaminS
    VeniaminS
    18 апреля в 21:18
    ТМ3.25
    КЭТиК
    КЭТиК
    18 апреля в 20:18
    Дело пахнет ничьей.
    1bear
    1bear
    18 апреля в 19:49
    верю,что Интер не проиграет !
    RUPRICHT
    RUPRICHT
    18 апреля в 15:38
    «Интер» одержал вот уже одиннадцать побед подряд, оторвался от всех конкурентов и уверенной походкой направляется к долгожданному Скудетто. Самое важное в таких условиях – не расслабиться и не разгневать футбольную удачу, которая в последнее время «нерадзурри» благоволила: миланцы побеждали даже тогда, когда играли не лучшим образом. Все мы хотим увидеть результативный матч с высокими скоростями и большим количеством опасных моментов, но всё может пойти по иному, куда более прагматичному сценарию. «Наполи» неплох в обороне, «Интер» вообще почти не пропускает – без быстрого гола матч может превратиться в элегантные футбольные шахматы.
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