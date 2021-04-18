|
1 : 1
завершен
18 апреля 2021, 21:45
воскресенье
Стартовый состав
Цена (млн. €): 358 - 519.5
Очков за игру в нац. чемп.: 2 - 2.4
Средний возраст: 26.9 - 27
Средний рост: 180.6 - 184
Легионеров: 7 - 8
Схемы: 4-2-3-1 - 3-5-2
Серия побед: 1 - 9
|Ханданович Самир
|1:0(А)
|36’
|55’
|1:1
|Эриксен Кристиан
|Кулибали Калиду
|38’
|62’
|Дармиан Маттео
|Демме Диего
|80’
|Политано Маттео
|87’
|Мертенс Дрис
|88’
|Манолас Константинос
|90+4’
|90+4’
|Хакими Ашраф
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|69’
|Перишич Иван
|Дармиан Маттео
|Мертенс Дрис
|Осимхен Виктор
|74’
|75’
|Санчес Алексис
|Мартинес Лаутаро
|84’
|Гальярдини Роберто
|Эриксен Кристиан
|Элмас Эльхиф
|Зелински Петр
|88’
|Хисай Эльсеид
|Политано Маттео
|90+1’
|Бакайоко Тьему
|Руис Фабиан
|90+1’
|
|12
|Удары по воротам
|10
|
|
|1
|Удары в створ
|2
|
|
|12
|Фолы
|12
|
|
|3
|Угловые
|3
|
|
|0
|Офсайды
|1
|
|
|56%
|Владение мячом
|44%
|
|
|1
|Cэйвы
|1
|
|
|5
|Предупреждения
|2
|
отдельно хочется отметить гол Эриксена, пушка конечно страшная
отдельно хочется отметить гол Эриксена, пушка конечно страшная
Вообще непонятно, зачем увольнять тренера, который так хорошо начал?
Вообще непонятно, зачем увольнять тренера, который так хорошо начал?
сразу вспомнился автогол Ранокки в сезоне 17 - 18 XD
сразу вспомнился автогол Ранокки в сезоне 17 - 18 XD