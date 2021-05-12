|Кальяри
|0:0
|Фиорентина
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0 : 0
завершен
12 мая 2021, 19:30
среда
Стартовый состав
Цена (млн. €): 111.2 - 138
Очков за игру в нац. чемп.: 1 - 1.1
Средний возраст: 28.3 - 26
Средний рост: 182.1 - 186.4
Легионеров: 6 - 8
Схемы: 4-2-3-1 - 3-5-2
Серия побед: 1 - 1
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Стадион Сардиния Арена
|27’
|Пульгар Эрик
|Ликояннис Хараламбос
|35’
|67’
|Касерес Мартин
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|Карбони Андреа
|Дзаппа Габриэле
|46’
|46’
|Терраччано Пьетро
|Дронговски Бартломей
|63’
|Кастровилли Гаэтано
|Куаме Кристиан
|Дейола Алессандро
|Марин Рэзван
|69’
|70’
|Кальехон Хосе
|Бонавентура Джакомо
|71’
|Венути Лоренцо
|Касерес Мартин
|Черри Альберто
|Ликояннис Хараламбос
|86’
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|8
|Удары по воротам
|2
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|18
|Фолы
|10
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|3
|Угловые
|1
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|5
|Офсайды
|0
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|56%
|Владение мячом
|44%
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|1
|Предупреждения
|2
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