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5 : 1
завершен
23 мая 2021, 16:00
воскресенье
Стартовый состав
Цена (млн. €): 245 - 101.7
Очков за игру в нац. чемп.: 2.4 - 1.1
Средний возраст: 27.8 - 27.3
Средний рост: 183.7 - 185
Легионеров: 4 - 9
Схемы: 3-5-2 - 3-5-1-1
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Стадион Джузеппе Меацца
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Янг Эшли
ассистент Мартинес Лаутаро
|1:0
|8’
|Эриксен Кристиан
|2:0
|44’
|Мартинес Лаутаро
|3:0(П)
|55’
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Перишич Иван
ассистент Весино Матиас
|4:0
|64’
|Лукаку Ромелу
|5:0
|71’
|79’
|5:1(П)
|Перейра Роберто
|Мартинес Лаутаро
|26’
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|Эриксен Кристиан
|Сенси Стефано
|39’
|Паделли Даниэле
|Ханданович Самир
|46’
|Перишич Иван
|Хакими Ашраф
|57’
|Лукаку Ромелу
|Мартинес Лаутаро
|57’
|58’
|Льоренте Фернандо
|Окака-Чука Стефано
|59’
|Форестьери Фернандо
|Зегелар Марвин
|Санчес Алексис
|Пинамонти Андреа
|65’
|68’
|Макенго Жан-Виктор
|де Пауль Родриго
|88’
|Гаспарини Мануэль
|Муссо Хуан
|88’
|Палумбо Мартин
|Уолес
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|10
|Удары по воротам
|3
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|6
|Удары в створ
|0
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|9
|Фолы
|13
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|3
|Угловые
|2
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|44%
|Владение мячом
|56%
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|0
|Cэйвы
|2
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|1
|Предупреждения
|0
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