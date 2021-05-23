В 1 Ханданович Самир Пасы: 17 Точность пасов: 15 Минут сыграно: 45

З 95 Бастони Алессандро Отборы: 1 Всего навесов: 1 Перехваты: 3 Выносы: 4 Пасы: 62 Точность пасов: 60 Минут сыграно: 90

З 33 Д'Амброзио Данило Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Блоки: 1 Перехваты: 1 Выносы: 2 Пасы: 51 Точность пасов: 48 Минут сыграно: 90

З 13 Раноккья Андреа Фолов заработано: 1 Выносы: 2 Пасы: 52 Точность пасов: 49 Минут сыграно: 90

П 2 Хакими Ашраф Фолов заработано: 2 Отборы: 2 Всего навесов: 1 Заработанные пенальти: 1 Пасы: 18 Точность пасов: 14 Минут сыграно: 57

П 15 Янг Эшли Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Голов забито: 1 Фолов заработано: 1 Отборы: 1 Всего навесов: 2 Точные навесы: 1 Пасы: 32 Точность пасов: 28 Минут сыграно: 90

П 8 Весино Матиас Ударов всего: 2 Голевые передачи: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 2 Выносы: 1 Пасы: 31 Точность пасов: 25 Минут сыграно: 90

П 5 Гальярдини Роберто Фолов заработано: 3 Фолов совершено: 2 Отборы: 4 Перехваты: 1 Пасы: 44 Точность пасов: 37 Минут сыграно: 90

П 12 Сенси Стефано Фолов совершено: 2 Всего навесов: 2 Перехваты: 1 Пасы: 20 Точность пасов: 17 Минут сыграно: 39

Н 10 Мартинес Лаутаро Ударов всего: 3 Ударов в створ: 2 Голов забито: 1 Голевые передачи: 1 Фолов заработано: 3 Фолов совершено: 4 Отборы: 2 Выносы: 1 Желтые карточки: 1 Пенальти забито: 1 Пасы: 7 Точность пасов: 6 Минут сыграно: 57

Н 99 Пинамонти Андреа Фолов заработано: 3 Пасы: 14 Точность пасов: 8 Минут сыграно: 65

Запасные игроки

В 27 Паделли Даниэле Спасений: 1 Пасы: 12 Точность пасов: 12 Минут сыграно: 45

В 97 Раду Ионуц

З 6 де Врей Стефан

З 37 Шкриньяр Милан

П 23 Барелла Николо

П 22 Видаль Артуро

П 14 Перишич Иван Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Голов забито: 1 Всего навесов: 5 Перехваты: 1 Пасы: 8 Точность пасов: 5 Минут сыграно: 33

П 24 Эриксен Кристиан Ударов всего: 2 Ударов в створ: 2 Голов забито: 1 Фолов совершено: 1 Всего навесов: 2 Точные навесы: 1 Выносы: 1 Фол, который привел к пенальти: 1 Пасы: 32 Точность пасов: 26 Минут сыграно: 51

Н 9 Лукаку Ромелу Ударов всего: 2 Ударов в створ: 1 Голов забито: 1 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 2 Отборы: 1 Пасы: 7 Точность пасов: 7 Минут сыграно: 33