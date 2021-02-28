|Лестер Сити
|1:3
|Арсенал
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1 : 3
завершен
28 февраля 2021, 15:00
воскресенье
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Стадион Кинг Пауэр
|Тилеманс Юри
|1:0
|6’
|39’
|1:1
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Луис Давид
ассистент Виллиан
|45+2’
|1:2(П)
|Ляказетт Александр
|52’
|1:3
|Пепе Николя
|Томас Люк
|38’
|Тилеманс Юри
|72’
|90+3’
|Тирни Киран
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|42’
|Эдегор Мартин
|Смит-Роу Эмиль
|Олбрайтон Марк
|Томас Люк
|46’
|Юндер Дженгиз
|Барнс Харви
|51’
|66’
|Партей Томас
|Эль-Нени Мохамед
|Амарти Даниэль
|Эванс Джонни
|69’
|84’
|Обамеянг Пьер-Эмерик
|Ляказетт Александр
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|7
|Удары по воротам
|11
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|3
|Удары в створ
|4
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|15
|Фолы
|3
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|2
|Угловые
|7
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|0
|Офсайды
|1
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|44%
|Владение мячом
|56%
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|1
|Cэйвы
|2
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|2
|Предупреждения
|1
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Команда, которая влетает на своем поле позорному Арсеналу не должна играть в ЛЧ. Так и будет.
Команда, которая влетает на своем поле позорному Арсеналу не должна играть в ЛЧ. Так и будет.