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Лестер Сити - Арсенал
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Шеффилд Юнайтед - Ливерпуль

Текстовая онлайн трансляция матча Лестер Сити против Арсенал

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    6' (1:0) Тилеманс Юри (8)
     
    38' Томас Люк (33)
     
    46' Томас Люк (33) уходит с поля, Олбрайтон Марк (11) вышел на поле
     
    51' Барнс Харви (15) уходит с поля, Юндер Дженгиз (19) вышел на поле
     
    69' Эванс Джонни (6) уходит с поля, Амарти Даниэль (18) вышел на поле
     
    72' Тилеманс Юри (8)
     
    39' (1:1) Луис Давид (23) (Виллиан (12))
     
    42' Смит-Роу Эмиль (32) уходит с поля, Эдегор Мартин (11) вышел на поле
     
    45+2' (1:2) Ляказетт Александр (9)
     
    52' (1:3) Пепе Николя (19)
     
    66' Эль-Нени Мохамед (25) уходит с поля, Партей Томас (18) вышел на поле
     
    84' Ляказетт Александр (9) уходит с поля, Обамеянг Пьер-Эмерик (14) вышел на поле
     
    90+3' Тирни Киран (3)
    Голы
    Тилеманс Юри 1:0 6’
    39’ 1:1 Луис Давид
    ассистент Виллиан
    45+2’ 1:2(П) Ляказетт Александр
    52’ 1:3 Пепе Николя
    Наказания
    Томас Люк 38’
    Тилеманс Юри 72’
    90+3’ Тирни Киран
    Замены
    Вышел Ушел Вышел Ушел
    42’ Эдегор Мартин Смит-Роу Эмиль
    Олбрайтон Марк Томас Люк 46’
    Юндер Дженгиз Барнс Харви 51’
    66’ Партей Томас Эль-Нени Мохамед
    Амарти Даниэль Эванс Джонни 69’
    84’ Обамеянг Пьер-Эмерик Ляказетт Александр
    Статистика
    		 7 Удары по воротам 11
    		3 Удары в створ 4
    		15 Фолы 3
    		2 Угловые 7
    		0 Офсайды 1
    		44% Владение мячом 56%
    		1 Cэйвы 2
    		2 Предупреждения 1
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    Все комментарии
    Еноты за Арсенал
    Еноты за Арсенал ответ Тео Джонс (раскрыть)
    28 февраля в 22:05
    Тогда еще ТТХ не сыграл)
    Van Vanovich
    Van Vanovich
    28 февраля в 21:26
    Помощник артеты - Стевьенберг делает работу отлично!
    Тео Джонс
    Тео Джонс ответ Еноты за Арсенал (раскрыть)
    28 февраля в 20:25
    На десятом как бы))
    Санчо Панса
    Санчо Панса
    28 февраля в 19:03
    Да, удивительно, что Арсенал одержал победу в выездном матче с очень крепким Лестером! С очень важной и волевой победой, пушкари!
    Nazi
    Nazi
    28 февраля в 18:50
    Эх Лестер, Лестер :)

    Команда, которая влетает на своем поле позорному Арсеналу не должна играть в ЛЧ. Так и будет.
    particular
    particular
    28 февраля в 17:27
    Лестер что-то расклеился... В ЛЕ дома впухли Славии, да и нынче не "шмогли"...
    Beka_byaka
    Beka_byaka
    28 февраля в 17:21, ред.
    Артета и вправду строит новый Арсенал. Если ему доверяться и купят летом игроков, то в след сезоне думаю появится ещё один претендент.
    Брулин
    Брулин
    28 февраля в 17:16
    Начали ни шатко, ни валко, но к удивлению быстро переломили игру, во втором тайме лисы уже даже не брыкались. Видно вылет от Славии не случаен, дальше они будут только ниже падать
    25процентный клоун
    25процентный клоун
    28 февраля в 17:09
    Артета топ тренер
    Еноты за Арсенал
    Еноты за Арсенал
    28 февраля в 17:07
    Мы аж на 9-м месте, невероятный успех. Жаль, у команд выше на 2 игры меньше, поэтому подняться мало светит.
    Еноты за Арсенал
    Еноты за Арсенал ответ aNOOBis (раскрыть)
    28 февраля в 17:01
    Не три очка, а три очка и на выезде и с одним из лидеров (пусть и в плохой форме).
    Еноты за Арсенал
    Еноты за Арсенал
    28 февраля в 17:01
    Как можно резюмировать? Игра получилась достаточно яркая. Классически сыграл Ржака, тупо привезя гол. Но хорошо проявили себя Виллиан и Пепе, которые предложили интенсивную игру на половине "Лестера")
    aNOOBis
    aNOOBis
    28 февраля в 16:59
    Ох, 3 очка... Начал уже забывать как они выглядят
    Еноты за Арсенал
    Еноты за Арсенал ответ aNOOBis (раскрыть)
    28 февраля в 16:46, ред.
    Причем он заменил тоже не попадающего в темп Роу
    aNOOBis
    aNOOBis
    28 февраля в 16:45
    Сегодня Эдегор на соперника играет, не попадает в темп, один раз чуть Ихеначо 1в1с Лено не вывел
    Еноты за Арсенал
    Еноты за Арсенал
    28 февраля в 16:43
    Что-то "Лестер" после пропущенных только окончательно рассыпался, ступор у ребят
    aNOOBis
    aNOOBis
    28 февраля в 16:40
    Там ещё и Виллиан почувствовал вдохновение, всех накручивает как детей
    dimagas2
    dimagas2
    28 февраля в 16:40
    Какой подгон от соседей.Сегодня прям грех не грохнуть МЮ)))
    Еноты за Арсенал
    Еноты за Арсенал ответ 13 RUS (раскрыть)
    28 февраля в 16:39
    Роджерс концовки чемпионатов сливает в основном пока) Есть у него проблема.
    13 RUS
    13 RUS
    28 февраля в 16:36
    Лисы еще со Славией сломались, не думаю что там был слив
    aNOOBis
    aNOOBis ответ lobsterdam (раскрыть)
    28 февраля в 16:35
    Фортуну повернули ;-)
    Еноты за Арсенал
    Еноты за Арсенал ответ lobsterdam (раскрыть)
    28 февраля в 16:35
    В общем-то они не стали играть по счету как раз.. Не сели в оборону, хотя по идее могли
    aNOOBis
    aNOOBis ответ Bom Bom (раскрыть)
    28 февраля в 16:34
    Что-то поломалось :-D
    Igo0rek
    Igo0rek
    28 февраля в 16:33
    Ну и кто тут кричал, что Лестер чемпионом станет?))
    lobsterdam
    lobsterdam
    28 февраля в 16:32
    Лисы поверили было в свою фортуну, стали играть по счету, но фортуна повернулась к ним не тем местом.
    Еноты за Арсенал
    Еноты за Арсенал ответ Bom Bom (раскрыть)
    28 февраля в 16:32
    В последние два матча обстоятельства к этому вынуждают) С "Бенфикой" просто вальяжность в обоих матчах, которая поставила под угрозу выход, теперь Ржака)
    Bom Bom
    Bom Bom
    28 февраля в 16:31
    Арсенал забивает 3 мяча вторую игру подряд! Что с ними случилось?
    aNOOBis
    aNOOBis ответ Еноты за Арсенал (раскрыть)
    28 февраля в 16:26, ред.
    Пепе получил возможность не переживать за свою полезность, вышел в старте, складывается матч хорошо, теперь можно дразнить оборону финтами
    ilyafrom
    ilyafrom
    28 февраля в 16:23
    Как я и говорил Арсенал отберет очки у Лестера. Отрыв от Сити увеличится. Сегодня еще и Юнайтед очки потеряет
    aNOOBis
    aNOOBis ответ Еноты за Арсенал (раскрыть)
    28 февраля в 16:23
    Ну, может быть... Хочется верить, что Арсенал умеет взламывать оборону ;-)
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