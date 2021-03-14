В 1 Лено Бернд Голов пропущено: 1 Выносы: 1 Спасений: 2 Пасы: 20 Точность пасов: 13 Минут сыграно: 90

З 6 Габриэль Фолов совершено: 1 Блоки: 1 Пасы: 62 Точность пасов: 54 Минут сыграно: 90

З 23 Луис Давид Отборы: 1 Всего навесов: 1 Перехваты: 1 Выносы: 6 Пасы: 58 Точность пасов: 52 Минут сыграно: 90

З 17 Соареш Седрик Ударов всего: 1 Фолов совершено: 3 Отборы: 2 Всего навесов: 5 Перехваты: 1 Удары в каркас ворот: 1 Пасы: 41 Точность пасов: 35 Минут сыграно: 90

З 3 Тирни Киран Ударов всего: 1 Голевые передачи: 1 Фолов заработано: 1 Отборы: 6 Всего навесов: 7 Точные навесы: 1 Перехваты: 1 Пасы: 47 Точность пасов: 38 Минут сыграно: 90

П 34 Джака Гранит Ударов всего: 1 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 4 Отборы: 3 Перехваты: 3 Желтые карточки: 1 Пасы: 70 Точность пасов: 66 Минут сыграно: 90

П 18 Партей Томас Ударов всего: 2 Фолов заработано: 3 Фолов совершено: 1 Отборы: 3 Перехваты: 1 Пасы: 64 Точность пасов: 51 Минут сыграно: 90

П 7 Сака Бакайо Фолов заработано: 2 Всего навесов: 2 Точные навесы: 1 Пасы: 15 Точность пасов: 11 Минут сыграно: 45

П 32 Смит-Роу Эмиль Ударов всего: 1 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Всего навесов: 3 Перехваты: 1 Удары в каркас ворот: 1 Пасы: 37 Точность пасов: 36 Минут сыграно: 77

П 11 Эдегор Мартин Ударов всего: 2 Ударов в створ: 1 Голов забито: 1 Фолов заработано: 1 Отборы: 3 Всего навесов: 4 Перехваты: 1 Выносы: 1 Пасы: 57 Точность пасов: 55 Минут сыграно: 90

Н 9 Ляказетт Александр Ударов всего: 3 Ударов в створ: 2 Голов забито: 1 Фолов заработано: 4 Фолов совершено: 2 Отборы: 1 Всего навесов: 1 Пенальти забито: 1 Заработанные пенальти: 1 Пасы: 16 Точность пасов: 13 Минут сыграно: 88

Запасные игроки

В 33 Райан Мэти

З 2 Бельерин Эктор

З 16 Холдинг Роб

З 21 Чемберс Калум

П 8 Себальос Даниэль

П 25 Эль-Нени Мохамед Пасы: 3 Точность пасов: 2 Минут сыграно: 8

Н 12 Виллиан Пасы: 6 Точность пасов: 5 Минут сыграно: 13

Н 14 Обамеянг Пьер-Эмерик