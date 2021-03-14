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Арсенал - Тоттенхэм
Саутгемптон - Брайтон энд Хоув Альбион
Лестер Сити - Шеффилд Юнайтед
Манчестер Юнайтед - Вест Хэм

Текстовая онлайн трансляция матча Арсенал против Тоттенхэм

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    44' (1:1) Эдегор Мартин (11) (Тирни Киран (3))
     
    46' Сака Бакайо (7) уходит с поля, Пепе Николя (19) вышел на поле
     
    64' (2:1) Ляказетт Александр (9)
     
    77' Смит-Роу Эмиль (32) уходит с поля, Виллиан (12) вышел на поле
     
    82' Джака Гранит (34)
     
    88' Ляказетт Александр (9) уходит с поля, Эль-Нени Мохамед (25) вышел на поле
     
    19' Сон Хын-Мин (7) уходит с поля, Ламела Эрик (11) вышел на поле
     
    33' (0:1) Ламела Эрик (11) (Моура Лукас (27))
     
    40' Регилон (3)
     
    57' Бэйл Гарет (9) уходит с поля, Сиссоко Мусса (17) вышел на поле
     
    62' Н'Домбеле Тангай (28) уходит с поля, Алли Деле (20) вышел на поле
     
    63' Санчес Давинсон (6)
     
    69' Ламела Эрик (11)
     
    76' Ламела Эрик (11)
    Голы
    33’ 0:1 Ламела Эрик
    ассистент Моура Лукас
    Эдегор Мартин
    ассистент Тирни Киран     		1:1 44’
    Ляказетт Александр 2:1(П) 64’
    Наказания
    40’ Регилон
    63’ Санчес Давинсон
    69’ Ламела Эрик
    76’ Ламела Эрик
    Джака Гранит 82’
    Замены
    Вышел Ушел Вышел Ушел
    19’ Ламела Эрик Сон Хын-Мин
    Пепе Николя Сака Бакайо 46’
    57’ Сиссоко Мусса Бэйл Гарет
    62’ Алли Деле Н'Домбеле Тангай
    Виллиан Смит-Роу Эмиль 77’
    Эль-Нени Мохамед Ляказетт Александр 88’
    Статистика
    		 13 Удары по воротам 6
    		3 Удары в створ 3
    		12 Фолы 14
    		6 Угловые 3
    		0 Офсайды 1
    		53% Владение мячом 47%
    		2 Cэйвы 1
    		1 Предупреждения 4
    		0 Удаления 1
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    Все комментарии
    Тасманский дьявол
    Тасманский дьявол
    сегодня в 23:42
      протон1
      протон1
      сегодня в 23:32
      эта игра помогла думаю челси. и эвертон проиграл.
      aNOOBis
      aNOOBis ответ Ханханхан (раскрыть)
      сегодня в 22:51
      Нет
      Crooclin
      Crooclin ответ Летучий-Голландец. (раскрыть)
      сегодня в 22:45, ред.
        allemz
        allemz
        сегодня в 22:31
        Вот это голасо от Ламелы, зачет!
        cool4back
        cool4back ответ Crooclin (раскрыть)
        сегодня в 22:16
          Летучий-Голландец.
          Летучий-Голландец. ответ azkan (раскрыть)
          сегодня в 22:12
          Очень на это надеюсь!
          Сейчас очень важный отрезок, нельзя допускать осечек.
          cool4back
          cool4back ответ azkan (раскрыть)
          сегодня в 22:09
          Да, да! ДОГНАТЬ МАТРАСОВ! Реалу и Барсе установка! ДОГНАТЬ и поставить на место тех, кто уже 4-ый экспресс мне сливают против фиг-пойми кого !!! ФАС!!!
          azkan
          azkan ответ Летучий-Голландец. (раскрыть)
          сегодня в 22:07
          Барса хороший ход набрали. Думаю будет без чудес и эксцессов.
          Летучий-Голландец.
          Летучий-Голландец. ответ azkan (раскрыть)
          сегодня в 22:03
          Спасибо)
          Я только в этом дерби за Арсенал болел.
          А так, за Барселону.. надеюсь, завтра у тебя будет повод поздравить с победой😉
          Crooclin
          Crooclin ответ cool4back (раскрыть)
          сегодня в 22:03
            cool4back
            cool4back ответ azkan (раскрыть)
            сегодня в 22:03
            Ах ты... Злыдень! 😅🤣
            cool4back
            cool4back ответ ВиталикManUtdRus (раскрыть)
            сегодня в 22:02
            🤭😅😂 БИГ 10 !
            cool4back
            cool4back ответ Crooclin (раскрыть)
            сегодня в 22:00
            Эй... не надо ему никуда!!! ☝️😡😅 Ты тут песенки не пой, как красивый птичка! Тоттенхэму не нуже́н такая вот интрижка!
            azkan
            azkan ответ Летучий-Голландец. (раскрыть)
            сегодня в 22:00
            Ну да. Не обратил внимания. С победой вас!
            Тасманский дьявол
            Тасманский дьявол
            сегодня в 22:00
            Оливер и тут левую пенку нарисовал)))
            Помогает Ливерпулю как может - тащит в топ-4))
            ВиталикManUtdRus
            ВиталикManUtdRus
            сегодня в 21:59
            Нешуточная борьба идет за топ-10 АПЛ !
            Тасманский дьявол
            Тасманский дьявол ответ Roger Young (раскрыть)
            сегодня в 21:59
            За второе бороться нет смысла, сейчас клубы топ-4 играют в ЛЧ без квалификации, следовательно, что второе место, что четвертое.
            Летучий-Голландец.
            Летучий-Голландец. ответ azkan (раскрыть)
            сегодня в 21:58
            Спору нет)
            Я же вроде подчеркнул, что сегодня он красный)
            azkan
            azkan
            сегодня в 21:57
            С победой Арсенал! Не видел эту по всей видимости увлекательную игру.
            Но шпор надо было сбросить немного по туртаблице. Прекрасно справились. Спасибо!
            cool4back
            cool4back ответ ст_прапорщик (раскрыть)
            сегодня в 21:56
            Ахаха 🤣😅 Меня всегда веселит выражение лица у Доэрти... Такой потерянный всегда, коленки дрожат 🤭 Кирана зря потеряли.
            azkan
            azkan ответ Летучий-Голландец. (раскрыть)
            сегодня в 21:54
            )) Север Лондона может быть, на два часа красный. А так Лондон синий уже сколько лет)
            cool4back
            cool4back ответ Roger Young (раскрыть)
            сегодня в 21:52
            Неее. Нафиг нам второе место?! Мы, кто МЫ?! Мы те, кто при наличии Сона, Кейна, Лукаса и Алли паркуемся у своих ворот.
            cool4back
            cool4back ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
            сегодня в 21:49
            Голова Габи подвернулась потому-что дятел - Д.Санчес добивал. Будь на его месте кто другой, мяч бы залетел 🤪🤣
            Roger Young
            Roger Young
            сегодня в 21:48
            Похоже Тоттенхэм не хочет бороться за второе место
            Crooclin
            Crooclin ответ A.S.A (раскрыть)
            сегодня в 21:47
            Так нас не зря валидольщиками прозвали)
            cool4back
            cool4back ответ ст_прапорщик (раскрыть)
            сегодня в 21:45
            Привет! ✌️🤙 Вот смотри. Вытянутая клишня была? Была. Игрока сбил? Сбил! А промахнулся до этого Ляказет или нет, не имеет значения. Пенальти был поставлен конкретно за контакт против нападающего.
            Crooclin
            Crooclin ответ cool4back (раскрыть)
            сегодня в 21:45
            Лукасу Моуре дааавно пора куда получше из Тоттенхэма, сразу же после хет-трика в ворота Аякса
            Rizo1
            Rizo1
            сегодня в 21:43
            Маур как тренер уже потух..... Переводами лучше бы занимался!
            Брулин
            Брулин
            сегодня в 21:42
            Моуринью: не вижу смысла смотреть на «Арсенал», потому что они гораздо ниже нас в таблице
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