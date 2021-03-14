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2 : 1
завершен
сегодня, 19:30
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Стадион Эмирейтс
|33’
|0:1
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Ламела Эрик
ассистент Моура Лукас
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Эдегор Мартин
ассистент Тирни Киран
|1:1
|44’
|Ляказетт Александр
|2:1(П)
|64’
|40’
|Регилон
|63’
|Санчес Давинсон
|69’
|Ламела Эрик
|76’
|Ламела Эрик
|Джака Гранит
|82’
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|19’
|Ламела Эрик
|Сон Хын-Мин
|Пепе Николя
|Сака Бакайо
|46’
|57’
|Сиссоко Мусса
|Бэйл Гарет
|62’
|Алли Деле
|Н'Домбеле Тангай
|Виллиан
|Смит-Роу Эмиль
|77’
|Эль-Нени Мохамед
|Ляказетт Александр
|88’
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|13
|Удары по воротам
|6
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|3
|Удары в створ
|3
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|12
|Фолы
|14
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|6
|Угловые
|3
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|0
|Офсайды
|1
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|53%
|Владение мячом
|47%
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|2
|Cэйвы
|1
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|1
|Предупреждения
|4
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|0
|Удаления
|1
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Нет чтобы добить соперника после удаления - нужно обязательно прижаться к своим воротам и позволять сопернику играть, как хочется, хотя до этого 75 минут мордой об газон возили. А, и да, и обязательно дополнительного опорника выпустить, для "укрепления" защиты.
Так или иначе, игра понравилась. Троица Роу-Эдегор-Сака делают своё дело. Всех с победой!
Нет чтобы добить соперника после удаления - нужно обязательно прижаться к своим воротам и позволять сопернику играть, как хочется, хотя до этого 75 минут мордой об газон возили. А, и да, и обязательно дополнительного опорника выпустить, для "укрепления" защиты.
Так или иначе, игра понравилась. Троица Роу-Эдегор-Сака делают своё дело. Всех с победой!