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Текстовая онлайн трансляция матча Эвертон против Тоттенхэм

Эвертон Логотип футбольный клуб Эвертон (Ливерпуль) 2:2 Логотип футбольный клуб Тоттенхэм (Лондон) Тоттенхэм
Эвертон
2 : 2
завершен
16 апреля 2021, 22:00
пятница
Стартовый состав
Цена (млн. €): 293 - 407
Очков за игру в нац. чемп.: 1.6 - 1.6
Средний возраст: 26.2 - 27.5
Средний рост: 182.2 - 183.7
Легионеров: 5 - 9
Схемы: 3-5-1-1 - 3-4-1-2
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Тоттенхэм
Англия. Премьер-Лига 2020/2021, 32 тур
Стадион Гудисон Парк
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    21' Дэвис Том (26)
     
    31' (1:1) Сигурдссон Гильфи (10)
     
    61' Ивоби Алекс (17) уходит с поля, Коулмен Шеймус (23) вышел на поле
     
    62' (2:1) Сигурдссон Гильфи (10) (Коулмен Шеймус (23))
     
    84' Дэвис Том (26) уходит с поля, Кинг Джошуа (11) вышел на поле
     
    7' Хейбьерг Пьер-Эмиль (5)
     
    27' (0:1) Кейн Харри (10)
     
    2
    64' Регилон (3) уходит с поля, Моура Лукас (27) вышел на поле
    64' Н'Домбеле Тангай (28) уходит с поля, Ламела Эрик (11) вышел на поле
     
    68' (2:2) Кейн Харри (10)
     
    90+3' Кейн Харри (10) уходит с поля, Алли Деле (20) вышел на поле
    Голы
    27’ 0:1 Кейн Харри
    Сигурдссон Гильфи 1:1(П) 31’
    Сигурдссон Гильфи
    ассистент Коулмен Шеймус     		2:1 62’
    68’ 2:2 Кейн Харри
    Наказания
    7’ Хейбьерг Пьер-Эмиль
    Дэвис Том 21’
    Замены
    Вышел Ушел Вышел Ушел
    Коулмен Шеймус Ивоби Алекс 61’
    64’ Моура Лукас Регилон
    64’ Ламела Эрик Н'Домбеле Тангай
    Кинг Джошуа Дэвис Том 84’
    90+3’ Алли Деле Кейн Харри
    Статистика
    		 18 Удары по воротам 12
    		7 Удары в створ 3
    		8 Фолы 8
    		6 Угловые 3
    		2 Офсайды 0
    		53% Владение мячом 47%
    		1 Cэйвы 5
    		1 Предупреждения 1
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    Все комментарии
    Crooclin
    Crooclin
    17 апреля в 10:49
    Дабл дубль)
    Klaus-S
    Klaus-S
    17 апреля в 07:18
    Хороший результат для конкурентов этих двух команд .
    Мне очень нравился Тоттенхэм Почеттино . Но то во что его превратил Жозе, нравится не может никому .
    nikoladolgov
    nikoladolgov
    17 апреля в 07:11, ред.
      ЦСКА ПЕРВЫЙ
      ЦСКА ПЕРВЫЙ
      17 апреля в 05:49
      Дубль от Кейна.
      Ironigor
      Ironigor
      17 апреля в 02:21
      Эвертон - Тоттенхэм
      Сигурдсон против Кейна . Достойная игра двух форвардов . Но игра Тоттенхема в последнее время вообще не впечатляет. Можно сказать что Кейн спас Тоттенхэм от поражения. И по статистике прекрасно видно, что Тоттенхэм должен был проиграть это противостояние . Ничья оказалась в пользу конкурентов. Ждём борьбы за лигу европы и лигу чемпионов !!! Всем Добра !!!
      Nеrаzzurri
      Nеrаzzurri
      17 апреля в 00:36
      ну да, теперь точно, Ливер и Челси летят в зону ЛЧ
      интересно, удержатся ли Лестер и Вест Хэм или кто то из них в зоне ЛЧ
      azkan
      azkan ответ Roger Young (раскрыть)
      17 апреля в 00:06
      Этого я и хотел. Чем меньше претендентов тем лучше)
      Roger Young
      Roger Young
      17 апреля в 00:03
      Жаль, результат на руку конкурентам
      azkan
      azkan
      16 апреля в 23:45
      Хотя пусть будет ничья, боевая. Заслужили оба.
      azkan
      azkan
      16 апреля в 23:43
      Мдааа.. интересненько. Сейчас кульминация матча будет. От Кейна ждем хэт-трик.
      nikoladolgov
      nikoladolgov
      16 апреля в 22:42
      Неудачники !
      goalaktika
      goalaktika
      16 апреля в 22:07
      Мэтр культурно объяснить капризному, где раки зимуют
      1bear
      1bear
      16 апреля в 21:42
      верю в победу Эвертона !!!
      zdeniss
      zdeniss
      16 апреля в 21:32
      Ставлю на шпор
      modestregista
      modestregista
      16 апреля в 20:43
      Потому что это наглядное футбольное пособие.
      dimagas2
      dimagas2
      16 апреля в 18:40
      Эвертон тоже на спаде,так что ничейка.
      Tormentor
      Tormentor
      16 апреля в 16:28
      Ничья будет идеальна =)
      КЭТиК
      КЭТиК
      16 апреля в 08:55
      Дело пахнет ничьей.
      swed27
      swed27
      16 апреля в 00:38
      Шпоры не проиграют
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