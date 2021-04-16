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2 : 2
завершен
16 апреля 2021, 22:00
пятница
Стартовый состав
Цена (млн. €): 293 - 407
Очков за игру в нац. чемп.: 1.6 - 1.6
Средний возраст: 26.2 - 27.5
Средний рост: 182.2 - 183.7
Легионеров: 5 - 9
Схемы: 3-5-1-1 - 3-4-1-2
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Стадион Гудисон Парк
|27’
|0:1
|Кейн Харри
|Сигурдссон Гильфи
|1:1(П)
|31’
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Сигурдссон Гильфи
ассистент Коулмен Шеймус
|2:1
|62’
|68’
|2:2
|Кейн Харри
|7’
|Хейбьерг Пьер-Эмиль
|Дэвис Том
|21’
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|Коулмен Шеймус
|Ивоби Алекс
|61’
|64’
|Моура Лукас
|Регилон
|64’
|Ламела Эрик
|Н'Домбеле Тангай
|Кинг Джошуа
|Дэвис Том
|84’
|90+3’
|Алли Деле
|Кейн Харри
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|18
|Удары по воротам
|12
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|7
|Удары в створ
|3
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|8
|Фолы
|8
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|6
|Угловые
|3
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|2
|Офсайды
|0
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|53%
|Владение мячом
|47%
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|1
|Cэйвы
|5
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|1
|Предупреждения
|1
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Мне очень нравился Тоттенхэм Почеттино . Но то во что его превратил Жозе, нравится не может никому .
Мне очень нравился Тоттенхэм Почеттино . Но то во что его превратил Жозе, нравится не может никому .
Сигурдсон против Кейна . Достойная игра двух форвардов . Но игра Тоттенхема в последнее время вообще не впечатляет. Можно сказать что Кейн спас Тоттенхэм от поражения. И по статистике прекрасно видно, что Тоттенхэм должен был проиграть это противостояние . Ничья оказалась в пользу конкурентов. Ждём борьбы за лигу европы и лигу чемпионов !!! Всем Добра !!!
Сигурдсон против Кейна . Достойная игра двух форвардов . Но игра Тоттенхема в последнее время вообще не впечатляет. Можно сказать что Кейн спас Тоттенхэм от поражения. И по статистике прекрасно видно, что Тоттенхэм должен был проиграть это противостояние . Ничья оказалась в пользу конкурентов. Ждём борьбы за лигу европы и лигу чемпионов !!! Всем Добра !!!
интересно, удержатся ли Лестер и Вест Хэм или кто то из них в зоне ЛЧ
интересно, удержатся ли Лестер и Вест Хэм или кто то из них в зоне ЛЧ