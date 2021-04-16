В 1 Льорис Уго Голов пропущено: 2 Спасений: 5 Пасы: 32 Точность пасов: 21 Минут сыграно: 94

З 4 Алдервейрелд Тоби Ударов всего: 1 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Перехваты: 1 Выносы: 5 Удары в каркас ворот: 1 Пасы: 51 Точность пасов: 40 Минут сыграно: 94

П 24 Орье Серж Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Перехваты: 1 Выносы: 1 Пасы: 30 Точность пасов: 21 Минут сыграно: 94

П 3 Регилон Фолов совершено: 1 Отборы: 4 Всего навесов: 2 Фол, который привел к пенальти: 1 Пасы: 19 Точность пасов: 12 Минут сыграно: 64

З 14 Родон Джо Фолов заработано: 1 Отборы: 2 Перехваты: 2 Выносы: 2 Пасы: 40 Точность пасов: 32 Минут сыграно: 94

З 15 Дайер Эрик Фолов заработано: 1 Отборы: 2 Всего навесов: 1 Перехваты: 1 Выносы: 2 Пасы: 65 Точность пасов: 53 Минут сыграно: 94

П 28 Н'Домбеле Тангай Фолов заработано: 2 Фолов совершено: 1 Отборы: 2 Всего навесов: 2 Перехваты: 1 Пасы: 13 Точность пасов: 10 Минут сыграно: 64

П 17 Сиссоко Мусса Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Выносы: 1 Пасы: 44 Точность пасов: 37 Минут сыграно: 94

П 5 Хейбьерг Пьер-Эмиль Фолов совершено: 1 Отборы: 2 Перехваты: 1 Желтые карточки: 1 Пасы: 55 Точность пасов: 44 Минут сыграно: 94

Н 10 Кейн Харри Ударов всего: 4 Ударов в створ: 2 Голов забито: 2 Фолов заработано: 1 Отборы: 1 Выносы: 1 Удары в каркас ворот: 1 Пасы: 35 Точность пасов: 27 Минут сыграно: 93

Н 7 Сон Хын-Мин Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Фолов заработано: 1 Отборы: 2 Всего навесов: 3 Точные навесы: 1 Перехваты: 1 Пасы: 26 Точность пасов: 16 Минут сыграно: 94

Запасные игроки

В 12 Харт Джо

З 6 Санчес Давинсон

З 25 Танганга Джафет

П 20 Алли Деле Минут сыграно: 1

П 11 Ламела Эрик Ударов всего: 1 Фолов совершено: 2 Отборы: 2 Всего навесов: 1 Пасы: 13 Точность пасов: 12 Минут сыграно: 30

П 18 Ло Чельсо Джовани

П 27 Моура Лукас Всего навесов: 1 Точные навесы: 1 Пасы: 8 Точность пасов: 5 Минут сыграно: 30

П 8 Уинкс Харри