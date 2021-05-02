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4 : 0
завершен
02 мая 2021, 21:15
воскресенье
Стартовый состав
Очков за игру в нац. чемп.: 1.6 - 0.6
Средний возраст: 27.8 - 27.3
Легионеров: 8 - 4
Схемы: 4-2-3-1 - 3-4-1-2
Серия побед: 0 - 1
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Стадион Тоттенхэм Хотспур Стэдиум (Лондон)
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Бэйл Гарет
ассистент Орье Серж
|1:0
|36’
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Бэйл Гарет
ассистент Сон Хын-Мин
|2:0
|61’
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Бэйл Гарет
ассистент Орье Серж
|3:0
|69’
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Сон Хын-Мин
ассистент Бергвейн Стевен
|4:0
|77’
|18’
|Иган Джон
|Хейбьерг Пьер-Эмиль
|88’
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|46’
|Берге Сандер
|Богл Джейден
|46’
|Берк Оливер
|Брюстер Риан
|Уинкс Харри
|Ло Чельсо Джовани
|70’
|Бергвейн Стевен
|Бэйл Гарет
|75’
|Ламела Эрик
|Алли Деле
|78’
|83’
|Муссе Лис
|МакГолдрик Дэвид
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|20
|Удары по воротам
|8
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|11
|Удары в створ
|1
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|8
|Фолы
|9
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|6
|Угловые
|6
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|3
|Офсайды
|0
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|66%
|Владение мячом
|34%
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|1
|Cэйвы
|6
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|1
|Предупреждения
|1
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02.05.2021 20:40:43
Где это у меня был флуд?
флуд и Оффтоп
02.05.2021 22:28:13
П 5.1. Флуд (в т.ч. в хэштегах)
https://www.soccer.ru/rules
3) Комментарий: 50 очков. В любом материале, в течение 8 часов после его публикации; в любом матче до его начала: в любом объекте карты, в некоторых хэштегах (начисление не чаще чем раз в час). Но флуд запрещен! 4) Первый комментарий в новости или записи в течение суток после их публикации: 10 очков, начисление не чаще чем раз в час. Но флуд (например, сообщение из одного или двух слов) запрещен! В случае редактирования первого комментария очки не начисляются.
https://www.soccer.ru/game?from=tab
02.05.2021 20:40:43
Где это у меня был флуд?
флуд и Оффтоп
02.05.2021 22:28:13
П 5.1. Флуд (в т.ч. в хэштегах)
https://www.soccer.ru/rules
3) Комментарий: 50 очков. В любом материале, в течение 8 часов после его публикации; в любом матче до его начала: в любом объекте карты, в некоторых хэштегах (начисление не чаще чем раз в час). Но флуд запрещен! 4) Первый комментарий в новости или записи в течение суток после их публикации: 10 очков, начисление не чаще чем раз в час. Но флуд (например, сообщение из одного или двух слов) запрещен! В случае редактирования первого комментария очки не начисляются.
https://www.soccer.ru/game?from=tab