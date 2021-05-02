В 1 Льорис Уго Спасений: 1 Пасы: 19 Точность пасов: 16 Минут сыграно: 94

З 4 Алдервейрелд Тоби Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Блоки: 2 Выносы: 2 Пасы: 80 Точность пасов: 73 Минут сыграно: 94

З 24 Орье Серж Голевые передачи: 2 Фолов совершено: 1 Отборы: 2 Всего навесов: 2 Перехваты: 2 Выносы: 1 Пасы: 86 Точность пасов: 82 Минут сыграно: 94

З 3 Регилон Ударов всего: 1 Фолов совершено: 1 Всего навесов: 1 Выносы: 1 Пасы: 60 Точность пасов: 55 Минут сыграно: 94

П 20 Алли Деле Ударов всего: 2 Ударов в створ: 2 Фолов заработано: 2 Фолов совершено: 1 Отборы: 3 Всего навесов: 1 Перехваты: 2 Пасы: 59 Точность пасов: 49 Минут сыграно: 78

З 15 Дайер Эрик Фолов совершено: 1 Блоки: 1 Выносы: 5 Пасы: 71 Точность пасов: 67 Минут сыграно: 94

П 18 Ло Чельсо Джовани Ударов всего: 1 Фолов заработано: 2 Отборы: 3 Всего навесов: 2 Выносы: 1 Пасы: 75 Точность пасов: 67 Минут сыграно: 70

П 5 Хейбьерг Пьер-Эмиль Фолов совершено: 3 Перехваты: 2 Выносы: 3 Желтые карточки: 1 Пасы: 98 Точность пасов: 95 Минут сыграно: 94

П 9 Бэйл Гарет Ударов всего: 6 Ударов в створ: 5 Голов забито: 3 Фолов заработано: 2 Отборы: 1 Перехваты: 1 Пасы: 30 Точность пасов: 23 Минут сыграно: 75

Н 10 Кейн Харри Ударов всего: 4 Ударов в створ: 1 Офсайды: 2 Всего навесов: 3 Точные навесы: 1 Перехваты: 1 Пасы: 35 Точность пасов: 29 Минут сыграно: 94

П 7 Сон Хын-Мин Ударов всего: 2 Ударов в створ: 2 Голов забито: 1 Голевые передачи: 1 Офсайды: 1 Фолов заработано: 2 Фолов совершено: 1 Всего навесов: 5 Точные навесы: 2 Пасы: 47 Точность пасов: 45 Минут сыграно: 94

Запасные игроки

В 12 Харт Джо

З 2 Доэрти Мэтт

З 6 Санчес Давинсон

П 11 Ламела Эрик Пасы: 13 Точность пасов: 12 Минут сыграно: 16

П 27 Моура Лукас

П 28 Н'Домбеле Тангай

П 17 Сиссоко Мусса

П 8 Уинкс Харри Отборы: 2 Блоки: 1 Пасы: 28 Точность пасов: 26 Минут сыграно: 24