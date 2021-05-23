|Вест Хэм
|3:0
|Саутгемптон
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3 : 0
завершен
23 мая 2021, 18:00
воскресенье
Стартовый состав
Цена (млн. €): 200.5 - 178.5
Очков за игру в нац. чемп.: 1.7 - 1.1
Средний возраст: 28.6 - 26.2
Легионеров: 5 - 6
Схемы: 4-2-3-1 - 4-4-2
Серия побед: 1 - 0
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Стадион Лондон Стэдиум
|Форнальс Пабло
|1:0
|30’
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Форнальс Пабло
ассистент Цоуфал Владимир
|2:0
|33’
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Райс Деклан
ассистент Форнальс Пабло
|3:0
|86’
|48’
|Беднарек Ян
|67’
|Диалло Ибраима
|73’
|Салису Мохамед
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|60’
|Ромеу Ориоль
|Уокер-Питерс Кайл
|62’
|Телла Натан
|Минамино Такуми
|Бенрахма Мохамед
|Антонио Мичейл
|69’
|Нобл Марк
|Боуэн Джаррод
|84’
|84’
|Обафеми Майкл
|Ингс Дэнни
|Диоп Исса
|Райс Деклан
|90+2’
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|14
|Удары по воротам
|17
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|7
|Удары в створ
|5
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|5
|Фолы
|9
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|2
|Угловые
|3
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|5
|Офсайды
|2
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|36%
|Владение мячом
|64%
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|5
|Cэйвы
|4
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|0
|Предупреждения
|3
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Может Мойес в Эвертон вернётся
Может Мойес в Эвертон вернётся