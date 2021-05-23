В 1 Фабьянски Лукаш Выносы: 1 Спасений: 5 Пасы: 32 Точность пасов: 18 Минут сыграно: 90

З 15 Доусон Крейг Ударов всего: 1 Фолов заработано: 1 Блоки: 1 Перехваты: 2 Выносы: 2 Пасы: 16 Точность пасов: 11 Минут сыграно: 90

З 3 Крессуэлл Аарон Отборы: 1 Блоки: 1 Всего навесов: 5 Точные навесы: 1 Выносы: 3 Пасы: 36 Точность пасов: 26 Минут сыграно: 90

З 21 Огбонна Анжело Выносы: 2 Пасы: 29 Точность пасов: 20 Минут сыграно: 90

З 5 Цоуфал Владимир Голевые передачи: 1 Фолов заработано: 1 Отборы: 1 Всего навесов: 3 Точные навесы: 1 Выносы: 1 Пасы: 22 Точность пасов: 14 Минут сыграно: 90

Н 30 Антонио Мичейл Фолов заработано: 1 Отборы: 1 Всего навесов: 1 Пасы: 16 Точность пасов: 14 Минут сыграно: 69

П 11 Лингард Джесси Ударов всего: 2 Ударов в створ: 1 Офсайды: 2 Фолов заработано: 3 Фолов совершено: 1 Всего навесов: 1 Пасы: 26 Точность пасов: 21 Минут сыграно: 90

П 41 Райс Деклан Ударов всего: 2 Ударов в створ: 1 Голов забито: 1 Фолов заработано: 1 Отборы: 2 Пасы: 34 Точность пасов: 25 Минут сыграно: 89

П 28 Соучек Томаш Ударов всего: 1 Офсайды: 1 Фолов совершено: 2 Отборы: 2 Блоки: 1 Всего навесов: 1 Перехваты: 3 Выносы: 2 Пасы: 42 Точность пасов: 22 Минут сыграно: 90

П 18 Форнальс Пабло Ударов всего: 4 Ударов в створ: 3 Голов забито: 2 Голевые передачи: 1 Офсайды: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 3 Всего навесов: 1 Перехваты: 3 Выносы: 2 Пасы: 30 Точность пасов: 25 Минут сыграно: 90

П 20 Боуэн Джаррод Ударов всего: 2 Ударов в створ: 2 Офсайды: 1 Фолов заработано: 2 Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Всего навесов: 3 Точные навесы: 1 Перехваты: 2 Пасы: 10 Точность пасов: 6 Минут сыграно: 84

Запасные игроки

В 35 Рэндольф Даррен

З 4 Бальбуэна Фабиан

З 31 Джонсон Бенжамин

З 23 Диоп Исса Минут сыграно: 1

З 24 Фредерикс Райан

П 16 Нобл Марк Минут сыграно: 10

Н 9 Бенрахма Мохамед Ударов всего: 1 Отборы: 1 Перехваты: 1 Пасы: 2 Минут сыграно: 21

Н 45 Одубеко Адемипо