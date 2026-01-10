Top.Mail.Ru
Стал известен план подготовки «Динамо» перед возобновлением сезона РПЛ

сегодня, 13:16

Московский футбольный клуб «Динамо» проведет три сбора в ОАЭ перед возобновлением сезона. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Первый сбор пройдет с 14 по 26 января, московский клуб проведет два товарищеских матча в рамках международного турнира. Второй сбор запланирован на 29 января — 10 февраля, москвичи сыграют с тремя соперниками. Заключительный сбор пройдет с 13 по 22 февраля с двумя контрольными играми.

«Динамо» занимает 10-е место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ), набрав 21 очко в 18 матчах. Московский клуб впервые проведет зимние сборы с Роланом Гусевым в качестве главного тренера.

shlomo
shlomo
сегодня в 15:09
Есть ли у вас план, мистер Фикс?
Есть ли у меня план? Есть ли у меня план? Да у меня целых три плана!
баск
баск
сегодня в 14:40, ред.
Ну, это ещё пока не план, а лишь эскиз плана)
Соперники на 1 и 3 сборах точно не определены, а по матчам турнира четырёх
на 2 сборе не определены даты матчей..

Вот план у ЦСКА практически готов, а мы пока телимся и собственно плана ждём
с нетерпением)
Варвар7
Варвар7
сегодня в 14:06
Планов "грамадье" - посмотрим результаты...
