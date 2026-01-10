Стал известен план подготовки «Динамо» перед возобновлением сезона РПЛ

1768040210

сегодня, 13:16

Московский футбольный клуб «Динамо» проведет три сбора в ОАЭ перед возобновлением сезона. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Первый сбор пройдет с 14 по 26 января, московский клуб проведет два товарищеских матча в рамках международного турнира. Второй сбор запланирован на 29 января — 10 февраля, москвичи сыграют с тремя соперниками. Заключительный сбор пройдет с 13 по 22 февраля с двумя контрольными играми.