Футболисту ЦСКА Кисляку вручили премию «Первая пятерка»

1768044703

сегодня, 14:31

Полузащитник московского футбольного клуба ЦСКА получил приз «Первая пятерка», который вручается лучшему молодому игроку Российской премьер-лиги ( РПЛ ) минувшего года. Вручение прошло в Российской государственной детской библиотеке.

В результате опроса специалистов Кисляк набрал 474 балла. Второе место занял его одноклубник полузащитник Кирилл Глебов (338 баллов), третьим стал полузащитник московского «Спартака» Игорь Дмитриев (158). Лучшей молодой футболисткой 2025 года стала нападающая «Краснодара» Арина Шуба.

В голосовании принимали участие руководители и тренеры клубов РПЛ , наставники юношеских и национальных сборных, представители Российского футбольного союза, РПЛ , Детской футбольной лиги, организаций, занимающихся развитием футбола, и журналисты.

Приз лучшему молодому игроку РПЛ «Первая пятерка» учрежден в 2002 году. В прошлом году лучшим молодым игроком РПЛ был признан полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков. Ранее обладателями награды становились Александр Кержаков, Владимир Быстров, Динияр Билялетдинов, Игорь Акинфеев, Роман Шишкин, Кирилл Комбаров, Алан Дзагоев, Георгий Щенников, Павел Яковлев, Александр Кокорин, Константин Базелюк, Эльмир Набиуллин, Алексей Миранчук, Александр Головин, Федор Чалов, Ильзат Ахметов, Матвей Сафонов, Магомед-Шапи Сулейманов, Игорь Дивеев, Арсен Захарян, Сергей Пиняев и Константин Тюкавин.