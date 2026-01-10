Top.Mail.Ru
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиКалендари и расписанияРоссия. Премьер-Лига 2025/2026

Стали известны соперники ЦСКА по предсезонным матчам

сегодня, 12:49

Предсезонная подготовка московского футбольного клуба ЦСКА пройдет в три этапа. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

На первом сборе ЦСКА сыграет с тольяттинским «Акроном» (22 января) и «Динамо» из Самарканда (25 января). Соперниками по второму сбору, который пройдет с 30 января по 10 февраля, станут московское «Динамо», «Краснодар» и петербургский «Зенит», точные даты игр станут известны позднее. На заключительном сборе армейцы встретятся с «Ростовом» (18 февраля) и московским «Локомотивом» (21 февраля).

ЦСКА занимает четвертое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, набрав 36 очков в 18 матчах.

Подписывайся в ВК
Все новости
ЦСКА
Источник: itar-tass.com Фото: ПФК ЦСКА
ОфициальноМатч чемпионата Германии «Вердер» — «Хоффенхайм» отменили из-за снегопада
Вчера, 20:11
ОфициальноМатч Кубка Англии отменили из-за замерзшего поля
Вчера, 18:09
ОфициальноМатч чемпионата Германии перенесли из-за снегопада
Вчера, 16:31
ОфициальноЗимний кубок РПЛ пройдет с 3 по 10 февраля 2026 года в Абу-Даби
30 декабря 2025
РФС обсуждает проведение матчей с юношескими и женскими сборными США
29 декабря 2025
Сборная ЦАР хотела бы провести товарищеский матч с Россией
29 декабря 2025
Сортировать
Все комментарии
lotsman
lotsman
сегодня в 15:43
Хорошо спланировано. Контрольные матчи с соперниками на чемпионство и тренировочные с командами из нижней части таблицы. Ну и для интереса - Самарканд.)
rkesx9yjjey9
rkesx9yjjey9
сегодня в 15:12
Ну что... конечно не Реал и Бавария, но для тренировки пойдет... главное без травм.
Capral
Capral
сегодня в 14:15
Любопытно будет посмотреть, как армейцы выглядят без Дивеева в обороне. Всё таки многолетняя опора команды в ЦЗ. Не скажу, что это фатальная потеря, с учетом травматичности игрока и его частых ошибок. Но кто закроет в ЦСКА эту позицию, пока не знаю... Спаринги качественные у команды, должно быть интересно.
Удачи ЦСКА!!!
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
сегодня в 13:40
Удачных сборов и усиления.
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 13:35
Нормальные команды,можно играть.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 