Стали известны соперники ЦСКА по предсезонным матчам

1768038552

сегодня, 12:49

Предсезонная подготовка московского футбольного клуба ЦСКА пройдет в три этапа. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

На первом сборе ЦСКА сыграет с тольяттинским «Акроном» (22 января) и «Динамо» из Самарканда (25 января). Соперниками по второму сбору, который пройдет с 30 января по 10 февраля, станут московское «Динамо», «Краснодар» и петербургский «Зенит», точные даты игр станут известны позднее. На заключительном сборе армейцы встретятся с «Ростовом» (18 февраля) и московским «Локомотивом» (21 февраля).