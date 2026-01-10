В самолет с израильской командой попала молния

1768034744

сегодня, 11:45

Игроки клуба «Маккаби Тель-Авив» пережили неприятные минуты после того, как их самолет был поражен молнией. Согласно сообщениям из Израиля, это произошло, когда команда возвращалась из Испании.

Инцидент произошел незадолго до того, как самолет с игроками и персоналом приземлился в аэропорту Бен-Гурион. Самолет в итоге сел благополучно, и никто не пострадал. Sport 5 сообщает, что после удара был слышен сильный взрыв и виден синий свет.

Также сообщается, что из-за дождя и ветра самолет пробыл в воздухе еще полчаса, прежде чем благополучно приземлился.

«Маккаби» Тель-Авив вернется на поле в субботу, когда примет «Бней Сахнин». После 17 игр команда отстает от лидера лиги «Хапоэль» Беэр-Шева на восемь очков.