«Ахмат» объявил о подписании контракта с Пряхиным

1768052898

вчера, 16:48

Грозненский футбольный клуб «Ахмат» подписал контракт с полузащитником , ранее выступавшим за калининградскую «Балтику». Об этом сообщает пресс-служба грозненского клуба.

Соглашение с игроком рассчитано на 3,5 года.

Пряхину 23 года, в текущем сезоне он провел за «Балтику» 18 матчей в разных турнирах, забив один гол. Полузащитник является выпускником академии московского ЦСКА , на правах аренды играл за казахстанский «Кайрат».

«Ахмат» занимает восьмое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, набрав 22 очка в 18 матчах.