«Ахмат» объявил о подписании контракта с Пряхиным

вчера, 16:48

Грозненский футбольный клуб «Ахмат» подписал контракт с полузащитником Сергеем Пряхиным, ранее выступавшим за калининградскую «Балтику». Об этом сообщает пресс-служба грозненского клуба.

Соглашение с игроком рассчитано на 3,5 года.

Пряхину 23 года, в текущем сезоне он провел за «Балтику» 18 матчей в разных турнирах, забив один гол. Полузащитник является выпускником академии московского ЦСКА, на правах аренды играл за казахстанский «Кайрат».

«Ахмат» занимает восьмое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, набрав 22 очка в 18 матчах.

stanichnik
stanichnik
вчера в 19:22
Три новичка за один день в Ахмате свидетельствуют о готовности команды к выходу из отпуска и началу подготовки к весенней части чемпионата. По данным нашего сайта, Пряхин играя за Балтику отличился всего лишь раз в восемнадцати матчах РПЛ в этом сезоне. Но, что примечательно, это случилось, как раз в одной из победных игр калининградцев над футболистами из Грозного. Вероятно именно этим он запомнился представителям Ахмата, пожелавшим видеть у себя в дальнейшем этого футболиста. Посмотрим, где Станислав Саламович будет использовать этого универсального игрока, как он впишется в команду и сумеет ли выиграть конкуренцию за место в основе. Удачи ему и без травм.
Болейте за своих, а не против чужих!
