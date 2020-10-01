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Ливерпуль - Арсенал
Брентфорд - Фулхэм
Астон Вилла - Сток Сити

Текстовая онлайн трансляция матча Ливерпуль против Арсенал

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Наказания
Минамино Такуми 15’
51’ Джака Гранит
Уилсон Гарри 75’
90+2’ Соареш Седрик
Замены
Вышел Ушел Вышел Ушел
Ориги Дивок Салах Мохамед 61’
Гомес Джо ван Дейк Вирджил 61’
68’ Эль-Нени Мохамед Себальос Даниэль
Вейналдум Джорджиньо Жота Диого 76’
82’ Ляказетт Александр Нкетиа Эдвард
86’ Мэйтленд-Найлз Эйнсли Сака Бакайо
Статистика
 16 Удары по воротам 6
7 Удары в створ 2
15 Фолы 10
8 Угловые 1
3 Офсайды 4
56% Владение мячом 44%
2 Cэйвы 7
2 Предупреждения 2
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Все комментарии
fanliverpoolfan22
fanliverpoolfan22
02 октября в 21:55
Слили ненужный трофей Апл и лч важнее
h8you
h8you ответ Kirill Erokhin (раскрыть)
02 октября в 12:09
хахахк как смешно)))
Санчо Панса
Санчо Панса
02 октября в 11:19
А в прошлом сезоне эти команды сыграли в очень результативный футбол! Да и совсем недавно на Энфилде болельщики увидели 4 гола) Но в этот раз канониры смогли взять реванш.
lobsterdam
lobsterdam
02 октября в 09:37
заснул на 8-й минуте этой тягомотины. Играли какие-то малоизвестные клубы Ливерарс и Арсенапуль, неитересно. Кто-то из них вроде выиграл...
ВиталикManUtdRus
ВиталикManUtdRus
02 октября в 08:35
    112910415
    112910415
    02 октября в 04:59
    такова вся спортивная жизнь !
    Альфамен
    Альфамен ответ Kirill Erokhin (раскрыть)
    02 октября в 03:38
    Странные у вас какие-то рассуждения,если бы не игра вратаря соперника,то Ливерпуль бы выиграл???т.е. Лено должен был с середины поля что-ли пускать???
    95-shishani-95
    95-shishani-95
    02 октября в 02:09
    Слили что ли матч?
    shlifen
    shlifen
    02 октября в 01:16
    Игра смотрелась, обе команды боролись и хорошо что обошлось "без автобусов". По игре у Ливерпуля было явно больше моментов, но в какой-то момент Лено поймал кураж и добрых 4 раза выручил пушкарей. Арсенал же отлично ответил с углового ударом головой - и тут уже Адриан потащил. В серии же пенальти Адриан сперва подарил надежду Ливерпулю, но бездарное пенальти от Ориги (а потом пусть и уже получше но снова не забитое от Гарри Уилсона) подарили победу Арсеналу - плюс, опять же сказался кураж Лено. В целом, пушкарей с победой и удачи в борьбе за трофей. Лено показал крутой уровень, в защите все также проблемы, зато серии пенальти становятся их "коронкой" =))
    Ливерпулю - уже пора тренировать серии пенальти, а их резервистам - ну сами виноваты, потеряли возможность игровой практики в кубке (не удивлюсь если теперь продадут Г. Уилсона и ещё кого-то из резервистов)
    Kirill Erokhin
    Kirill Erokhin ответ Легендарный Князь (комментарий удален) (раскрыть)
    02 октября в 01:00
    УЕФА давно уже разъяснила правила игры рукой, и чтобы у таких дилетантов не возникало проблем, в объяснении четко сказано, что ниже подмышки это рука, в случаи с Сиссоко, находящаяся в не естественном положении.По поводу удаления Ван Дейка в матче с Наполи, Ван Дейк играл в мяч в целом это чистый подкат, но сыграно жестко, поэтому это ж.к., у судьи не было оснований для удаления Ван Дейка, это ваши мечты.. Насчет Ромы первый гол действительно спорный на Энфилде,но в пользу Ромы поставлены пенальти в обоих матчах, без них у Ромы вообще не было бы шансов в том противостоянии.
    Steven Gerrard 008
    Steven Gerrard 008 ответ Легендарный Князь (комментарий удален) (раскрыть)
    02 октября в 00:52
    В том сезоне юве прошел Атлетико при помощи левой пенки и незасчитанного гола в ворота Шесны. Потом в следующей стадии справедливость восторжествовала и юва вылетел от Аякса)
    Steven Gerrard 008
    Steven Gerrard 008 ответ Легендарный Князь (комментарий удален) (раскрыть)
    02 октября в 00:48
    Матерацци в одиночку выиграл чемпионат мира, а Буффон был статистом тогда, как и все игроки чемпиона серии Б)
    Kirill Erokhin
    Kirill Erokhin ответ Легендарный Князь (комментарий удален) (раскрыть)
    02 октября в 00:48, ред.
    Скоро увидим на что Эвертон способен в дерби, но я могу предположить, что это будет очередной автобус, с надеждой удержать 0-0.
    Дмитрий Климович 3
    Дмитрий Климович 3
    02 октября в 00:48
    Чота както неожиданно!
    Steven Gerrard 008
    Steven Gerrard 008
    02 октября в 00:45, ред.
    Интересный факт: молодежь Ливерпуля титулованнее Буффона, Кьеллини, Недведа, Бонуччи, Шесны, Дибалы, Игуаина......)))
    Kirill Erokhin
    Kirill Erokhin ответ Легендарный Князь (комментарий удален) (раскрыть)
    02 октября в 00:44
    ЛОЛ Если бы не Лено с 4 сейвами, то Арсенал не спас бы даже пенальти на Милнере, которого для всех кто хоть немного понимает правила, не было)))
    Steven Gerrard 008
    Steven Gerrard 008 ответ Каталонская печаль (комментарий удален) (раскрыть)
    02 октября в 00:41
    Если ты про юве в ЛЧ, то ты абсолютно прав))
    Kirill Erokhin
    Kirill Erokhin ответ starche (раскрыть)
    02 октября в 00:34
    В чем унижение, два раза выиграли по пенальти, и один когда Ливерпуль уже был чемпионом))
    Kirill Erokhin
    Kirill Erokhin ответ Легендарный Князь (комментарий удален) (раскрыть)
    02 октября в 00:32
    Этот город всегда будет ассоциироваться с Ливерпуль ФК, Эвертон всегда был и будет в тени Ливерпуля, как юве всегда был в тени Миланских команд в КЧ/ЛЧ.
    starche
    starche
    02 октября в 00:30
    Уже который раз за последнее время Арсенал унижает колбасу.!
    Steven Gerrard 008
    Steven Gerrard 008 ответ Легендарный Князь (комментарий удален) (раскрыть)
    02 октября в 00:25
    Справедливость торжествует уже 25лет. Ахаха
    mphuZ
    mphuZ
    02 октября в 00:25
    Всех с победой!

    Атака как всегда никакая, но защитники не подводят!
    ОРЛОВЕЦ
    ОРЛОВЕЦ
    02 октября в 00:21
    Как же мне нравится, когда клуб вылетает из какого-то турнира и начинаются разговоры, то не особо-то он и нужен....вылетели из кубка...так есть же лч и чемпионат, проиграли чемпионат, да ведь главное ушастый...вылетели из лч...да мы лучше возьмём нашу крутейшую лигу.
    Steven Gerrard 008
    Steven Gerrard 008 ответ Jlexa MapmblHoB (раскрыть)
    02 октября в 00:18
    Да, но всё-таки хочется чтобы Клопп взял всю коллекцию трофеев с Ливерпулем.
    Kirill Erokhin
    Kirill Erokhin ответ Легендарный Князь (комментарий удален) (раскрыть)
    02 октября в 00:15
    ЛОЛ. Игрок Арсенала толкнул Милнера в спину,это фол в атаке, и Френд постоянно такие свистел в пользу Арсенала, так что опять неут по знаниям правил, как обычно.
    Hoyar
    Hoyar ответ Легендарный Князь (комментарий удален) (раскрыть)
    02 октября в 00:13
      Kirill Erokhin
      Kirill Erokhin ответ Легендарный Князь (комментарий удален) (раскрыть)
      02 октября в 00:08
      Не было, так как его толкнули, и падая он задел мяч рукой, но ему просто не куда было деть руки.
      nikot
      nikot
      02 октября в 00:08
      АПЛ это зрелище,судья работает без всяких сомнений и просмотров Вар,пенальти пробили за 5 мин!Поэтому на теле трансляциях миллиарды и собирают!И наш чемпионат...трясущиеся судьи,свистящие по каждому касанию и бесконечно смотрящие Вар,не дающие играть даже если захочешь!
      Hoyar
      Hoyar ответ Легендарный Князь (комментарий удален) (раскрыть)
      02 октября в 00:07
        Jlexa MapmblHoB
        Jlexa MapmblHoB ответ Steven Gerrard 008 (раскрыть)
        02 октября в 00:06
        Да кто там вспомнит через год, кто взял этот бесполезный трофей?)) по-моему это кубок Манчестер сити, вот пущай и забирают себе в очередной раз. Есть Апл и ЛЧ, все остальное мелочи жизни)
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