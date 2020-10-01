В 13 Адриан Отборы: 1 Выносы: 1 Спасений: 2 Пасы: 24 Точность пасов: 12 Минут сыграно: 94

З 4 ван Дейк Вирджил Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Отборы: 1 Выносы: 1 Пасы: 43 Точность пасов: 33 Минут сыграно: 61

З 46 Уилльямс Рис Фолов совершено: 2 Отборы: 1 Перехваты: 2 Выносы: 4 Пасы: 68 Точность пасов: 50 Минут сыграно: 94

З 76 Уильямс Неко Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Фолов совершено: 2 Отборы: 5 Всего навесов: 3 Точные навесы: 1 Перехваты: 4 Выносы: 1 Пасы: 52 Точность пасов: 37 Минут сыграно: 94

П 16 Груич Марко Ударов всего: 5 Ударов в створ: 2 Фолов заработано: 2 Фолов совершено: 1 Отборы: 5 Перехваты: 3 Пасы: 59 Точность пасов: 52 Минут сыграно: 94

П 17 Джонс Кертис Ударов всего: 2 Ударов в створ: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Всего навесов: 2 Точные навесы: 1 Пасы: 51 Точность пасов: 43 Минут сыграно: 94

З 7 Милнер Джеймс Фолов заработано: 1 Отборы: 5 Всего навесов: 11 Точные навесы: 2 Выносы: 1 Пасы: 61 Точность пасов: 52 Минут сыграно: 94

П 59 Уилсон Гарри Фолов заработано: 3 Фолов совершено: 2 Всего навесов: 5 Точные навесы: 2 Перехваты: 1 Желтые карточки: 1 Пасы: 39 Точность пасов: 32 Минут сыграно: 94

Н 20 Жота Диого Ударов всего: 2 Ударов в створ: 2 Фолов заработано: 3 Всего навесов: 1 Точные навесы: 1 Пасы: 30 Точность пасов: 24 Минут сыграно: 76

Н 18 Минамино Такуми Ударов всего: 1 Фолов совершено: 7 Отборы: 1 Всего навесов: 1 Желтые карточки: 1 Пасы: 27 Точность пасов: 22 Минут сыграно: 94

Н 11 Салах Мохамед Пасы: 34 Точность пасов: 29 Минут сыграно: 61

Запасные игроки

В 62 Келлехер Куимхин

З 12 Гомес Джо Перехваты: 1 Выносы: 1 Пасы: 16 Точность пасов: 13 Минут сыграно: 33

З 26 Робертсон Эндрю

П 5 Вейналдум Джорджиньо Перехваты: 1 Пасы: 12 Точность пасов: 12 Минут сыграно: 18

П 3 Фабиньо

П 67 Эллиот Харви