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0 : 0
4 : 5 по пенальти
01 октября 2020, 21:45
четверг
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Стадион Энфилд Роуд
|Минамино Такуми
|15’
|51’
|Джака Гранит
|Уилсон Гарри
|75’
|90+2’
|Соареш Седрик
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|Ориги Дивок
|Салах Мохамед
|61’
|Гомес Джо
|ван Дейк Вирджил
|61’
|68’
|Эль-Нени Мохамед
|Себальос Даниэль
|Вейналдум Джорджиньо
|Жота Диого
|76’
|82’
|Ляказетт Александр
|Нкетиа Эдвард
|86’
|Мэйтленд-Найлз Эйнсли
|Сака Бакайо
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|16
|Удары по воротам
|6
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|7
|Удары в створ
|2
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|15
|Фолы
|10
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|8
|Угловые
|1
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|3
|Офсайды
|4
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|56%
|Владение мячом
|44%
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|2
|Cэйвы
|7
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|2
|Предупреждения
|2
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Ливерпулю - уже пора тренировать серии пенальти, а их резервистам - ну сами виноваты, потеряли возможность игровой практики в кубке (не удивлюсь если теперь продадут Г. Уилсона и ещё кого-то из резервистов)
Ливерпулю - уже пора тренировать серии пенальти, а их резервистам - ну сами виноваты, потеряли возможность игровой практики в кубке (не удивлюсь если теперь продадут Г. Уилсона и ещё кого-то из резервистов)