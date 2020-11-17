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4 : 2
завершен
17 ноября 2020, 22:45
вторник
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Стадион Стад де Франс
|4’
|0:1
|Классон Виктор
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Жиру Оливье
ассистент Тюрам Маркус
|1:1
|16’
|Павар Бенжамен
|2:1
|36’
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Жиру Оливье
ассистент Мбаппе Килиан
|3:1
|59’
|88’
|3:2
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Квайсон Робин
ассистент Бенгтссон Пьерр
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Коман Кингсли
ассистент Динь Люка
|4:2
|90+5’
|28’
|Олссон Кристоффер
|90+2’
|Ларссон Себастьян
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|Динь Люка
|Эрнандес Люка
|46’
|Зума Курт
|Варан Рафаэль
|46’
|Мбаппе Килиан
|Тюрам Маркус
|57’
|66’
|Хеландер Филип
|Линделеф Виктор
|66’
|Квайсон Робин
|Классон Виктор
|67’
|Крафт Эмиль
|Люстиг Микаэль
|Н'Зонзи Стивен
|Рабьо Адриен
|78’
|Коман Кингсли
|Жиру Оливье
|84’
|86’
|Исак Александер
|Берг Маркус
|87’
|Каюсте Йенс-Лис
|Ларссон Себастьян
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|16
|Удары по воротам
|6
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|8
|Удары в створ
|2
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|13
|Фолы
|11
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|4
|Угловые
|2
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|2
|Офсайды
|0
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|52%
|Владение мячом
|48%
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|0
|Cэйвы
|4
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|0
|Предупреждения
|2
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