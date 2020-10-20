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0 : 0
завершен
20 октября 2020, 22:00
вторник
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Стадион Стэмфорд Бридж
|Жоржиньо
|14’
|Маунт Мэйсон
|36’
|43’
|Акунья Маркос
|Чилуэлл Бенжамин
|64’
|87’
|Хордан Хоан
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|33’
|Хордан Хоан
|Гомес Серхи
|58’
|Торрес Оливер
|Сусо
|Зиеш Хаким
|Маунт Мэйсон
|62’
|Ковачич Матео
|Жоржиньо
|65’
|80’
|Эн-Несери Юссеф
|Де Йонг Люк
|80’
|Васкес Франко
|Ракитич Иван
|Абрахам Тэмми
|Вернер Тимо
|90+1’
|Хадсон-Одои Каллум
|Пулишич Кристиан
|90+1’
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|6
|Удары по воротам
|5
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|4
|Удары в створ
|2
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|12
|Фолы
|9
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|2
|Угловые
|5
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|1
|Офсайды
|1
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|44%
|Владение мячом
|56%
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|2
|Cэйвы
|4
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|3
|Предупреждения
|2
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Так у кого топорное понимаение?
Так у кого топорное понимаение?
Думаю Лэмпрд своими заменами, испортил настрой Челси в начале второго тайма.
Думаю Лэмпрд своими заменами, испортил настрой Челси в начале второго тайма.
0-0 почти без моментов на двоих.
0-0 почти без моментов на двоих.
И Зума начал косячить...
И Зума начал косячить...
Я не знаю что может поменять Лэмпард. Скорее оставит все как есть. Ну может выпустит Ковачича.
Я не знаю что может поменять Лэмпард. Скорее оставит все как есть. Ну может выпустит Ковачича.