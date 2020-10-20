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Челси - Севилья
Зенит - Брюгге
Динамо - Ювентус
Ренн - Краснодар
Лацио - Боруссия
Барселона - Ференцварош
Пари Сен-Жермен - Манчестер Юнайтед
РБ Лейпциг - Истанбул Башакшехир

Текстовая онлайн трансляция матча Челси против Севилья

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14' Жоржиньо (5)
 
36' Маунт Мэйсон (19)
 
62' Маунт Мэйсон (19) уходит с поля, Зиеш Хаким (22) вышел на поле
 
64' Чилуэлл Бенжамин (21)
 
65' Жоржиньо (5) уходит с поля, Ковачич Матео (17) вышел на поле
 
2
90+1' Вернер Тимо (11) уходит с поля, Абрахам Тэмми (9) вышел на поле
90+1' Пулишич Кристиан (10) уходит с поля, Хадсон-Одои Каллум (20) вышел на поле
 
33' Гомес Серхи (3) уходит с поля, Хордан Хоан (8) вышел на поле
 
43' Акунья Маркос (19)
 
58' Сусо (7) уходит с поля, Торрес Оливер (21) вышел на поле
 
2
80' Де Йонг Люк (9) уходит с поля, Эн-Несери Юссеф (15) вышел на поле
80' Ракитич Иван (10) уходит с поля, Васкес Франко (22) вышел на поле
 
87' Хордан Хоан (8)
Наказания
Жоржиньо 14’
Маунт Мэйсон 36’
43’ Акунья Маркос
Чилуэлл Бенжамин 64’
87’ Хордан Хоан
Замены
Вышел Ушел Вышел Ушел
33’ Хордан Хоан Гомес Серхи
58’ Торрес Оливер Сусо
Зиеш Хаким Маунт Мэйсон 62’
Ковачич Матео Жоржиньо 65’
80’ Эн-Несери Юссеф Де Йонг Люк
80’ Васкес Франко Ракитич Иван
Абрахам Тэмми Вернер Тимо 90+1’
Хадсон-Одои Каллум Пулишич Кристиан 90+1’
Статистика
 6 Удары по воротам 5
4 Удары в створ 2
12 Фолы 9
2 Угловые 5
1 Офсайды 1
44% Владение мячом 56%
2 Cэйвы 4
3 Предупреждения 2
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Все комментарии
112910415
112910415
21 октября 2020 в 18:47
итак, лидер группы определился
dimagas2
dimagas2 ответ Евгений Макрушин (комментарий удален) (раскрыть)
21 октября 2020 в 17:55
А я что гворил о недостойности?Зачем говрить за меня,я сам пока что могу высказать свои мысли)))
dimagas2
dimagas2 ответ Евгений Макрушин (комментарий удален) (раскрыть)
21 октября 2020 в 17:00, ред.
И близко не так.Севилья не играла ,а разрушала игру Челси что можно глянуть в статистике ударов и ХG там ни одна команда не наиграла даже на 0.5 гола.Вся борьба в центре поля и на подступах к штрафным площадям тоже можно проверить по тепловым картам где мяч был чаще всего.Самый опасный момент это удар Вернер с 25 метров и удар Джордана (или как там его правильно) тоже метров с 30 в руки воротникам.
Так у кого топорное понимаение?
Evgeny Moreman
Evgeny Moreman
21 октября 2020 в 11:44
Увы что то не то делает Лэмпард ,нет фундамента игры ,нет солидности.
dimagas2
dimagas2 ответ Евгений Макрушин (комментарий удален) (раскрыть)
21 октября 2020 в 08:55, ред.
И сам не играю и другим не даю,прям сила на лицо.При чем ударов от Севильи не густо.Скажем ТТХ при Мауре играет +- в ту же стратегию но у них и моментов больше и голов.
cska vperiod
cska vperiod
21 октября 2020 в 05:26
Челси могли бы и проиграть.
Мысыктар
Мысыктар ответ Брулин (раскрыть)
21 октября 2020 в 00:41
ахахаха.походу больше)
Брулин
Брулин
21 октября 2020 в 00:22
Лэмпарду ещё 250 млн надо на трансферы.
95-shishani-95
95-shishani-95
21 октября 2020 в 00:22
Севилья мне кажется, что выиграет группу!
95-shishani-95
95-shishani-95 ответ Мысыктар (раскрыть)
21 октября 2020 в 00:21
Да
25процентный клоун
25процентный клоун ответ fanliverpoolfan22 (комментарий удален) (раскрыть)
21 октября 2020 в 00:15
Скринить не буду, но МС разве что из группы выберется а вам только ЛЕ
azkan
azkan
21 октября 2020 в 00:13
Ничья. Конечно победа лучше. Но для победы стороны ничего и не сделали.
Думаю Лэмпрд своими заменами, испортил настрой Челси в начале второго тайма.
25процентный клоун
25процентный клоун ответ fanliverpoolfan22 (комментарий удален) (раскрыть)
21 октября 2020 в 00:04
Нет уж, англичан надо обдирать на очки по полной, слабейшая лига сейчас
Тео Джонс
Тео Джонс
21 октября 2020 в 00:04
Тухлятина, ожидал большего от этого матча.
протон1
протон1
21 октября 2020 в 00:02
уволить лемарда. и купить конте. уже кого не помню. лемпард ваще уже отупел не знает что делать .
dimagas2
dimagas2 ответ da da da (раскрыть)
20 октября 2020 в 23:58
Севилья играла на разрушение игры Челси,силы не заметил ни в одном компоненте.
Таганский
Таганский
20 октября 2020 в 23:57
Ничья - справедливый результат..
da da da
da da da
20 октября 2020 в 23:57
Севилья с позиции силы играла против Челси при том на выезде,оч статная стала команда у Лопетеги.
dimagas2
dimagas2
20 октября 2020 в 23:53
Игра на столько же скучаная как и счет на табло.
0-0 почти без моментов на двоих.
dimagas2
dimagas2 ответ Comentarios (раскрыть)
20 октября 2020 в 23:52
Тоже думаю 4-4-2 само оно с такми подбором игроков.
Comentarios
Comentarios
20 октября 2020 в 23:46
Мое личное мнение 4-2-3-1 чет не очень для Челси.. мучения с атакой
azkan
azkan
20 октября 2020 в 23:43
Забыл, что в ЛЧ 5 замен можно.
Comentarios
Comentarios
20 октября 2020 в 23:42
На гол вроде уже наиграли.. ждемс
azkan
azkan
20 октября 2020 в 23:36
Лэмпард чуток рано заменил игроков, вроде в атаке наладилось, играли нормально.
И Зума начал косячить...
Таганский
Таганский
20 октября 2020 в 23:35
Зума, как обычно, умеет отличиться..
azkan
azkan
20 октября 2020 в 23:25
Канте капитан, молодец.
azkan
azkan ответ dimagas2 (раскрыть)
20 октября 2020 в 23:23
Знатно завангавал)
dimagas2
dimagas2 ответ azkan (раскрыть)
20 октября 2020 в 23:09
Зиеша или Одои вместо Маунта,он совем не заметен.
azkan
azkan
20 октября 2020 в 23:06
Ничего.. немного удачи бы Вернеру и Пулишичу и все будет тип топ.
Я не знаю что может поменять Лэмпард. Скорее оставит все как есть. Ну может выпустит Ковачича.
Мысыктар
Мысыктар ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
20 октября 2020 в 23:02
жаль
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