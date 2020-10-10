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5 : 0
завершен
10 октября 2020, 03:30
суббота
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Маркиньос
ассистент Данило
|1:0
|16’
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Фирмино Роберто
ассистент Лоди Ренан
|2:0
|30’
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Фирмино Роберто
ассистент Неймар
|3:0
|49’
|Карраско Хосе Мария
|4:0(А)
|66’
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Коутиньо Филиппе
ассистент Неймар
|5:0
|73’
|Силва Тиаго
|54’
|79’
|Карраско Хосе Мария
|82’
|Кампос Хьясмани
|90+1’
|Сабала Леонардо
|90+2’
|Цеспедес Борис
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|46’
|Цеспедес Борис
|Сальдиас Луис
|Родриго
|Эвертон
|59’
|62’
|Кампос Хьясмани
|Меначо Сесар
|63’
|Кардосо Руди
|Арабе Кристиан
|Фелипе
|Силва Тиаго
|71’
|Ришарлисон
|Фирмино Роберто
|71’
|Эвертон Рибейро
|Коутиньо Филиппе
|77’
|Теллес Алекс
|Лоди Ренан
|77’
|80’
|Гонсалес Франц
|Бустаманте Антонио
|84’
|Сабала Леонардо
|Вайяр Диего
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|20
|Удары по воротам
|3
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|9
|Удары в створ
|1
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|13
|Фолы
|8
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|8
|Угловые
|2
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|3
|Офсайды
|1
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|69%
|Владение мячом
|31%
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|1
|Cэйвы
|5
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|1
|Предупреждения
|4
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