В 12 Вевертон Выносы: 1 Спасений: 1 Пасы: 15 Точность пасов: 14 Минут сыграно: 90

З 2 Данило Голевые передачи: 1 Фолов совершено: 2 Блоки: 1 Всего навесов: 2 Точные навесы: 1 Перехваты: 2 Пасы: 78 Точность пасов: 69 Минут сыграно: 90

З 6 Лоди Ренан Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Голевые передачи: 1 Фолов заработано: 1 Всего навесов: 5 Перехваты: 2 Выносы: 1 Пасы: 57 Точность пасов: 50 Минут сыграно: 77

З 4 Маркиньос Ударов всего: 2 Ударов в створ: 1 Голов забито: 1 Отборы: 1 Выносы: 2 Пасы: 81 Точность пасов: 76 Минут сыграно: 90

З 3 Силва Тиаго Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 2 Выносы: 3 Желтые карточки: 1 Пасы: 57 Точность пасов: 56 Минут сыграно: 71

П 5 Каземиро Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Фолов заработано: 1 Отборы: 4 Всего навесов: 2 Точные навесы: 1 Перехваты: 2 Пасы: 74 Точность пасов: 67 Минут сыграно: 90

П 11 Коутиньо Филиппе Ударов всего: 3 Ударов в створ: 2 Голов забито: 1 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 3 Отборы: 2 Всего навесов: 3 Точные навесы: 1 Перехваты: 1 Пасы: 51 Точность пасов: 44 Минут сыграно: 77

П 8 Луис Дуглас Ударов всего: 1 Фолов совершено: 4 Отборы: 1 Блоки: 1 Всего навесов: 1 Перехваты: 1 Выносы: 1 Пасы: 93 Точность пасов: 88 Минут сыграно: 90

Н 19 Эвертон Ударов всего: 1 Всего навесов: 6 Точные навесы: 2 Пасы: 34 Точность пасов: 27 Минут сыграно: 59

Н 10 Неймар Ударов всего: 4 Ударов в створ: 2 Голевые передачи: 2 Фолов заработано: 2 Отборы: 1 Всего навесов: 1 Точные навесы: 1 Пасы: 53 Точность пасов: 41 Минут сыграно: 90

Н 20 Фирмино Роберто Ударов всего: 2 Ударов в створ: 2 Голов забито: 2 Фолов совершено: 2 Отборы: 1 Перехваты: 1 Выносы: 1 Пасы: 22 Точность пасов: 14 Минут сыграно: 71

Запасные игроки

В 23 Абердар дос Сантос

В 1 Эдерсон

З 14 Кайо Родриго

З 13 Теллес Алекс Всего навесов: 1 Пасы: 8 Точность пасов: 7 Минут сыграно: 13

З 15 Фелипе Отборы: 1 Перехваты: 1 Выносы: 1 Пасы: 15 Точность пасов: 14 Минут сыграно: 19

П 18 Бруно

П 22 Габриэль Менино

П 17 Фабиньо

П 16 Эвертон Рибейро Фолов заработано: 1 Отборы: 1 Пасы: 4 Точность пасов: 3 Минут сыграно: 13

Н 9 Кунья Матеус

Н 7 Ришарлисон Пасы: 4 Точность пасов: 1 Минут сыграно: 19